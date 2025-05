¿Es un posible construir una carrera de éxito sin seguir un camino recto? Es la pregunta que ha querido resolver Mónica San José, cofundadora ... de Retail EScool, durante su intervención. Una defensa de la capacidad de reinventarse y no tener la necesidad de seguir un camino recto para alcanzar el éxito.

«Cuando todos observamos la línea profesional de una persona, vemos un camino ascendente, pero eso no es así, los caminos no son rectos. Creo que la mejor idea para explicarlo es el laberinto», ha confesado San José. A través del mito de Ariadna y el laberinto, la ponente ha querido repensar el concepto de la trayectoria profesional como un viaje lleno de giros, retos y descubrimientos.

«Hablamos mucho de éxito, quizá, demasiado. El fracaso no es tan sexy, no se pone en los currículums, pero he querido venir a hablar de el y de cómo se sale de ahí», ha puntualizado. La confundadora de Retail EScool ha tenido la capacidad de reinventarse en cada momento de su vida, «hasta cuando parecía que mejor me iba, puedes ver como todo se puede venir abajo». Un momento en el que aprovechó para formarse en el mundo de la inteligencia artificial. «Hay que saber enfrentarse a los laberintos, escucha tus preguntas y trata de responderlas», ha concluido.