Acusan a La Campa de apropiación indebida, estafa y alzamiento de bienes El millar de afectados defendidos por Marián Vidal de la Peña y Álvaro Sánchez-Pego presenta una querella contra los promotores del concierto de David Guetta Á. C. Santander Viernes, 19 octubre 2018, 07:16

«Hemos dejado la demanda colectiva a favor de una querella porque hay claros indicios de que se han cometido delitos», aseguraba ayer la letrada Marián Vidal de la Peña, que, junto al abogado Álvaro Sánchez-Pego, representa a un millar de afectados por la cancelación del concierto de David Guetta en Santander. El concurso de acreedores en el que ha entrado Delfuego Booking, una de las dos empresas que formaban la UTE La Campa -organizadora este año de los conciertos en La Magdalena-, ha sido el desencadenante. «Cuando un cliente da un dinero a cambio de un servicio, tiene que quedar depositado hasta que dicha actividad se desarrolla. Si se cancela, ese contrato ya no tiene validez y la cantidad reservada se devuelve. Lo que no se puede hacer es destinarlo al pago de otras personas o empresas con las que tienes una deuda anterior», explica Vidal de la Peña. La querella que ha redactado junto a Sánchez-Pego se presentó ayer en los juzgados de Santander, aunque aún debe determinarse cuál de los de instrucción se hará cargo del asunto.

En la querella se sostiene que los promotores del concierto, la UTE formada por Delfuego Booking y Heart of Gold, cometieron delito de estafa porque vendieron entradas «a sabiendas» de que el espectáculo no se iba a celebrar. También se acusa a los organizadores de alzamiento de bienes y de apropiación indebida porque, según se recoge en el documento, se quedaron el dinero de la recaudación y no lo devolvieron. Los querellantes, además, tienen intención de presentar otra reclamación contra el Ayuntamiento de Santander por no comprobar que la UTE tuviera los seguros pertinentes que cubrieran eventualidades como la cancelación, a pesar de estar previsto en las bases del concurso que dio lugar a la posterior adjudicación.

En ella también se sostiene que la organización de los conciertos sabía con anterioridad a la apertura de puertas del recinto que Guetta no iba a comparecer en el concierto, sin que se parase en ningún momento la venta de entradas. Se apunta, además, que la organización fue negligente a la hora de la cancelación porque «pensó sólo en seguir ingresando dinero mientras pudo, a través de la venta de entradas, comida y bebida». Se subraya que, tras más de cinco horas de espera, se comunicó a los asistentes al concierto que el artista francés no iba a comparecer.

«Sabían que el DJ no iba a venir y siguieron vendiendo bebida para ganar más dinero», dicen los querellantes

En la querella se afirma que los responsables de la organización tenían «conocimiento pleno» de que el DJ no iba a acudir en fechas muy anteriores al día 28 de julio, cuando estaba previsto el espectáculo. Los letrados aseguran que el personal de seguridad contratado para vigilar en la entrada al recinto tenía conocimiento de que la actuación no se iba a celebrar y que se lo dijeron a algunos asistentes.

En la tarde del 28 de julio y hasta el cierre del aeropuerto de Santander, recoge el documento, no se había efectuado ninguna solicitud de aterrizaje de avión procedente de Moscú, que era donde estaba Guetta.

El documento también hace hincapié en que muchos de los perjudicados organizaron sus vacaciones en función del concierto que tenían previsto disfrutar, alquilaron habitaciones en hoteles de la ciudad y usaron medios de transporte, públicos o privados, «desplazándose cientos de kilómetros hasta llegar a Santander».