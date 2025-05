Un Camino Lebaniego solidario

Pedro Álvarez Potes Lunes, 5 de mayo 2025, 09:22 Comenta Compartir

Este fin de semana el torrelaveguense César Zabala, que padece esclerosis múltiple, cumplió un sueño que creía imposible: realizar el Camino Lebaniego y llegar al monasterio de Santo Toribio, gracias a la solidaridad y ayuda de once amigos «de toda la vida», que han hecho realidad el viaje, en dos etapas, y con una silla adaptada para la ocasión.

Al llegar al monasterio lebaniego y tocar la Puerta del Perdón, César, agradecido, les decía a sus amigos y compañeros de viaje: «No recuerdo un momento de mi vida sin vosotros y por eso pienso que llegar hasta aquí es muy grande. Me he sentido aliviado, porque ya no teníais que hacer el esfuerzo de ayudarme a alcanzar la meta. Una especie de alivio que ha sido poder alcanzar un reto que llevaba tiempo queriendo hacer, y gracias a vosotros lo he podido vivir», relató.

Bajo el lema 'Camino Lebaniego. Siempre llanea', desde el año 2012 este grupo de amigos ha ido poco a poco creciendo y haciendo cada año el camino en diferentes tramos. Al frente de la iniciativa se encuentra Jesús Barrio, con raíces familiares lebaniegas por parte de su madre en la villa de Potes, que se incorporó a esta experiencia en el año 2013. Barrio explica cómo surgió la idea de llevar a César al monasterio. «Hace unos meses me comentó que le encantaría realizar el Camino Lebaniego, pero que era consciente de la dificultad por su enfermedad. Lo hablamos en el grupo y decidimos hacer todo lo posible para que cumpliese ese bonito sueño», y lo lograron.

Ampliar El grupo de amigos a su llegada al monasterio de Santo Toribio. Pedro Álvarez

Lo primero que hicieron fue buscar una silla adaptada, para lo que se pusieron en contacto con la asociación Arrastrasillas, con sede en Torrelavega y todo fueron facilidades.

Al margen de cumplir el deseo de su amigo, los integrantes de este grupo creyeron importante que la iniciativa tuviese también un fin solidario y para ello -relata Barrio- crearon una plataforma a través de www.migranodearena.org/reto/camino-lebaniego-siempre-llanea-, para que las personas que lo deseen puedan ingresar el donativo económico que consideren para ser entregado a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. «Lo publicitamos el pasado jueves antes del inicio de la ruta y nos pusimos un objetivo muy modesto, porque no sabíamos el impacto que iba a tener, y vemos con alegría, que hemos superado ya los 1.200 euros, y todavía en estos días la gente puede aún colaborar».

El recorrido que este año han realizado, trasportando a César en la silla adaptada, ha sido de dos jornadas. En la primera de ellas realizaron el tramo entre Ruente y La Lastra y en la segunda, salieron desde Cires hasta el monasterio de Santo Toribio, llegando al atardecer del pasado sábado.