El número de cántabros en el extranjero alcanza máximos históricos: 51.999

El número de cántabros residentes en el extranjero a 1 de enero de 2025 era de 51.999, según los datos recogidos en la Estadística ... del padrón de españoles residentes en el extranjero publicada por el Instituto nacional de Estadística (INE). Esa cifra, nunca antes alcanzada, supone que en apenas quince años se ha duplicado la colonia cántabra en otros países: en 2009 estaba integrada por 24.790 personas.

La interpretación más obvia de los datos del estudio del INE es que la emigración de cántabros ha aumentado en esa proporción durante la última década y media. Sin embargo, una observación más detallada del informe descarta esa posibilidad: diferenciando esa población cántabra en el extranjero por su lugar de nacimiento y provincia de inscripción, se ve que el grueso de esos 51.999 corresponde a personas nacidas fuera de España (41.577). Del resto, 8.939 nacieron en Cantabria, 1.391 en alguna otra provincia española y en un resto de 92 esa información no consta.

Según el demógrafo Rafael Puyol, la «emigración auténtica» de cántabros nacidos en la región está representada por ese 20% restante. «Ha habido muchos emigrantes extranjeros que han ido a Cantabria y que, posteriormente, se han vuelto a sus países de origen. Son casi el 80% del total de cántabros residentes en el extranjero».

La imagen de la emigración desde Cantabria cambia radicalmente si se atiende a la cantidad de cántabros nacidos en España y que viven fuera. En este caso, la evolución es mucho más suave, con un incremento muy moderado: si en 2009 eran 8.954, a comienzos de 2025 eran 10.330, un aumento de sólo 1.376 individuos.

No se trata de un fenómeno exclusivo de Cantabria, como apunta el catedrático de Geografía Humana: la colonia española en el extranjero suma algo más de tres millones de personas; más de dos tercios son personas nacidas fuera de España, mientras que los nacidos en el país no llegan a 800.000. «Desde 1998 a 2008 la inmigración a España fue muy fuerte; desde 2009, con la crisis, hubo más retornos que nuevos emigrantes. La estadística del INE, que empieza en 2009, está recogiendo esa situación de menos emigrantes y más retornados: jubilados que vuelven a su país, gente que no encuentra trabajo en los años de la crisis –hasta 2014-15–; se ve que muchos de ellos eran gente que se había arraigado, porque había adquirido la nacionalidad y, en el caso de los procedentes de América Latina, conservando la suya».

Respecto al reparto de esos emigrantes cántabros 'reales', la mayor parte, 5.500, vive en Europa; el continente americano reúne a 4.299 –casi mil de ellos en EE UU–. 228 escogieron Asia como destino, y poco más de 300 dirigieron sus pasos hacia Oceanía.