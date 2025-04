Desmantelado un grupo criminal que cometió más de 70 robos en Cantabria, Vizcaya, Álava y Burgos

José Carlos Rojo Santander Martes, 29 de abril 2025, 14:50 Comenta Compartir

Los vecinos de Ramales de la Victoria no daban crédito el pasado cuatro de abril cuando vieron el pueblo literalmente tomado por la Guardia Civil. ... Los agentes entraron en la localidad fuertemente armados y rodearon en cuestión de minutos una vivienda okupada en la calle Manuel González Peral en confluencia con Manuel Marure. Inmediatamente después comenzaron las detenciones en el seno de varios grupos familiares en los que había menores. «Hay cierta preocupación entre la gente porque no es deseable que estemos viviendo esta situación», afirmó el alcalde de la localidad, el socialista César García. «Venimos tiempo padeciendo los contratiempos que producen estos vecinos». En aquel inicio de mes no trascendieron las causas de la operación, que se han conocido ahora, cuatro semanas después, cuando informan que se ha saldado con la detención de 24 personas implicadas en 70 robos en Cantabria, Vizcaya, Álava y Burgos.

Lo describen como un «grupo criminal» que cometió más de 70 hechos delictivos en poco más de mes y medio. «Sustraían vehículos con los que se desplazaban para robar en estancos, bares y talleres» en Cantabria y el resto de provincias limítrofes ya mencionadas. En el grupo había 11 hombres y 13 mujeres que residían en Ramales, en Sestao, Barakaldo, Basauri y Bilbao. Por el momento se les atribuye 24 robos con fuerza en establecimientos, la sustracción de hasta seis vehículos y la defraudación de fluido eléctrico. «La investigación comenzó a principios del pasado mes de febrero al detectarse un importante aumento de hechos delictivos contra el patrimonio en Cantabria, concentrados en su mayor parte en la zona oriental, localidades cercanas a Ramales de la Victoria y zona centro de la Comunidad Autónoma», explicó este lunes el comandante José Manuel Carazo, responsable del operativo, en una rueda de prensa ofrecida en el cuartel de Campogido, en la que estuvieron presentes también la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, y el coronel jefe de la Comandancia de Cantabria, Antonio Orantos. Con vehículos robados Los investigadores observaron los robos de los vehículos coincidían con los robos. Era el modus operandi de los ladrones. Utilizaban coches diferentes para evitar ser rastreados. «De esta forma, para el robo en un solo estanco en Cantabria, sustrajeron cuatro vehículos e intentaron el robo de otros dos, y días más tarde, en un nuevo robo a otro estanco, sustrajeron otros tres vehículos y lo intentaron sobre otros tres. La forma principal de actuar era el uso de la fuerza con diferentes herramientas sobre puertas y cristales de los establecimientos, para en poco más de un minuto sustraer cajas completas con cartones de tabaco. En una misma noche llegaron a sustraer hasta 50.000 euros en tabaco», explicaron los investigadores de la Benemérita. Las pesquisas continuaron para arrojar luz sobre la verdadera dimensión del grupo organizado, que se extendía a País Vasco y que cometía acciones delictivas también allí. Finalmente, «una vez ubicados los diferentes objetivos, este mes de abril se realizaron detenciones y registros de manera coordinada en Cantabria, donde fueron detenidas 15 personas, y en Bizkaia, donde se arrestaron otras nueve». Durante los registros se encontraron 138 evidencias que están siendo analizadas. Entre otras, cajas registradoras, pruebas documentales relacionadas con los robos de tabaco en estancos, décimos de lotería, televisores o herramientas susceptibles de haber sido utilizadas en los robos y que se mostraron este lunes en la rueda de prensa. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander y desarrollada por efectivos de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria. De momento sólo uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

