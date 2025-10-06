Once nuevos alcaldes a media legislatura

Ana Gil Zaratiegui Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11 Comenta Compartir

El que fue alcalde de Tudanca durante 24 años, Manuel Grande, presentó en los coletazos del pasado septiembre su dimisión por sorpresa. Este ha sido el último movimiento de un tablero político municipal en el que se han recolocado varias fichas tras más de dos años de la última visita a las urnas. Desde que se constituyeron los ayuntamientos, el 17 de junio de 2023, once municipios han cambiado de regidor, lo que supone más del 10%, por motivos variopintos: mociones de censura, saltos a la política regional, asuntos personales y un cambio forzado por la muerte del exalcalde de San Roque de Riomiera, Antonio Fernández.

Ampuero Un adiós a la Alcadía para asumir las riendas del CIMA

En Ampuero el cambio de rostro, el primero de la legislatura, se dio por un motivo profesional y a los tres meses de las elecciones. El alcalde Patricio Martínez dijo adiós para dirigir el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA) y asumió sus funciones la también popular Amaya Fernández, segunda en la lista del PP, con el apoyo de los tres concejales del PRC.

La tensión se mantuvo hasta el último momento con la propuesta del portavoz regionalista, Jesús Díez, de un posible pacto con el PSOE. Al final, no hubo sorpresas en ese momento, pero en junio de 2024, Fernández rompió el pacto con el PRC por poner «palos en las ruedas» y, desde entonces, gobierna en minoría.

Rionansa Gómez vuelve igual que se fue: con moción de censura

El popular José Miguel Gómez volvió en mayo de 2024 a ser el regidor de Rionansa de la misma forma en la que se fue: a través de una moción de censura. En 2021, Gómez perdió la Alcaldía que recuperaría tres años después.

Los cuatro votos a favor de los concejales populares y el del edil díscolo del PRC, Miguel Ángel González, corroboraron el cambio de signo político del Ayuntamiento tras desalojar al exregidor socialista José Luis Herrero en un pleno tenso que disolvió el pacto entre regionalistas y socialistas con el que pretendían gobernar dos años cada uno hasta 2027. Así se fraguó la que es la primera de las cinco mociones de censura de la presente legislatura.

Voto Pacto entre independientes y regionalistas para echar al PP

El independiente Francisco Maza se convirtió en junio de 2024 en alcalde tras la moción de censura presentada por su partido Asociación Vecinal de Voto (AVV) –que hasta entonces formaban parte del equipo de gobierno con el PP- y los regionalistas. Ese movimiento fue suficiente para deshacer su pacto con los populares y quitar el bastón de mando a Santiago del Campo sin que este alcanzara el año en el puesto.

Así, acordaron que primero sería Maza quien tomaba la batuta para después ceder las riendas a su homóloga regionalista, Natalia Sánchez, que será la encargada de estar al frente los siguientes dieciocho meses para gobernar Voto de manera «equitativa».

Santillana del Mar Fin a un cuarto de siglo de gobierno socialista

La que fue la tercera moción de censura de la legislatura puso fin a 25 años de socialismo en Santillana del Mar tras meses del que ha sido el conflicto más significativo del municipio en los últimos años y que terminó con el nombramiento de la regionalista Sara Izquierdo como nueva alcaldesa con el apoyo del PP y AVI. La hasta entonces teniente de alcalde y responsable de las áreas de Cultura y Turismo se hizo con el bastón de mando y relevó a Ángel Rodríguez.

Con todo este cambio estalló el bautizado como 'caso Santillana' con investigaciones abiertas tanto a Izquierdo (también a su hermana) como a su predecesor por supuestos delitos derivados de la gestión de contratos del Ayuntamiento. Como ha publicado El Diario este domingo, la Fiscalía no aprecia indicios suficientes para sostener las acusaciones..

Molledo Un inusual pacto entre PP y PSOE aparta a Mantecón

En Molledo, los populares y los socialistas se aliaron en un inusual pacto para desalojar del Ayuntamiento a la regionalista Verónica Mantecón a través de una moción de censura. Los votos de los tres ediles del PP y los dos del PSOE fueron suficientes para permitir en aquel julio de 2024 que, como estaba previsto, el popular Joaquín Villegas se hiciera con gobierno municipal.

Los argumentos para fraguar esta alianza fueron la «paralización» de la gestión, la «necesidad» de dar estabilidad al gobierno local, y, sobre todo, la necesidad de un «cambio diametral» a las prioridades del gobierno municipal tras cinco años con el bastón de mando a cargo de Mantecón.

