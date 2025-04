Estos son los consejos de la Policía Nacional para esta Semana Santa

A. C. Santander Lunes, 14 de abril 2025, 14:41 Comenta Compartir

De cara a la Semana Santa, la Jefatura Superior de Policía de Cantabria brinda a los ciudadanos una serie de consejos para evitar disgustos y no acabar siendo víctima de robos, estafas y otros delitos.

En primer lugar, los agentes recomiendan instalar puertas de seguridad acorazadas en viviendas, trasteros o zonas comunitarias, así como bombines «precortados o antibumping». Un detalle importante: al salir de casa, no olvide cerrar con doble vuelta de llave, activar alarma y demás mecanismos de seguridad, incluso si la ausencia es breve.

Para despistar a los ladrones, dice la Policía que aunque debe asegurarse de haber cerrado bien puertas y ventanas, es importante no bajar del todo las persianas. De este modo no da pistas de que dentro no hay nadie. En este sentido, la Jefatura recomienda también temporizar luces, televisión o radio para crear sensación de presencia en el domicilio.

Por otro lado, algo que parece evidente pero conviene recordar: no dejar objetos de valor o sumas de dinero importantes en casa. Si esto no es posible, busque un lugar seguro para esconderlo, evitando los habituales, como cómodas o mesas auxiliares de dormitorios.

Si algo han hecho los delincuentes es digitalizarse. Ahora no solo hacen vigilancias para controlar cuando entras o sales de casa, también te espían por las redes sociales, por lo que la Policía Nacional recomienda evitar publicaciones relacionadas con los planes vacacionales, así como los típicos mensajes en el contestador de voz.

Además de las persianas abajo, otro 'chivato' es el buzón. Por eso es importante dejar la llave a alguien de confianza que pueda retirar el correo.

«Evite dejar las llaves del domicilio en el interior su vehículo, tanto si está estacionado en el propio garaje, como cuando lo dejamos en otro aparcamiento», señala la Policía Nacional, que recuerda la importancia de llamar al 091 si ve a gente extraña en el portal o merodeando por su calle.

Consejos para evitar ser víctimas de hurtos

Tanto si va de viaje como si se queda en Cantabria, es importante vigilar las pertenencias, ya sea en un establecimiento, en la playa, en museos o en otros lugares de ocio. «No debemos dejar nunca solas nuestras maletas, mochilas, carteras o llaves», señala el Cuerpo.

Ojo también con aquellos desconocidos que se acerquen con el pretexto de conocernos porque puede ser una maniobra de distracción para llevarse el reloj o joyas. Por lo que es importante evitar el contacto corporal con desconocidos. Sobra decir que tenga cuidado con la estafa del 'tocomocho' o del falso anillo.

«En espacios de gran afluencia de público procure llevar únicamente los objetos imprescindibles y la cantidad de dinero necesaria, intentando tenerlos controlados en todo momento y guarde su monedero o cartera en un sitio seguro; nunca lo lleve en el bolsillo trasero de su pantalón», prosigue la Policía Nacional.

Y por último, «tanto si se ha producido la comisión de un delito, como si con su actitud ha logrado evitarlo; comunique a la mayor brevedad posible con la Policía Nacional, teléfono 091, aportando toda la información que pueda recordar sobre el suceso ocurrido».