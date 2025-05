Sergio Herrero Santander Jueves, 15 de mayo 2025, 06:48 | Actualizado 07:06h. Comenta Compartir

La provincia de Almería tiene continuos movimientos sísmicos de baja intensidad. Es lo que pasa cuando Luis, el tipo de la coleta, recibe y arranca. Pisa poderoso, como pata de elefante. Tiembla la tierra y también el contrario al que se le viene encima. El domingo, el Racing tiene una misión primordial: ganar al Almería. Y una secundaria, que le permitirá alcanzar la primera:frenar al soldado Suárez. Jokin Ezkieta será el último bastión para detener al delantero colombiano.

Se ven las caras el máximo goleador del campeonato y el quinto portero que más para de Segunda División. Lo de Luis Suárez es brutal. La categoría se le queda muy pequeña. Lleva 27 tantos en Liga y cuatro más en Copa. Sus perseguidores están a años luz y eso que están haciendo una temporada para enmarcar. El segundo es Panichelli, del Mirandés, con veinte tantos, y tercero el racinguista Andrés Martín, con quince.

Ha anotado el 39,71 por ciento de los tantos del equipo más goleador de la categoría. Así que, como para no tenerle, como mínimo, respeto. Y, a sus 27 años, todo el mundo en Almería da por hecho que la temporada que viene no seguirá por allí y se marchará traspasado. Pero, pese a todo, de momento el de Santa Marta no baja el ritmo. Por cierto, se dice que su sustituto será un tal Patrick Soko.

Pudo librarse el Racing de una buena, pero no ha tenido suerte. En el Almería serán baja Kaiky, Langa y Nico Melamed tras ser expulsados el pasado viernes en Cádiz. También el entrenador, Rubi, que pese a lo directo del duelo del domingo con el equipo cántabro, se la jugó y puso a Luis Suárez como titular en el Nuevo Mirandilla. Apercibido de sanción, con nueve cartulinas amarillas, pudo haber sido castigado de haber visto una más. Aguantó el tipo.

«Tengo sentimientos encontrados porque, aunque estoy logrando buenos números en goles y asistencias, el equipo no encuentra una racha positiva», reconoció recientemente el colombiano, quien, además, afirmó que «la prioridad ahora debe ser clasificarnos para play off, quitarnos esa presión y después ver hasta dónde podemos llegar».

Ha sumado dos 'hat-trick' en la presente campaña. Uno, en Liga, en la visita del Almería a A Malata. Otro, en Copa, en el 4-1 que le endosó el cuadro rojiblanco a todo un Sevilla de Primera División. La categoría en la que debería estar el colombiano.

Ha pisado la élite con Granada y Almería y ha anotado bastante, pero no al ritmo que lleva en Segunda. De hecho, sus números de arriba son prácticamente la mitad que abajo. Ha hecho 23 tantos en cien partidos en la máxima categoría y 53 en 112 apariciones en Segunda División. Al Racing ya le marcó en la temporada 2019-20, con el Zaragoza en La Romareda.

No marcó en Cádiz, pero en la jornada anterior, contra el Eldense, hizo doblete de los cinco que marcó su equipo frente al cuadro alicantino. Y al Racing ya le ha hecho gol esta temporada, ya que en la jornada inaugural del campeonato anotó el empate a dos, desde el punto de penalti. Luis Suárez y Ezkieta, frente a frente.

El portero navarro del Racing se ha convertido en uno de los guardametas más destacados de la categoría. Quizá no tanto en cuanto a números, porque los riesgos que toma el equipo le penalizan, pero sí en todo lo demás. Por eso se ha afianzado en la meta verdiblanca pese a tener como competencia a un Miquel Parera cuyas garantías están absolutamente testadas.

Es uno de los cinco futbolistas –todos ellos porteros– de Segunda División que no se ha perdido ni un minuto. 3.510. Ylleva camino de hacer pleno. Lo ha jugado todo en el campeonato liguero esta temporada y sus 110 paradas le han dado muchos puntos al equipo cántabro. Pero el domingo tendrá el más difícil todavía. En Santander, el Racing supo mantener a raya al delantero colombiano. Pero el pichichi rojiblanco es, además, el que más veces dispara de toda la competición. De nuevo, con bastante diferencia sobre los demás. Ha probado suerte en 64 ocasiones, casi a dos por encuentro. Le siguen Yeremay, del Deportivo, y el verdiblanco Andrés Martín, ambos con 47.

Claro, Jokin Ezkieta es la última pieza a batir de todo un conglomerado defensivo que tendrá que preparar José Alberto para tratar de parar al delantero el domingo en Almería. Cambios va a tener que hacer el míster en la zaga, porque la sanción de Clément Michelin tras ver la quinta cartulina amarilla el pasado domingo contra el Oviedo obliga. Así que para el lateral derecho, el asturiano tendrá que buscar sustituto.

Puede ser un hombre por hombre, si el entrenador verdiblanco se decanta por poner directamente a Marco Sangalli. Así, no tendría porqué mover un centro de la zaga que últimamente vienen ocupando Álvaro Mantilla, en el perfil derecho, y Javi Castro, en el izquierdo.