Santa María de Cayón Renuncia precipitada con esperpéntico final entre socios

Santa María de Cayón ha tenido tres alcaldes en menos de cuatro años. El último movimiento lo protagonizó en agosto del año pasado la independiente Pilar del Río, cabeza de lista de la agrupación AIDC, tras una dimisión precipitada como regidora sin dar demasiadas explicaciones, aunque sí denunció «trabas y presiones» en sus labores.

Fue ella misma quien lideró la ruptura del pacto con el PRC y el PSOE para alcanzar un nuevo acuerdo con el PP y entregar la Alcaldía al popular Francisco Viar. Su marcha estuvo envuelta en una esperpéntica polémica cuando salieron a la luz las cláusulas económicas en las que se obligaba a quien rompiera el tripartito a indemnizar al resto de socios.

Entrambasaguas La política regional llama a Susinos y Sierra asume su cargo

Algunas fichas del tablero político municipal también se removieron cuando tocó reorganizar los sillones del Gobierno de Cantabria. Así ocurrió tras el verano de 2024 con la popular María Jesús Susinos, vinculada a la política desde hace más de dos décadas y al frente del Ayuntamiento de Entrambasaguas desde 2015 con mayoría absoluta.

Buruaga llamó a su puerta para que relevara a Pablo Palencia en la dirección de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y su compañera Gloria Sierra asumió su puesto tras haber sido su mano derecha y concejala de Hacienda y Presupuestos en el ayuntamiento del municipio durante los últimos 21 años.

Cabezón de la Sal La alianza entre PRC y PSOE acaba con el mandato del PP

Cabezón de la Sal protagonizó la quinta y, hasta ahora, última moción de censura de la legislatura el pasado febrero sin que el gobierno en minoría del PP ni tan siquiera acariciase el ecuador del mandato.

El popular Óscar López fue expulsado de su cargo tras la alianza entre regionalistas y socialistas y relevado por el regionalista Víctor Manuel Reinoso, quien volvió al sillón -estuvo al frente durante seis años, entre 2017 y 2023- junto a un socio, el PSOE, con el que no llegó a buen puerto para un acuerdo tras los comicios de 2023, pero con el que sí logró casi dos años después un acuerdo para arrebatar el poder al Partido Popular y recuperar la Alcaldía.

Cartes De diez años de regidor a la Ejecutiva del PSOE regional

El socialista Agustín Molleda decidió dar el salto a la política regional tras diez años como alcalde de Cartes para convertirse en secretario de Organización en la Ejecutiva del PSOE autonómico dirigida por Pedro Casares. La portavoz municipal socialista y concejala de Hacienda e Igualdad, Lorena Cueto, fue la encargada de ocupar el sillón, con lo que se convirtió en la primera alcaldesa del municipio.

El cambio fue continuista y así se evidenció en la última sesión plenaria de Molleda como alcalde en la que hubo lágrimas, abrazos y gestos de compañerismo entre ambos. Cueto recibió los 10 votos a favor del grupo socialista y dos abstenciones del Partido Popular.

San Roque de Riomiera Relevo obligado tras la muerte de quien fue alcalde desde 2009

En San Roque de Riomiera el relevo fue por fuerza mayor el pasado mes de julio tras el fallecimiento de Antonio Fernández después de una larga enfermedad a los 67 años. La vida del hasta entonces alcalde estuvo muy vinculada a la política municipal desde que entró al ayuntamiento como concejal con 22 años.

El popular fue elegido como regidor en 2009 y, desde entonces, había revalidado el cargo en las urnas en las últimas tres legislaturas. José Fernández, ganadero de profesión, decidió en el último momento tomar el testigo de su compañero para seguir el legado del PP, ya que ninguno de los populares quería, en un principio, asumir la responsabilidad.

Tudanca Dimisión por sorpresa después de 24 años en el cargo

Manuel Grande, alcalde de Tudanca durante 24 años, dio la sorpresa el pasado septiembre al anunciar que dejaba el cargo «por motivos personales» sin ahondar en los detalles tras incluir un punto extraordinario en el pleno en el que contó que dimitía tras más de dos décadas en el cargo (bajo las siglas del PRC primero, después del PP, y ahora de nuevo con las del regionalismo).

También renunció a su acta como concejal y dejó la puerta abierta a quién será su sucesor. Si se cumple lo previsto, el próximo alcalde de este pequeño pueblo será el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Mario González, de 25 años, con el que el bastón de mando pasará a manos de los populares.

