Caballos que sanan en Cantabria

En DMascotas queremos conocer historias de nuestros amigos de cuatro patas y personas con mucho que contar. Hoy entrevistamos a Irene Ferreras, psicóloga de Santander, y a Noelia Rubio, directora del Centro Hípico de Boo. Ambas poseen la certificación en el modelo internacional Eagala, para el trabajo asistido con caballos.

Desde hace varios años trabajan juntas en la realización de talleres de psicoterapia asistida con caballos. Yo misma he tenido la oportunidad de asistir a uno de ellos, dedicado al control de ansiedad que Irene y Noelia nos van a describir seguidamente.

Los caballos son capaces de detectar las sensaciones humanas. / DM

-Irene, ¿es la ansiedad un problema de nuestro tiempo? ¿Tiene edad? ¿Género?... Nos puedes hacer una breve descripción sobre cuáles son sus síntomas.?

-Sí, sin duda. La ansiedad es el motivo por el que más personas buscan asistencia psicológica, ya que los síntomas pueden aparecer en varios niveles y por tanto convertirse en muy limitante. Surge como respuesta a algo que nos resulta amenazante y desborda nuestros recursos. Podemos notarla en el cuerpo con variedad de síntomas, en forma de pensamientos negativos y falta de atención así como alterar nuestros hábitos más básicos como son el sueño, la alimentación, lo social… Acuden en busca de ayuda más mujeres que hombres, lo cual no necesariamente significa que lo padezcan más… En cuanto a la edad, en cada momento vital podemos enfrentarnos a distintos retos y situaciones en las que sentimos falta de control, por tanto puede aparecer en todas las etapas de la vida.

-¿Qué diferencia hay entre realizar sesiones en consulta y hacerlas al aire libre?

-Bueno, ya el simple hecho de sacar a la persona de su zona de confort y encontrarse en un ambiente natural ayuda a centrarse más en el aquí y ahora. Si además añadimos a los caballos a la ecuación, los beneficios se multiplican… Piensa que el «paciente' en este tipo de terapia además tiene un papel activo, se mueve, construye…lo que supone que el aprendizaje es vivencial, experiencial y por tanto, más potente.

-¿Cómo surgió este proyecto? ¿Tenías con anterioridad alguna experiencia con caballos?

-Sí, desde niña tengo relación con el mundo del caballo y siempre quise ayudar a las personas a través de ellos. Lo que conocía inicialmente era la 'equinoterapia' (más enfocado a la discapacidad e incluye monta) y más tarde descubrí el Modelo EAGALA, que trabaja con los mismos objetivos que en la psicología clínica (ansiedad, depresión, terapia de pareja…). Además, todo se realiza pie a tierra, sin monta, por lo que se reducen los riesgos. Acudimos en 2013 a Gerona donde realizamos nuestra primera formación y volvimos cargadas de aprendizaje para ponerlo en marcha en Cantabria.

Irene Ferreras y Noelia Rubio, un gran equipo que sana con caballos. / DM

-¿Cuál es el papel del psicólogo en estas sesiones?

-Facilitar que tras los ejercicios prácticos con los caballos se extrapolen los aprendizajes allí vividos a otras áreas de la vida de la persona, y darle la oportunidad de darse cuenta por sí mismo de las herramientas y cambios que puede hacer en su vida.

-¿Cómo interviene el caballo?

-Nos ayudan a darnos cuenta de qué comunicamos a los demás, cómo lo hacemos, cómo interpretamos el mundo y las relaciones, qué reacciones provocamos en los demás… Ellos reaccionan ante nuestras emociones, expresiones, conductas y nos dan la oportunidad de darnos cuenta; y esto precisamente es el principio del cambio.

-Estamos hablando de talleres, donde se forma un grupo de personas. ¿Son los participantes reacios a expresarse delante de otros o, por el contrario, se sienten más arropados?

-Bueno existe la posibilidad de trabajar en terapia individual, en pareja, familias, o acudir a estos talleres grupales en los que el nivel al que se trabaja es menos personal, más superficial. Cada uno expresa y comparte con el grupo hasta donde se siente cómodo, pero el aprendizaje se produje igualmente (se verbalice o no), y eso es lo importante. El papel del grupo siempre es enriquecedor porque nos permite ver las cosas desde otra perspectiva.

-¿Cuáles son los objetivos de éste taller sobre la ansiedad. Imagino que se requiere una continuidad para obtener resultados, ¿cierto? ¿Funciona la terapia con animales en todos los pacientes?

