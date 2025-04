Un choque entre una hormigonera y un autobús en la A-8 causa importantes retenciones en Castro Urdiales El accidente ha sido muy aparatoso por las grandes dimensiones de ambos vehículos pero no ha dejado heridos graves, aunque el conductor del camión ha tenido que ser atendido por la DYA por «rozaduras y quemaduras leves»

Ana Gil Zaratiegui Santander Martes, 22 de abril 2025, 14:28 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

La autovía del Cantábrico (A-8) presenta a primera hora de esta tarde importantes retenciones a la altura de Castro Urdiales tras un choque entre un camión hormigonera y un autobús Alsa sin pasajeros poco después de la una del mediodía, según confirma a este periódico la Guardia Civil de Tráfico. Pasadas las dos y media de la tarde, las retenciones se extienden todavía durante siete kilómetros en el entorno de Saltacaballo y la DGT señaliza la zona en color rojo (circulación difícil y muy lenta) entre Sámano (kilómetro 147) y Ontón (kilómetro 140) en sentido Bilbao.

Vista aérea de las cámaras de Tráfico a la altura de Saltacaballo en la que se pueden apreciar las retenciones. Efectivos de la DYA trabajan en la zona tras el golpe. 1 /

A pesar de lo aparatoso y vistoso del accidente por las grandes dimensiones de ambos vehículos, el incidente no ha dejado heridos graves. No obstante, el conductor de la hormigonera ha tenido que ser atendido por la DYA Cantabria por «rozaduras y quemaduras leves» en el mismo lugar del accidente. En el momento del golpe, en el autobús sólo viajaba el conductor, que ha resultado ileso y no ha necesitado atención sanitaria.

Además de una ambulancia de la DYA, hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Ertzaintza, la polícia autonómica vasca, por tratarse de un accidente justo en el límite entre Cantabria y el País Vasco.

Los daños materiales sí que han sido más graves, con la parte delantera del camión hormigonera totalmente destrozada por el golpe, con la cabina deformada y con varias piezas sobre la autovía.