Agustín Molleda deja la Alcaldía de Cartes y se centrará «al 100%» en el PSOE regional

Después de casi diez años ocupando el despacho de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Cartes, Agustín Molleda dará un paso atrás a comienzos de ... mayo y cederá el bastón de mando a su actual número dos en el Consistorio cartiego, la portavoz municipal socialista y concejala de Hacienda e Igualdad, Lorena Cueto. Aunque el recién nombrado secretario de Organización en la Ejecutiva del PSOE autonómico que dirige Pedro Casares ya había anunciado el pasado año que no se presentaría a la reelección en 2027 y que cedería el poder antes de acabar el mandato –en principio, iba a ser en septiembre de 2026– para facilitar la transición a su sucesora, el papel relevante que tiene que desempeñar ahora Molleda en su formación ha acelerado los tiempos. De hecho, asegura que lo hace para poder centrarse «al 100%» en su labor interna dentro del partido.

El todavía regidor tendrá «dedicación exclusiva» en el PSOE de Cantabria, tal y como aprobó este martes la Comisión Ejecutiva Autonómica. Ayer mismo, Molleda presentó su renuncia en el registro del Ayuntamiento de Cartes. El pleno municipal en el que se oficializará su salida de la Alcaldía ya está convocado y tendrá lugar el 30 de abril. De manera simbólica, durante algunos días, sí se mantendrá como concejal socialista en el Ayuntamiento de Cartes. Lo hará para poder participar en el siguiente pleno, previsto para el 4 de mayo, en el que su sucesora se hará cargo del Consistorio.

«Ahora estoy a disposición de los 3.200 afiliados del PSOE los 365 días del año durante 24 horas. Hay que crear estructura y utilizaré toda mi experiencia» Agustín Molleda Secretario de Organización del PSOE y alcalde de Cartes

«Quiero devolver a Lorena el apoyo y la lealtad que me ha dado durante este tiempo. Para mí es algo muy importante», asegura Molleda. Cueto no tendrá ningún tipo de problema para conseguir los apoyos necesarios en esa votación, que se realizará el mismo domingo en el que los regionalistas elegirán en primarias a su próximo candidato a la Presidencia de Cantabria y coincidiendo también con el festival Conceju Folk en las calles de Cartes. No tendrá problemas porque el PSOE cuenta en el Consistorio con diez de los trece asientos que forman la corporación. Otros dos corresponden al Partido Popular y el restante al único edil del PRC, que también se estrenará en los próximos días tras la renuncia de su antecesor.

Después de una legislatura en la que el PP estuvo al frente de uno de los bastiones socialistas de la comarca del Besaya, Molleda llegó a la Alcaldía en 2015. En el primer intento, aunque sin la mayoría absoluta que sí logró en 2019 y que revalidó en 2023, con el 73,7% de los votos, cuatro puntos más que en las elecciones anteriores y con una de las mayores ventajas de todos los ayuntamientos de Cantabria.

«Servir a mi pueblo ha sido una experiencia inolvidable que guardaré en lo más profundo de mi alma. Cartes ha sido y será siempre mi hogar», señalaba el socialista en un mensaje en el que agradecía el «incansable trabajo» de los concejales que le han acompañado y en el que también reconocía que ha cometido los errores «del que actúa, del que se implica, que es también el que se equivoca».

Respecto a esta nueva etapa, además de agradecer la confianza a Casares y a la Ejecutiva Autonómica, Molleda afirma que quiere estar «a disposición de los 3.200 afiliados del PSOE de Cantabria», contribuir a crear estructura y fortalecer la organización y las agrupaciones locales con su experiencia en el ámbito municipal y en la gestión. ¿Hasta cuándo y con qué horizonte? «Estoy hecho para ganar elecciones, no congresos», aseguraba en una reciente entrevista en El Diario Montañés.

En cuanto a Lorena Cueto, aunque no ha estado en la primera línea política, sí ha acompañado a Molleda como concejala de Gobierno desde que este llegó a la Alcaldía de Cartes. Antes, en la legislatura 2011-2015, formó parte del Grupo Socialista en la oposición. Natural de Mijarojos y vecina de Santiago de Cartes, es madre de dos hijos y Grado Superior de Administración y Finanzas.

Cambios en el Parlamento

La victoria de Casares en las primarias frente a Pablo Zuloaga en el Congreso Regional del PSOE, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, también provocó un cambio en el Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria. Además del relevo del exsecretario general en la Portavocía y la llegada de Mario Iglesias, se han producido otros retoques de los portavoces en cada una de las comisiones de la Cámara. Así, el propio Iglesias dejará sus asientos en las comisiones de Presidencia y Economía a sus compañeros Eva Salmón y Joaquín Gómez, respectivamente. Al mismo tiempo, en la de Fomento, entran Zuloaga y Jorge Gutiérrez por Nórak Cruz y Ana Belén Álvarez.