Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto

El alcalde regionalista de Tudanca, Manuel Grande, ha presentado su dimisión «por motivos personales», alegando que tras sus 24 años al frente del Ayuntamiento de ... este pequeño municipio del Valle del Nansa ha considerado que era el momento de cerrar esa larga etapa.

Así lo comunicó, por sorpresa tanto para parte de la Corporación municipal como para la mayoría de los vecinos, en el pleno ordinario celebrado en la tarde del pasado martes. Inicialmente, en esa sesión estaba previsto tratar temas prácticamente de puro trámite pero, en el último momento, se incluyó un punto extraordinario en el que el regidor daba cuenta de su dimisión.

La renuncia, según señaló Manuel Grande en su intervención pública, también lo es de su cargo de concejal, por lo que se producirá un cambio en la Corporación que podría hacer perder al PRC la Alcaldía. En principio, todo apunta a que el bastón de mando pasaría a manos del PP, pero queda por delante todo un trámite y el nombre de su sustituto no puede darse como seguro si bien la lógica señala al popular Mario González, un licenciado en Geografía de 25 años de edad.

Ampliar Mario González, número uno del PP en Tudanca. DM

En Tudanca la política municipal es un caso algo especial: al ser un municipio con menos de 250 habitantes las elecciones se convocan con listas abiertas y los electores votan a cuatro candidatos indistintamente del partido concreto por el que concurran.

En las elecciones del año 2023, el regionalista Manuel Grande (PRC) consiguió 73 votos, tan solo uno más que el cabeza de lista del PP, Mario González. Los regionalistas Alberto Rodríguez y Luca Rodríguez, con 68 y 62 votos respectivamente, fueron los siguientes con mas respaldo, seguidos del popular Eduardo Martínez con 61. Estos cinco ediles (tres del PRC y dos del PP) han conformado hasta ahora la Corporación.

Con el abandono de Manuel Grande como concejal le tendrá que sustituir el siguiente candidato más votado que, casualmente, son dos personas (los populares Raúl Crespo y Carmen Alonso), que quedaron empatados a 52 votos, por lo que el nombre del siguiente edil se tendrá que decidir por sorteo. En cualquier caso, si alguno de los dos coge su acta, con el cambio de fuerzas, el PP pasaría a contar con tres ediles frente a los dos del PRC.

El hasta ahora alcalde Manuel Grande no quiso hacer ayer declaraciones tras su dimisión que, según fuentes del PRC, había comunicado previamente a la dirección del partido.

Más de dos décadas

Manuel Grande ha gestionado el destino de Tudanca más de dos décadas, tal como recordó en el pleno en el que se despidió. Había iniciado su andadura política como concejal bajo las siglas del PRC, pero poco después dio el salto al PP, organización en la que se mantendría la mayor parte de su trayectoria.

Sin embargo, en las elecciones de 2019, ante la fuerte división interna en el Partido Popular de Cantabria, decidió volver a sus orígenes regionalistas y logró revalidar su mayoría. Grande, uno de los actuales regidores de la Comunidad con más recorrido municipal, compaginaba su labor de alcalde con la actividad ganadera. Para este sector siempre ha reclamado un decidido apoyo, especialmente sobre el control de los lobos, al ser su municipio uno de los más afectados por sus ataques.