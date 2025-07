El Racing trabaja para mantener su límite salarial

El Racing aspira a figurar este año, ya desde principios de temporada, en el grupo de cabeza de Segunda División en lo que a techo ... salarial se refiere. En febrero ya cerró el mercado de invierno oficialmente con el cuarto techo más alto (aunque de facto era el sexto, superado también, por los factores de corrección y ayuda al descenso, por Almería y Granada). Ahora tratará de mantener esa posición de privilegio con la dificultad de no poder consignar un traspaso como el de Peque, que supuso un fuerte crecimiento en el máximo permitido, pero con otros factores a favor. Los ingresos han crecido en todas las partidas (abonos, taquilla y márketing son los más destacados, aunque no los únicos) y el hecho de haber salido del proceso concursal provoca que LaLiga aplique otros criterios –más laxos– para calcularlo. En consecuencia, se calcula que pueda superar sin dificultades los diez millones e incluso acercarse al que ha tenido en esta recta final de campaña.

En esto trabaja al menos el vicepresidente económico, Juan José Uriel, junto al presidente, Manolo Higuera. Uriel, uno de los artífices del milagro de que el Racing pudiera cumplir los ratios para regresar a LaLiga hace una década, recién superada la 'era okupa'. Debe ajustar todas las variables para que las supervise LaLiga, que hará públicos los datos oficiales ya en septiembre, una vez finalice una ventana estival de mercado que concluye, como es habitual, el 31 de agosto, ya con la competición comenzada.

Aun así, todos los clubes, y el Racing no es una excepción, tienen una estimación bastante aproximada de los números que finalmente se les asignarán. Hay que tener además en cuenta otro factor: el hecho de que se disponga de un determinado límite de gasto no significa necesariamente que se apure. De hecho, la masa salarial del Racing no llegó a la cantidad máxima permitida, sino que superó a grandes rasgos los diez millones de euros, pero sin llegar a los once.

Como es lógico, un eventual traspaso de alguno de los futbolistas con buen cartel incrementaría sensiblemente el límite permitido, pero no es esa la estrategia del Racing, que aspira a mantener a todos sus puntales. Ahora mismo cuenta con 17 profesionales en la primera plantilla (incluyendo a Yeray) y aspira a que, de haber alguna salida, sea en forma de cesión para foguear a alguno de sus jóvenes, caso de Suli Camara y Jeremy. El mensaje está claro: ni Andrés, ni Íñigo Vicente ni Arana están en venta, pero en muchas ocasiones el mercado y la voluntad del futbolista mandan. Ya el verano pasado el Racing no quería traspasar a Peque, pero tuvo que aceptar su venta al Sevilla al ofrecer los nervionenses el pago íntegro de sus cuatro millones de euros de cláusula de rescisión. Debió incluso transigir con que se abonaran a plazos, dado el deseo del mediapunta de jugar en Primera División y el problema que hubiera supuesto retener a un jugador contra su voluntad.

Por lo demás, el resto de elementos que computan para el cálculo del techo de gasto ha crecido. El Racing ha alcanzado su récord de abonados en Segunda División –y su tercer mejor registro histórico– con 18.001 carnés, las ventas de la tienda se han disparado hasta superar ampliamente los dos millones y medio de facturación, ha crecido el ingreso en taquillas y se prevé que perciba una porción ligeramente mayor de la tarta televisiva, que se reparte en un 70% a partes iguales, pero que pondera el 30% restante conforme a los resultados de las tres últimas temporadas (el Racing terminó quinto, frente al séptimo puesto de la 23-24) y la implantación social de cada club, un aspecto en el que el club ha crecido significativamente.

Las claves El cálculo Al haber salido de proceso concursal, LaLiga aplica baremos más favorables para establecer el límite Diferencia No solo ya no computa la amortización de la deuda, sino que el beneficio no debe destinarse a amortizar Mejora Han aumentado todas las partidas de ingresos ordinarios respecto a la temporada pasada Dificultad En 2024 se repercutieron los cuatro millones por el traspaso de Peque y este año se espera que no haya Crecimiento Si no se cuentan los ingresos por ventas de jugadores, el incremento se mantendría constante

Disponer de margen

Así, el objetivo del club es conseguir que LaLiga acepte el máximo posible de gasto para dotar al nuevo director deportivo, Chema Aragón, del máximo margen de maniobra posible a la hora de reforzar una plantilla cuyo bloque está ya consolidado en su mayor parte, pero que necesita importantes refuerzos tras la baja causada por algunos de los cedidos. La delantera, la mediapunta y el mediocentro son las tres demarcaciones más necesitadas de fichajes, en algunos casos para disponer de recambios y en otros para compensar la salida de futbolistas que o bien han sido titulares o han tenido al menos un gran protagonismo durante la mayor parte de la competición.

Otro hecho diferencial es que el club haya abandonado ya el proceso concursal. El pago del último plazo y la posterior ratificación judicial del final de concurso le dota de mayor libertad de gestión y ofrece una imagen de mayor solvencia a la hora de buscar financiación, pero también tiene repercusión en lo deportivo. Al haber recuperado la normalidad, los baremos que aplica LaLiga son otros. No debe incluirse ya el plan de pagos como gasto no deportivo y los beneficios no deben dedicarse prioritariamente a amortizar deuda, lo que redundaba en un menor margen salarial.

Ahora el cálculo será diferente, basado, como el resto de sociedades y clubes de LaLiga –excepto los que se encuentren en concurso– en la suma de todos los ingresos previsibles (para ello se toma como referencia el último trienio) restados los gastos no deportivos. De nuevo aquí el Racing ha crecido mucho para mejor, de modo que alcanzar de nuevo esos más de trece millones y medio no constituye un objetivo imposible.