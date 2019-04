«La alernativa a Pedro Sánchez sólo puede ser Pablo Casado», asegura Levy en su visita a Cantabria Andra Levy ha estado hoy en Cantabria. / EFE/Pedro Puente Hoyos La vicesecretaria de Programas y Estudios del PP ha participado este martes en un acto público celebrado en el colegio Pedro Velarde para presentar la candidatura al Ayuntamiento de Camargo DM . Santander Martes, 23 abril 2019, 21:50

La vicesecretaria de Programas y Estudios del Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido este martes en Camargo cuatro años «en principio» para Pablo Casado y unir el voto en las siglas del Partido Popular, la fuerza política que, según ha dicho, constituye la «única» alternativa al PSOE.

En un acto electoral, Levy ha considerado que el 28 de abril es «una primera ronda» para dar un cambio de rumbo al destino de todos los españoles, a la que se sumará el 26 de mayo una segunda en la que, a su juicio, será también «necesario» que los ciudadanos confíen en alcaldes y presidentes autonómicos del PP.

La también número 6 de la lista del Partido Popular por Madrid al Congreso ha asegurado que, para un gobierno de centro-derecha, la alternativa a Pedro Sánchez «sólo puede ser Pablo Casado, dado que el resto no lo es», y ha apelado al voto de «sensatez» y «sentido común» que, en su opinión, representa el presidente del PP.

Levy también ha criticado que Sánchez, cuando «más necesario es» trabajar por España y ante una posible desaceleración económica, se dedique a «enfrentar a españoles con otros» y a «poner etiquetas según los dogmas de la izquierda».

También ha considerado que Pedro Sánchez es un «mentiroso», que llegó al Gobierno «diciendo que solo era para convocar elecciones» y que, «cuando cambió el colchón y le cogió gusto al Falcon, se le olvidó».

Para la vicesecretaria de Programas y Estudios del PP es «absolutamente una cuestión de necesidad poner orden» en el país, que, bajo su criterio, no puede seguir en manos de un presidente «capaz de pactar con los enemigos de España». Además, Andrea Levy ha afirmado que las elecciones de este domingo son «muy importantes» porque, según han remarcado, nueve meses han sido «suficientes» para ver hasta qué punto puede «degradarse la dignidad y el prestigio» del país.

Por eso, ha considerado que son necesarios cuatro años de Pablo Casado en La Moncloa y se ha mostrado convencida de que los ciudadanos le van a dar su apoyo el próximo 28 de abril.

Levy ha participado este martes en un acto público celebrado en el colegio Pedro Velarde para presentar la candidatura del PP al Ayuntamiento de Camargo, que encabeza Amancio Bárcena y que cierra de forma simbólica el ex alcalde y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Diego Movellán.

Movellán y Bárcena

Movellán, que ha cerrado el acto, ha alertado en su intervención del «peligro de no saber agrupar el voto» y ha considerado que el PP es el «único capaz de desalojar» de La Moncloa a los socialistas. También ha abogado por no realizar experimentos en España como, en su opinión, ha sucedido en Camargo con el gobierno de PSOE-PRC, «el mejor laboratorio del desastre», ha aseverado, y «donde se juntaron aquellos a los que no les une nada». El candidato al Congreso, que ha asegurado que él «no ha abandonado» Camargo porque ahora trabajará desde Madrid por el municipio, al igual que por Cantabria y por España, ha avisado de que «cualquier voto que no vaya al Partido Popular puede convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno».

Por su parte, Amancio Bárcena ha agradecido a Movellán sus ocho años de trabajo por Camargo, de hecho, ha remarcado que el puesto 21 de la candidatura es en reconocimiento a esa labor y ha avanzado que el PP va a hacer «cosas nuevas» por el municipio y en todos sus pueblos, porque «muchas cosas se han degenerado en estos cuatro años».