«Somos como el Papá Noel del mar» Jesuán Marcos, director comercial de Mariscos Anamar, en el Mercado de La Esperanza de Santander. / Roberto Ruiz El director comercial de Mariscos Anamar abastece las mesas de Cantabria de estos productos durante todas las navidades JAVIER GANGOITI Santander Lunes, 24 diciembre 2018, 07:29

La rutina puede resultar familiar. Se levanta temprano, cuando el resto del mundo sigue durmiendo, y viaja cientos de kilómetros con un objetivo en la cabeza: que haya regalos en cada hogar. ¿Les suena? Se trata de Jesuán Marcos, director comercial de Mariscos Anamar y los Tesoros del Mar, encargado de abastecer de marisco y productos de mar a todos los cántabros, durante la Navidad y el resto del año.

Eso sí, a estas alturas ya sabe que las fiestas suponen una parte fundamental del negocio. «Nada menos que el 80% de la facturación se hace durante las fiestas. Trabajas más en un mes que en todo el año», revela el mayorista. Mientras habla y admira el mostrador de su vivero, en el Mercado de La Esperanza de Santander, decenas de clientes desbordan la zona. Pero no sólo están los que admiran, primero, y sacan la cartera más tarde. Qué va. Infinidad de niños contemplan el mostrador, como saboreándolos ya con la mirada y gastándose bromas entre sí. Parece que más de uno quiera zambullirse en ese océano en miniatura. Ninguno de estos pequeños, ya en vacaciones, se resiste al aroma ni al color rojizo del marisco. De ahí la analogía, con la que Marcos está encantado: «Somos como el Papá Noel del mar, y es un orgullo poder dar productos de gran calidad a nuestros clientes siempre que quieran, más que nunca en estas fiestas tan señaladas».

Hay un detalle, sin embargo, que diferencia a ambos ídolos. Mientras uno -el de rojo y barba blanca- sólo trabaja por Navidad, el comerciante cántabro realiza su particular odisea durante todos los meses del año -toma ya- yendo y viniendo por todos los puertos y barcos de España para hacer del marisco un invitado habitual en todas las mesas. De enero a diciembre. Así lo cuenta él: «Viajamos por todos los puertos y visitamos los barcos de los pescadores de España. Estamos en La Coruña, en Ciérvana (Vizcaya), en Cádiz, etc. Es nuestro plan de cada día», narra el mayorista, que asegura cargar con «incontables toneladas de marisco» cuando vuelve a Cantabria. No exagera. Esa ingente cantidad de productos del mar se corresponde con el volumen de negocio de la empresa familiar: «Hay que tener en cuenta que realizamos venta online, a nivel nacional y también para restauración. Una ruta de martes a sábado que nunca para. Y en Navidad, claro, estamos a tope».

«Viajamos a La Coruña, Ciérvana, Cádiz... Allí donde haya un barco con buenos productos»

Las voces del mercado inundan el ambiente: «¡Bogavante!, ¡cangrejo!», exclaman decenas de interesados. Tal y como señala Marcos, el lugar es un «ajetreo constante debido a la gran demanda de producto que tenemos, desde que se acerca diciembre hasta el 6 de enero». Es un oficio a la carrera. «En cuanto tenemos noticia de que un barco ha pescado, acudimos tan rápido como podemos para que a nadie le falte de nada». Mientras describe su día a día, una hermosa langosta custodia la zona. Sólo le falta manejar la caja registradora, los cambios, decir adiós y felicitar el año nuevo a los clientes. No falta nada de nada. «Aquella ha llegado a las dos y media de la madrugada», señala Marcos en dirección al crustáceo.

«La Champions League»

No exagera el mayorista cuando habla de un mercado «repleto» y con «ajetreo constante». Como él, son muchos los profesionales que compiten por los productos, «ya sea en Galicia, Cádiz o en el País Vasco». Por eso, hace tiempo que extrajo una conclusión determinante: «Hay que estar muy vivo». Al menos si uno quiere tener todos los productos posibles, como es el caso de este negocio con origen en Pedreña.

El comerciante es consciente del impacto que las grandes superficies tienen en el sector, aunque no se da por vencido. «Ellos son los grandes, pero ese poder se puede igualar con la calidad del producto, lo que nosotros hacemos todos los días», se alegra. Pero ese no es el único motivo de orgullo para la familia. Hay otras claves que intervienen en los resultados: «La innovación se está convirtiendo en un factor cada vez más fundamental. Es una cuestión que afecta ya a todos los sectores. Ahí es donde los clientes distinguen entre lo bueno y lo mejor», resuelve mientras señala el vivero.

Está todo ahí. El mar recogido en unos metros: fuera o dentro de una pecera, y todo se mueve. «Es otra de las cosas que le encanta a la gente. Ver el producto tal y como es, el marisco vivo», se enorgullece, y destaca: «Esto es la Champions League del sector. Son los propios clientes los que nos dicen que es un espectáculo». Al tiempo, señala un langostino procedente de Huelva; un camarón gallego; una centolla de la ría de Arousa; otro bogavante nacional, «una variedad que no tiene nadie más en el mercado». Es difícil pasar por alto otro elemento que cambia por completo la presentación de los crustáceos. «La iluminación, junto a todo lo anterior, lo cambia todo», zanja Marcos. Será por escenografía. Al final, está claro que no eran tan distintos. Después de todo va a ser verdad que, sea la estrella de Oriente o la nariz de Rudolf en el trineo de Papá Noel, todos traen luz por Navidad.