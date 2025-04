Radiografía de las universidades de Cantabria: tres públicas, tres concertadas y tres privadas

Cuando un alumno tiene que decidir en qué universidad va a matricularse entran muchas cuestiones en juego: qué grado estudiar, dónde hacerlo, si el título ... va a ser oficial, si merece la pena económicamente salir de Cantabria para estudiar una carrera en concreto... En la última década, la oferta de grados en Cantabria ha crecido. En parte, gracias a que el número de universidades privadas es mayor. Eso sí, ha aumentado tanto que ahora supera al de centros públicos.

Los requisitos para abrir una universidad se rigen por el Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El auge de facultades privadas en toda España ha despertado las críticas de Pedro Sánchez, que ha tachado muchos de los centros de «chiringuitos». Por ello, el Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación ha decidido modificar la norma y endurecer los requerimientos para la creación y acreditación de universidades.

Por ejemplo, el número mínimo de alumnos pasará a ser de 4.500 durante los primeros cinco años de ejercicio, de los que la universidad deberá poder alojar a un 10%. Además, el informe de valoración emitido por la Conferencia General de Política Universitaria y la ANECA, antes informativo, ahora pasará a ser vinculante. La modificación busca fomentar la investigación, que ahora pasa a ser obligatoria, con estándares más altos. Y en el caso de las universidades online, deberán someterse a la aprobación de las Cortes Generales, dado que pueden operar en toda España. Son cuestiones que afectan a todas las universidades. Pero no al mismo nivel. En Cantabria hay tres universidades públicas, tres concertadas y tres privadas.

Las facultades públicas son las menos afectadas. La Universidad de Cantabria es el principal centro presencial de la región. Su rectora, Conchi López, explica que cualquier medida para «reforzar y elevar los estándares de calidad y exigencia para la universidad son positivos». Eso sí, critica que «el Decreto aborda en profundidad cuestiones como la producción científica aludiendo a indicadores que no casan con las corrientes internacionales».

Otra de las universidades públicas en Cantabria, pero que opera en todo el territorio nacional, es la UNED. Para la Universidad Nacional de Educación a Distancia el anuncio del Gobierno de España no ha supuesto más que buenas noticias. Desde el Ministerio han adelantado el desarrollo de un plan de impulso a esta entidad. El centro contará con un relanzamiento a través de una partida de 30 millones. «Rompe barreras y ofrece igualdad de oportunidades», explica Ana Rosa Martín, directora del centro de Cantabria. Y es que, casi el 65% de los alumnos en la región son mujeres. La UNED, asegura Martín, «es una herramienta que genera igualdad ante circunstancias sociales que se escapan de otros centros», gracias a que es completamente online y ofrece flexibilidad en sus matrículas.

Tanto la UNED, como la UC, ofrecen títulos oficiales. Este no es el motivo principal para matricularse en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que a pesar de ser completamente pública y depender directamente del Ministerio, es relevante por sus titulaciones propias. La UIMP, con sede en La Magdalena cada verano, expide certificados propios de sus formaciones permanentes. Pero también, títulos oficiales de másteres, gracias a la colaboración con otras entidades. A juicio del rector de la UIMP, Carlos Andradas, la idea de «reforzar las garantías de calidad» para la creación de nuevas universidades «siempre es buena». «No tiene sentido que se apruebe la apertura de centros con todos los informes de los órganos preceptivos en contra». Eso sí, la modificación no afectará ni a la UIMP, ni a la UNED que, esperan, «vuelvan a ser reconocidas en el Decreto», como ocurrió en su publicación en el año 2021.

Centros concertados

Los tres centros concertados de Cantabria tienen una característica común: están respaldados por la UC. Son La Escuela Universitaria de Turismo Altamira, el Centro Universitario CIESE-Comillas y la Escuela Universitaria de Fisioterapia y Logopedia Gimbernat. Todos ellos, expiden títulos oficiales, pero están respaldados por entidades privadas. Amplían la oferta formativa de la Universidad de Cantabria, pero se gestionan gracias a la colaboración público-privada.

La diferencia con los centros públicos llega con la parte económica. De la totalidad del precio que paga un alumno a la entidad privada, ya sea Gimbernat, Altamira o La Fundación Comillas, la UC recibe un pago de gastos de secretaría y un 25% de la matrícula pública. Lo que sí que garantizan estos centros son titulaciones oficiales, ya que las expide la universidad pública.

Universidades privadas

Y la principal duda de muchos alumnos a la hora de decidir en qué centro estudiar llega con la titulación. ¿Qué títulos son oficiales? En Cantabria, únicamente expiden títulos que sirven en la función pública la Universidad Europea del Atlántico y la Escuela Hospital de Mompía (Grado de Enfermería), que está adscrita a la Universidad Católica de Ávila.

Para el rector de Uneatlántico, Rubén Calderón, cualquier cambio para garantizar más calidad en la creación de universidades «es bueno». Lo que critica es que se metan todas las universidades privadas en el mismo saco. «No todas queremos hacer negocio». Explica que Uneatlántico forma parte de la Fundación Funiber, sin ánimo de lucro. A pesar de ello, traslada «normalidad»: «Nos adaptaremos a la normativa como hicimos en 2021».

La Escuela Hospital de Mompía, por su parte, no ha valorado el cambio, pero ha recordado el «respaldo y trayectoria» que ofrece la Universidad de Ávila. En cualquier caso, los títulos que expiden son oficiales y acreditados.

Este no es el caso de la escuela de negocios y diseño Cesine. El director del centro, Víctor Hurtado, asegura que la modificación «no afecta al centro». Y es que no expide títulos oficiales en España, sino que es un centro autorizado «para impartir formación extranjera». Es decir, sus alumnos no tendrán un título español. En cualquier caso, el centro «continuará con la buena relación con las entidades públicas». Eso sí, explica, «tendremos que esperar a la publicación definitiva de la ley para saber si afecta solamente a nuevas aperturas, o en qué medida y cómo nos puede afectar a centros que ya impartimos educación superior».