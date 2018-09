Café orange

Muy buenos días a todos, todo en esta vida tiene un comienzo y un final y para mi llegó el fin de mis vacaciones, de mis días de descanso, en familia y en mi ciudad, disfrutando como ya os dije de las fiestas patronales. Unos días en los que el calor ha apretado y bastante, y ya sabéis, cuando el calor aprieta hay que beber mucho líquido, para controlar la hidratación, y obviamente, si es fresco el líquido pues mejor, para que la sensación al beberlo sea mucho más agradable. Así que hoy he pensado, vamos me he acordado, de una bebida que ha creado mi gran amiga y compañera barista, Karen Quiroga, y que ofrece a diario a sus clientes en el establecimiento Gómez Fusió, en el centro de Santander, y que podéis preparar en otros lugares y en casa, o bien los que estéis cerca, acercaros a este establecimiento a disfrutarlo.

Lo primero que debemos de preparar es una maceración con una vaina de vainilla y dos cortezas generosas de naranja en sirope de agave. Dejamos macerando 48 horas y después reservamos en una botella al frio para añadir 3 cl de este sirope casero, junto con 2 espresso y 150 ml de zumo de naranja natural recién exprimido.

En la copa añadiremos los espresso, junto con el sirope y, mezclaremos con una cuchara. Una vez integrados los dos, añadiremos perlas de hielo y remataremos con la ayuda de una cuchara con el zumo recién exprimido. Una bebida natural y refrescante ideal para días de calor.

Gracias Karen por la recea, y os recuerdo amigos baristas, que ya tenéis disponibles por web y en nuestra tienda de la fábrica de Heras, las jarras diseñadas por Karen para que vuestros latte art salgan casi tan bien como los de ella.

Nos vemos la semana que viene con más. Un saludo y un espresso, por favor.