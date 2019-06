Sentimientos cortados a la moda por la santanderina Lucía Fernández Lledía

La diseñadora santanderina Lucía Fernández Lledía abrió literalmente las puertas de su corazón a un público expectante y receptor durante su desfile de presentación. Lo hacía con su colección 'Sola', de la firma 'Kórtex' que ella misma ha creado, en la que se ha adentrado en lo más profundo de sus sentimientos para comprender la irracionalidad de muchos de los pensamientos y así reencontrarse y mostrarse pura, libre, sin ataduras y despojándose del miedo y la ansiedad que le hacían cavilar. El nombre de su firma nace «del tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales (corteza) y donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión», explica.

Galería. Los diseños y su creadora, junto a más imágenes. / JUANJO SANTAMARÍA

Inmersa en una vorágine de sensaciones, con el público colocado alrededor de un péndulo que les hacía palpitar, Lucía desnudaba sus reflexiones para dar pie al desfile con una voz en off que decía:

«Vivir con miedo es como dejar de vivir, pensar y sobre pensar me hace decrecer en un mundo en el que no se dejarme llevar. Cansada de tener miedo, de tenérmelo, de juzgarme y de cuestionarme, de dudar sobre mi realidad. Espero con calma, el final de esta eterna pesadilla, que aparece y se instala y se queda y me castiga tan fuerte.

Nada más que cuerpo, ojalá, demasiada mente, dispersa, confundida, ansiosa, yo, aparentemente feliz, aparentemente cuerda, apariencias. Esperanza de volver a ser quien era, ilusión de encontrarme, quererme, abrazarme y amarme.

Pero sabré olvidar y volveré a crecer, y volveré a sentirme y volveré a respirar la paz que tanto extraño. soy como la mar, soy agua, soy frágil, soy fuerte, me siento una ola gigante que rompe con fuerza, me siento libre».

La joven presentó doce diseños que mostraban la evolución y la conquista de su propio «ser» destapando todas y cada una de sus dudas hasta resolverlas, plasmándolas a través de colores, tejidos y formas que reflejan ese proceso de introspección. Comenzando con una primera fase de tejidos de polipiel, algodón o pelo sintético en negros con reminiscencias de rosas y azules, en la que refleja el dolor y la angustia de sus ataduras con ápices de esperanza, para concluir con una segunda fase, y final, de tejidos vaporosos y etéreos en colores claros (naranja, rosa y azul) queriendo aludir a la resolución de todos sus temores hasta encontrar la paz interior.

Parte del show de moda. / JUANJO SANTAMARÍA

El maquillaje, presentando especial atención en la mirada de los modelos mediante sombras con purpurina en rosas y malvas y brillantes que rodeaban la línea inferior del ojo, además de acompañarse con iluminador, mostraba la luz que necesitaba para continuar en su camino. Miren Enfedaque, con la ayuda de Cristina Hoya y la misma Lucía Fernández, hicieron posible la brocha final de la colección.

Todo un complejo proceso de creación que ha implicado el desarrollo emocional más sincero de la diseñadora y que ha culminado en la emoción del público en este fashion show que se suma a otros tantos que los estudiantes formados en Cesine están protagonizando.

En primera persona

Como curiosidad, el desfile se inició con la voz en off de la diseñadora introduciendo al público en sus sentimientos de miedo, soledad, dudas sobre su propia realidad.

La música comenzaba y la canción 'Por castigarme fuerte' de Rosalía nos regalaba la coreografía creada para el espectáculo realizada por Silvia Puertas, amiga de la joven promesa, que abría el desfile y con la cual nos vimos transportados a otra dimensión. La música y la danza junto al diseño que vestía Silvia, introducían al público en el particular universo de la colección 'Sola'.

Exotismo y vanguardia en la colección. / JUANJO SANTAMARÍA

Mención especial se merece la música producida por el amigo de la diseñadora Dee Diego, quien hizo un trabajo maravilloso entendiendo perfectamente el concepto de la colección creando un audio que acompañaba cada fase de la transición y que hizo de nexo de unión entre los diseños. La luz y el sonido estuvieron en las manos de Sonelpro para ambientar y embaucarnos en el universo de la creadora.

Los modelos que dieron vida a las prendas fueron Sandra, Rita, Silvia, Dicanio, Belen, Carlota, Tamara, Peace, Esther, Raquel, Pedro y Bran. Todos defendieron los diseños con una gran profesionalidad y Juanjo Santamaría se encargó de inmortalizarlos.

Pudimos observar cómo la colección evolucionaba en cuanto a diseño, materiales y colores en función de las fases que nos quería mostrar Lucía y de las que os hemos hablado más arriba.

El negro no faltó en los modelos presentados. / JUANJO SANTAMARÍA

Al finalizar el desfile y tras el carrusel la joven diseñadora agradeció a los allí presentes su presencia y el apoyo incondicional a lo largo de sus cuatro años de carrera de su padre y de su madre, de su tío y tía y sus amigas Cris, Sandra, Nerea, Sara, Miren, Ana y Estela que han vivido esa etapa con ella le ayudaron en todo el proceso de creación del evento.

Sumando futuro

Otro emocionante desfile en el que pudimos observar el gran trabajo que lleva la producción de los eventos de fin de grado de los alumnos de Cesine.

En este caso la emoción fue llevada al límite y comprendimos y compartimos los sentimientos que Lucía nos quería mostrar con sus diseños y con la puesta en escena.

Desde Cantabria DModa queremos dar la enhorabuena a esta joven promesa y a todo el equipo que la ayudó y colaboró con ella para hacerlo posible. Un evento planificado al milímetro y muy bien organizado.

Uno de los diseños de la colección. / JUANJO SANTAMARÍA

Al finalizar el evento de moda pudimos compartir un lunch en una sala adjunta al lugar expositivo y charlar con los invitados y la diseñadora, sus compañeras de universidad, los modelos y su familia.

En próximos días seguiremos contando más shows de estilo con talento joven de Cantabria.

Síguenos en: