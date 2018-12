Una semana más con vosotros, en vuestra casa de nuevo, en vuestro periódico de cabecera, comentando todas mis aventuras y desventuras en este mundo del café a lo largo y ancho del planeta. La semana anterior, como os dije, fue 'movidita', y ésta que acaba mañana no ha sido menos, aunque desde el punto de vista de viajes se haya relajado. Llevo los últimos días probando cosas nuevas, nuevos sistemas de extracción y de tueste, nuevos orígenes..., todo con el fin de que vosotros luego en casa o en los establecimientos de hostelería podáis disfrutar de esta maravillosa bebida, más si cabe.

Aunque hemos tenido una fiesta en el medio, la verdad es que yo no he parado. He probado cosas nuevas que he adquirido en el viaje de la semana pasada por tierras portuguesas. Nuevos Specialty coffe, tostados por otros rouster, y ahora solo estoy probando, catando, mirando desarrollos, azúcares y color para entablar los resultados.

Y desde Oporto, además de venir con varios cafés, también me traje el recuerdo de una bebida en base a café que me encantó. Se trata de una limonada de café, elaborada con 'cold brew' (recordad, infusión en frío de café), sirope, jugo de limón natural, agua y menta fresca.

Una combinación dulce, pero a la vez refrescante, que entra muy bien con un recuerdo final de café y limón, y encima fácil de preparar, solo hay que cuadrar la cantidad de cada producto, añadir hielo y decorar.

Os animo que lo probéis, si lo deseáis os pongo por correo electrónico la receta del 'cold brew', solo tenéis que pedírmela a la dirección que viene adjunta.

Os dejo que hoy es sábado, día de disfrutar con mis hijas aquí, en el pueblo. Recordad, que podéis poneros en contacto conmigo en el correo raul@cafedromedario.com y estaré encantado de responderos y atender a vuestras peticiones, siempre y cuando estén dentro de lo cordial. Os deseo feliz semana y nos vemos de nuevo el sábado que viene con más café. Un saludo y un espresso, por favor.