-Los objetivos de los talleres grupales varían pudiendo trabajar la ansiedad como dices, también la autoestima y el autoconocimiento, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo… Son dos horas de dinámicas prácticas, en grupo y con los caballos en libertad. En el caso de la ansiedad, se trata de que la persona aprenda a vivir en el presente, conectado con los cinco sentidos en el ahora, identificando su ansiedad y trabajando en encontrar recursos para hacerla frente; todo ello gracias a las actividades prácticas, en primera persona y con la información de nosotros mismos que nos proporcionan los caballos. Este tipo de terapia funciona con todo el que esté dispuesto a implicarse en el proceso, moverse, estar abierto a descubrirse a sí mismo y a vencer miedos y retos, ya que justamente los caballos muchas veces producen un miedo inicial que al ser superado con éxito nos da la fuerza para enfrentarnos a otras situaciones que nos dan miedo.

Los caballos, en su entorno natural. / DM

-Cuéntanos Noelia, ¿desde cuándo trabajas con equinos? ¿Qué tienen de especial estos animales?

-Desde niña. En mi casa siempre ha habido caballos, comencé a montar de pequeña y desde entonces supe que quería mi vida junto a ellos. Tienen tanto de especial, destacaría su especial sensibilidad, nobleza y fidelidad. Solamente estar a su lado ya produce sensación de bienestar

-¿Cómo os pusisteis en contacto Irene y tú para realizar este proyecto? ¿Habías participado antes en terapias con equinos?

-Nos conocemos desde hace bastantes años. Irene comenzó a montar en mi Centro Hípico y yo era su profesora. C cuando Irene terminó la carrera de Psicología me dijo que había un curso en Gerona para formarse en esta terapia con caballos y nos fuimos juntas a realizar ese curso. Y sí, desde hace años en el Centro Hípico trabajamos con asociaciones y colegios realizando hipoterapia y monta terapéutica.

-También existen perros «terapeutas», ¿cuál es la diferencia con los caballos?

-Solamente el contacto con animales ya mejora la salud humana, pero el caballo con su gran sensibilidad cataliza nuestras emociones y son un reflejo de nuestro estado anímico, además lo grandes e poderosos que son nos ayuda a superar muchos miedos y desarrollar confianza.

-¿Los equinos tienen un entrenamiento especial? ¿Cualquier caballo puede ayudar a tratar la ansiedad? ¿Pueden ayudar a tratar otras dolencias?

-No, cualquier caballo puede ayudar a mejorar nuestra salud, no tienen que tener ningún entrenamiento, los caballos proporcionan estos beneficios de manera natural. Los caballos son sensibles a la comunicación no verbal y responden de manera refleja a esa comunicación que reciben de las personas (nuestro estado de animo). Por lo tanto, nos ayudarán con lo que necesitemos en cada momento, autoestima, comunicación, trabajo en equipo, relaciones, depresión, bulling, etcétera, no solamente ansiedad.

-¿Es necesario tener alguna experiencia o conocimiento sobre los caballos para apuntarse a estos talleres?

-No, cualquier persona que quiera mejorar, aprender o cambiar algo en su vida puede realizar estos talleres, incluso sin haber tenido ningún tipo de contacto previo con caballos.

¿Por qué crees que tienen éxito este tipo de terapias? ¿Por ser un escape del entorno habitual? ¿Por la conexión con los caballos? ¿Ambas?, ¿Otras?

-Especialmente por la conexión con los caballos, que al ser un reflejo de lo que nos sucede en ese momento, nos permite crear metáforas para enfrentar otras situaciones intimidantes y desafiantes en nuestra vida.

-Descríbenos la actitud de los participantes al comenzar el taller y al salir, ¿se aprecia el cambio?

-Las personas suelen llegar un poco a la expectativa de lo que va a pasar. No se suele entender muy bien este modelo hasta que lo has vivido. Al salir es muy gratificante para nosotras ver el cambio en las caras de la gente. En estos talleres todo el mundo aprende algo, lo importante es ir con la mente abierta a los caballos .

Un grupo asistente a una de sus sesiones de 'equinoterapia'. / DM

Experiencia altamente recomendable, por facilitar herramientas para lograr superar estas circunstancias que condicionan de manera negativa nuestras vidas; por la bonita tarde al lado de unos animales tan maravillosos, pero, sobre todo, por la calidad humana de todas las personas que de una forma u otra fueron partícipes del taller.