Sin embargo, el propio Mantilla es el otro candidato a sustituir a Michelin en la derecha y ahí sí que habría que cambiar más cosas en la parcela por donde Luis Suárez se va a mover. El traslado del cachonero dejaría un espacio o para Manu Hernando o para Javi Montero. Lógicamente, José Alberto y su cuerpo técnico tendrán que valorar cuál de ellos se adapta más para contrarrestar las características del ariete colombiano. A bote pronto, quizá Mantilla y Manu Hernando, por potencia, corpulencia y rapidez se antojan los más adecuados.

Las claves Comparativa El delantero del Almería acumula doce goles más que Andrés Martín, pero lleva ocho asistencias menos que el andaluz Estilo Ocho de los tantos logrados por el ariete indálico han sido de penalti. El resto, con el pie. No marca de cabeza Al borde del castigo Apercibido con nueve amarillas, aguantó sin amonestación en Cádiz para poder enfrentarse al Racing el domingo Revancha En el partido inaugural del curso, el colombiano marcó a Ezkieta. De penalti, para hacer el empate a dos definitivo Futuro Todo apunta a que Suárez saldrá traspasado al final de temporada. Su sustituto podría ser el exracinguista Patrick Soko

La guinda de un plantillón

Es verdad que Luis Suárez es el futbolista más determinante del Almería, pero el sudamericano es la punta de lanza de una plantilla estratosférica para la categoría que, sin embargo, está a años luz de lo que se esperaba de ella. Tanto los indálicos como el Granada, ambos recién descendidos de Primera División, por potencial deberían estar ocupando los puestos de ascenso y destacados de los demás perseguidores. Sin embargo, son precisamente ellos los que andan pegándose por la última plaza de play off de ascenso a la máxima categoría.

El caso es que es importante poner el foco en limitar el poder ofensivo de Luis Suárez, pero José Alberto y los suyos tendrán que poner mil ojos en todo el equipo almeriense, con otros futbolistas destacados como Baptistao (diez goles), Marc Pubill, Melero, Arribas (seis goles) o Edgar. Demasiados frentes a vigilar.

Ymenos mal que los de Rubi llegan mermados después de la escabechina de Cádiz, de donde el equipo indálico se marchó con tres futbolistas expulsados y el propio técnico castigado. La baja de Nico Melamed, que lleva siete tantos desde la medular, será la más sensible. Pero tampoco estará su posible sustituto, Bruno Langa, ni el central Kaiky.

Porque, si el Racing está preocupado en cómo defender a Luis Suárez, en Almería también puede que estén buscando la manera de parar a los futbolistas más determinantes del equipo cántabro, como Andrés Martín, Íñigo Vicente, Arana o Karrikaburu.

Se viene una batalla dura en la parte noble de la clasificación. Si el Racing quiere estar con los mejores la temporada que viene, tendrá que superar a los mejores de Segunda División. YLuis Suárez es el futbolista más destacado –sus números le avalan– de esta categoría en la actualidad. Frenarle será garantía para lograr la victoria en Almería. El problema es cómo.

El mejor visitante ante un rival que sólo ha perdido una vez en casa Hace tiempo que el Racing no es aquel rodillo de la primera vuelta del campeonato que llegó a acumular siete triunfos consecutivos a domicilio, hasta que empató sin goles en su visita a Málaga. Pero, aún así, los de José Alberto siguen siendo el mejor foráneo de la categoría, con 31 puntos –30 lleva el Levante, con un partido más– y un balance de nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas en 19 compromisos lejos de Santander. Eso es una garantía de peligro. Sin embargo, el Racing se enfrentará en Almería a un enemigo que es el cuarto mejor local, empatado con el tercero –el Levante–. Pero, lo que es más llamativo. Los de Rubi sólo han perdido un encuentro en casa en lo que va de Liga. Son once triunfos, siete empates y ese tropiezo contra el Castellón por dos goles a cinco, allá por la quinta jornada del campeonato. Eso sí, con 19 tantos en contra, los rojiblancos salen a una media de gol por encuentro como local. Una circunstancia que el Racing puede aprovechar si está listo en ataque. Pero claro, está la contrapartida. El Almería, con Luis Suárez como estilete, ha anotado el doble de tantos cuando ha jugado en su estadio:38. Por eso, sale a dos por encuentro. Ese es su gran peligro y lo que le convierte en el equipo más anotador de la competición. Además del citado Castellón, que se llevó tres, siete equipos han puntuado en sus visitas a Almería: Sporting (1-1), Eibar (2-2), Cádiz (1-1), Huesca (0-0), Oviedo (1-1), Elche (1-1) y Málaga (2-2). Esta última se produjo en la jornada 29, por lo que el cuadro indálico acumula cinco triunfos consecutivos en su estadio: Zaragoza (4-1), Levante (1-0), Cartagena (2-1), Racing de Ferrol (2-1) y Eldense (5-0). Por su parte, el Racing viene de un último desplazamiento en el que sufrió una sonrojante y preocupante derrota frente al desahuciado colista, el Cartagena, por un gol a cero. Antes, se impuso por un gol a tres en Huesca, en un partido en el que el cuadro aragonés acabó con tres futbolistas menos.