Piélagos en camino de «solucionar el caos» para aparcar en Liencres

Aparcar durante el verano en las playas de Liencres se ha convertido en un reto. El pleno del Ayuntamiento abordó la situación actual y las ... medidas adoptadas para tratar de «solucionar el caos» en la zona. De hecho, el alcalde, Carlos Caramés, puso en valor las actuaciones desarrolladas, tanto por el Ayuntamiento, como por el Gobierno de Cantabria desde el verano de 2023. Mejoras y actuaciones que, a su juicio, «empiezan a solucionar problemas estructurales de las últimas décadas».

El equipo de gobierno defendió durante el debate plenario que, el pasado fin de semana, «a pesar del calor y la afluencia masiva en las playas de Canallave y Valdeareaneas, que llenaron los aparcamientos, no hubo ningún caos, a diferencia de lo que sucedía en el pasado». Por ejemplo, recordó que «antes había siempre un reguero de vehículos entre los pinos, lo que no sólo generaba un problema circulatorio, sino que también suponía evidente riesgo de incendio». Incluso, detalló «sin olvidarnos del centenar de vehículos (no sólo caravanas, también furgonetas y coches) que pernoctaban a diario».

Ha aumentado la frecuencia de la recogida de basura y transporte en autobús, «dado que no hay vehículos mal aparcados»

Y es que, Caramés explicó que las actuaciones se comenzaban a materializar con cuestiones como que «el camión de la basura pudo dar la vuelta en las inmediaciones del puesto de salvamento y socorrismo y vaciar los contenedores», algo que no ocurría con los coches mal aparcados. Además, en relación a la recogida de basuras, Caramés criticó que el anterior equipo de gobierno lo suprimiera, «¿Tiene un alto coste? Sí, pero hace una labor fundamental». Igualmente, destacó la recuperación del servicio de autobús a las playas, tras diez años paralizado: «Ha sido posible recuperarlo gracias a que no hay vehículos mal aparcados».