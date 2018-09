Un cántabro vivirá encerrado en una jaula como un perro durante 21 días El torrelaveguense Alfredo Díaz. / DM . El torrelaveguense Alfredo Díaz Sámano ha decidido voluntariamente meterse en una jaula de una residencia canina durante tres semanas para sensibilizar sobre el abandono de animales MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Martes, 4 septiembre 2018, 09:41

Alfredo Díaz Sámano, de 47 años, nacido en Torrelavega, casado y con dos hijos, comenzó este lunes un peculiar encierro voluntario en una jaula para perros, también llamado canil (habitáculo de dos por dos metros cuadrados destinado a perros abandonados que van llegando a una residencia canina). Durante este tiempo, Alfredo, educador de perros, comerá en un cuenco de canes y beberá agua en bebedero, como hacen los animales, hará sus necesidades en un cubo con bolsas y dormirá acurrucado a la intemperie, en la parte de la jaula cubierta, para guarecerse en los días de lluvia. Su objetivo es vivir como un perro para sensibilizar sobre la alta tasa de abandono animal.

Su día a día en la jaula durante los próximos 21 días podrá seguirse en el canal de YouTube Mundo Animal TV, en directo las 24 horas. El encierro tiene lugar en una residencia canina de Alicante, donde aceptaron esta excéntrica causa de «la primera persona en enjaularse voluntariamente en favor de los derechos animales». Se siente «orgulloso» de hacerlo y explica que su intención «no es otra que llamar la atención de la gente para lo que me pongo en la piel del propio animal, ya que la única forma de llegar a las personas es que se identifiquen conmigo, ya que con los perros no lo hacen».

Alfredo asegura no tener miedo a parecer un loco: «No estoy solo en esta locura, tengo muchos patrocinadores que me apoyan y gente que me anima y programas de televisión que se han puesto en contacto conmigo para invitarme a contar la experiencia».

Adopción de perros

Alfredo no estará solo en la jaula, sino que introducirá «perretes abandonados que pasarán a la jaula conmigo donde les trataré, les quitaré miedos y traumas por lo que han sufrido. También jugaré con ellos y les entrenaré. Todo eso se podrá ver en directo en el canal y la gente podrá colaborar con el proyecto adoptando a estos perros o aportando donaciones».

También, para darle más entretenimiento a este 'reality', Alfredo recibirá visitas de autoridades de la región, un cantautor, un artista de hip hop... «Estoy muy orgulloso de llevar a cabo esta acción. Voy a sufrir, pero estoy convencido de que servirá para algo». La idea surgió en Holanda, donde Alfredo ejercía su profesión y veía cómo en aquel país «van por delante en materia de derechos de los animales y aquí en España hacen caso omiso a la ley europea aprobada en Estrasburgo», denunció Díaz.

«Así no se puede seguir. Hay que frenar la tasa anual de abandonos en nuestro país, que llega a la escandalosa cifra de 135.000 perros cada año y que es el origen del maltrato animal», como recientemente ocurrió en Cantabria, donde la Guardia Civil sigue en busca del hombre que hace unas semanas provocó la muerte de un cachorro tras lanzarle al interior de las instalaciones de Asproan por encima de la verja.

«El proyecto es más amplio de lo que parece y continuará después del encierro, cuando me dedicaré con mi familia al rescate de perros y a tratarles en un centro de recuperación», explicó el instructor.