Sigue el acto de conciliación entre el rey emérito y Revilla

10:52

“No entiendo por qué yo, Miguel Ángel Revilla, de Polaciones, y no otra persona«»

Miguel Ángel Revilla ha comparecido antes los medios tras el acto de conciliación. Se reafirma en su postura de no rectificación y se muestra “dolido” con el rey emérito. “No entiendo por qué yo, Miguel Ángel Revilla, de Polaciones, y no otra persona. Yo solo me he nutrido de lo que ya se sabía para hacer mis declaraciones. Éramos amigos, no sé por qué me hace esto a mis 83 años”. Se ha vuelto a emocionar al hablar de su “honradez” que asegura que es el valor más importante que dejará a su familia.

Además, ha aprovechado para pedir al rey que, en caso de que haya juicio, se presente. “Podría haber venido hoy en su avión privado, aprovechando que está cerca”.