Agosto trae «un calor soportable y pocas precipitaciones» Aspecto que ofrecía ayer el paseo marítimo de Santander, con paseantes disfrutando de la jornada soleada. / Daniel Pedriza La predicción de la Aemet para este mes en Cantabria es de tiempo «más estable» que julio, sin altibajos extremos en los termómetros CAYETANO GUERRA Santander Jueves, 1 agosto 2019, 07:33

Este mes de agosto promete ser menos inestable que el recién terminado julio, en el que Cantabria ha soportado temperaturas más altas de lo habitual. Así se desprende de los pronósticos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pues no aparecen, al menos a corto plazo, episodios u olas de calor como la que golpeó la región el pasado mes, cuando los termómetros se dispararon hasta niveles pocas veces vistos –sobre todo, con tanta intensidad– en el norte de la península. Tampoco se atisban episodios de fuertes lluvias como las que hubo en la última decena de julio. Ahora, con la llegada de agosto, se vivirá «un regreso a lo común, con temperaturas normales de un verano sin mucho calor», tal y como explica el delegado de la Aemet, José Luis Arteche.

Con una previsión anticiclónica y de temperaturas elevadas –las que deberían ser normales en estas fechas–, se espera un tiempo soleado, con predominio de cielos claros «aunque sí que podríamos ver algunas nubes». Pronosticar el tiempo que hará en Cantabria durante un mes no es tarea fácil: «Al tratarse de una previsión, no se puede conocer a ciencia cierta lo que sucederá a partir del día 10 en adelante», advierte Arteche;«no obstante, no pasaremos por esas situaciones de tener mucho calor y de pronto otro día mucho frío. En ese aspecto vamos a estar más relajados». El tiempo en la región «se estabiliza», sentencia.

Arteche ha realizado una lectura de los datos «más fiables», los que «con casi total seguridad» se cumplirán. Se trata de aquellos primeros diez días de este mes: «El pronóstico para Cantabria es favorable. Sol y calor que irá en aumento hasta el miércoles, día 7, en el que se alcanzarán las máximas», anticipa.

Salvo hoy, y de forma ligera por toda la región, no se espera lluvia durante esos primeros días del mes: «Esperamos muy pocas precipitaciones, tan sólo en la zona oriental y que, además, serán débiles». Ylos episodios que se produzcan «serán breves y de poca intensidad». Hasta que termine la primera semana de agosto habrá estabilidad y calma. Eso sí, «del 5 al 12 la probabilidad de lluvia se incrementará un 10 por ciento», adelante Arteche. Y del día 12 en adelante «tendremos valores completamente normales de un agosto en la región».

Estos datos, según los registros históricos de agosto, sitúan en una media de 24º la temperatura máxima y en 18º la mínima. Las mediciones que conforman la predicción del resto del mes, más allá de la primera decena de agosto, son «bastante menos probables», avisa el delegado de la Aemet. Aunque sí parece seguro que será un mes más estable y sin tantas sorpresas, «un verano normal de agosto con una primera mitad más fresquita y una segunda mitad como siempre, sin las cosas raras que hemos vivido en julio».