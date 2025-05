Es su octavo año al frente de una institución que pasa de los 1.400 socios y que está ligada a la historia deportiva –y ... algo más– de Santander. Fernando Pereda Gutiérrez-Cortines (Santander, 1966) lo sabe y pasa revista en esta página a la salud del Real Club Marítimo.

–Como club deportivo, cerca de trescientas regatas al año y uno de los pocos de España con actividad cada fin de semana. ¿Cómo anda la afición por la vela?

–En Cantabria tenemos el Club Náutico de Laredo y el de Castro Urdiales, que, por supuesto, son históricos, con buena afición y buenas regatas. Pero digamos que este es un club de referencia a nivel, me atrevería a decir, mundial, por los regatistas que ha tenido y tiene. Tenemos una escuela de verano abierta a todo el mundo y de ahí es donde empezamos a surtirnos. Cualquier chico que se acerque o quiera iniciarse puede hacerlo y de ahí, luego, la escuela de regatas para aquellos que siguen. Tenemos competiciones todo el año, los circuitos nacionales e internacionales... Creo que hay una afición considerable teniendo en cuenta que no es un deporte mayoritario.

–Contar con Santi López Vázquez como director general y con una medalla olímpica como la de Diego Botín ayudará...

–Muchísimo. A todo niño le gusta tener un referente, un ídolo. Con Diego ocurre también por su forma de ser, su cercanía y su contacto con el club. Navega aquí durante el año y se acerca mucho a la escuela. Y Santi ha sido un espaldarazo por su experiencia, profesionalidad y su saber hacer en el agua y en tierra. Podría parecer un fichaje deportivo y lo era, pero se ha hecho con todas las áreas del club. Hemos tenido mucha suerte.

–Termine la frase: el Real Club Marítimo es para Santander...

–Un referente deportivo muy importante.

–¿Solo deportivo?

–A ver, el club, por definición, es una asociación deportiva sin ánimo de lucro, con carácter privado, cuyo único fin es promocionar la práctica de los deportes náuticos. Y la vela ha sido la referencia desde la regata pionera Nueva York-Santander de 1928. La primera escuela de vela, la primera medalla olímpica de Jan Abascal, Toño Gorostegui con sus logros... Interiormente, lo tenemos muy focalizado. Pero reconozco que el edificio es un emblema urbanístico y un símbolo en la ciudad. Lo sabemos, lo cuidamos y estamos pendientes de que esté impecable.

Vínculo con la ciudad «Reconozco que el club ha tenido un aura un poco elitista en otros tiempos cuando las cosas eran diferentes, pero es un club cercano y amable»

La reforma de Molnedo «Se le va a dar un aspecto histórico y nosotros apostábamos por una actuación así. Lo inicial no lo veíamos»

–¿Conoce de verdad la ciudad lo que hay y lo que se hace dentro de este edificio?

–Me gustaría pensar que cada vez más, porque reconozco que ha tenido un aura un poco elitista en otros tiempos cuando las cosas eran diferentes. Pero creo que es un club cercano al ciudadano, nos llevamos bien con las instituciones... Para el que lo quiere conocer estamos a su disposición.

–Hablando del edificio. ¿Cómo anda de salud?

–Magnífico. Se le cuida de continuo y creo que, ahora mismo, está en perfecto estado de revista.

–Pero está en un medio 'hostil'.

–Sí, pero ya en épocas anteriores, no muy lejanas, se acondicionaron los pilotes, que es un poco lo que puedes pensar que sufre más. Ahora mismo están en perfecto estado y no son obras difíciles en ningún caso. Va a llegar al centenario del club (2027) en un estado inmejorable.

–Cuando se habla del cambio climático o de la crecida del mar, son punta de lanza...

–Sí, pero, en realidad, estamos a la misma altura. Si entra el agua aquí va a entrar en todo el muelle Calderón. No es que estamos pensando en ello, pero además creo que el club, a nivel arquitectónico, se podría levantar. No sé cómo, pero ese tipo de obras ya se hacen. Y respecto a las mareas muy vivas de este año, no hemos tenido ningún problema. A ver, si coincidiese un conjunto de cosas extrañas con esto del cambio climático –una surada de 50 nudos con la mayor pleamar– sufriríamos. Pero entiendo que si eso sucede se inundaría hasta Peña Herbosa.

–Mencionaba el centenario. ¿Ya hay algo previsto?

–Lo tenemos en mente. No sé si da mala suerte hablar, pero deportivamente ya cerramos un Campeonato del Mundo de J80, una prueba de referencia para 2027. Luego habrá algún acto social contrastado, imagino que una edición de un libro, cosas con las instituciones...

–¿Qué tal va la parte de hostelería del club? ¿Se conoce? ¿Lo están fomentando?

–Es complicada porque, al ser un club privado, no tienes la misma clientela que un restaurante. Nada más entrar nosotros, en 2017, venció la concesión que había y nos tuvimos que poner las pilas para intentar conseguir otro concesionario, cosa que no conseguimos porque no le interesó a nadie en aquel momento. No tuvimos más remedio que hacernos cargo y creo que cada año ha ido mejorando y que tiene buena imagen. Estamos consiguiendo que no sea un lastre para el club. Todo lo contrario, que sea una cosa más y que podamos mantenerla sin problemas ni riesgos para el socio.

–Lo que sí es un problema es la escasez de atraques. ¿Se puede hacer algo con eso?

–Se podría, pero es complicado. Los atraques se han quedado pequeños en general. En Pedreña o en Marina del Cantábrico hay una demanda tremenda. Incluso, para nuestros socios, hasta hace tres o cuatro años en el fondeadero que se monta aquí en la bahía en verano sobraban boyas. Ahora hay lista de espera. Tenemos ideas y plantearemos en su momento a la Autoridad Portuaria –que al fin y al cabo son 'los caseros'– intentar, de cara a grandes eventos, poder tener alguna infraestructura portátil. Eso nos ayudaría mucho para poder volver a organizar una Nueva York-Santander como aquella. Cosas de esa envergadura.

–Ya que estamos, son los vecinos en la dársena de Molnedo. ¿Les gustaba más el proyecto con la escultura de Okuda o el más clásico que al final se va a hacer?

–Hemos defendido desde el minuto uno el clásico. No exactamente el que se va a hacer, pero estamos satisfechos y se lo trasladamos a la alcaldesa de Santander. Para la ciudad y la historia de este espigón, lo inicial no lo veíamos. No deja de ser una dársena náutica, que necesita accesos, servicios... No podía llenarse de floreros y cosas así. Quiero decir que se le va a dar un aspecto histórico dejando constancia de lo que hubo (el ferrocarril, la tolva...). Apostábamos por esto.