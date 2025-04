El Seve llena el vuelo de Manchester por el partido del Athletic

La única plaza libre que quedaba ayer por la mañana en el vuelo de Ryanair entre Manchester (Inglaterra) y el Seve Ballesteros previsto para el ... próximo 1 de mayo estaba a la venta por 374,99 libras. Al cambio, casi 440 euros. Y sólo quedaba esa. Nada más. Todo reservado desde hace días. El motivo es el mismo por el que el vuelo en sentido inverso (de Cantabria a Manchester) para el 8 de mayo está ya completo. Billetes agotados. La eliminatoria de semifinales de la Europa League entre el Athletic de Bilbao y el Manchester United tocará de refilón Cantabria. La presencia de seguidores ingleses y bilbaínos se dejará notar, seguro, en el aeropuerto. En los hoteles de la zona oriental, no tanto. Alguna reserva caerá, pero la limitación para los seguidores foráneos en cuanto al número de entradas (en el anterior cruce, con el Rangers, se cedieron a los escoceses 2.600 localidades en San Mamés) reducirá la demanda de alojamientos.

El vuelo del 1 de mayo -el partido de ida es por la noche- parte de Manchester a las 07.05 horas y llega al Seve en torno a las 10.00. Buena hora para moverse hasta Bilbao y disfrutar del día, de la previa. Obviamente, lo primero en agotarse fueron los viajes directos a la capital vizcaína. Pero, a partir de ahí, por cercanía, los seguidores del United buscaron plaza en Cantabria. Y, al revés, exactamente lo mismo. De hecho, los hinchas del Athletic agotaron ya los billetes hace semanas. Más aún, para regresar desde la ciudad británica, las tarifas en el siguiente vuelo (para el domingo 11, tres días después del choque de vuelta) están ya por los 211,99 euros (y en la página de Ryanair ponía este miércoles que quedaban cinco asientos).

El impacto en los hoteles de la zona oriental será reducido, porque el número de entradas disponibles es limitado

«Nosotros estamos llenos el 1 de mayo, pero es por el puente», comentaban en un hotel de Castro Urdiales. No han notado un movimiento especial desde Inglaterra. «Por ahora, nada», comentaban en otro. «No, no creo que se note mucho. Alguna habitación suelta por Castro y alrededores puede ser, pero hay que tener en cuenta que el número de seguidores que tendrán entrada no es muy grande. Y, aunque vengan algunos sin entrada, no serán tantos como para tener que quedarse lejos de Bilbao», explicaba a este periódico Emérito Astuy, que recordaba el impacto que sí tuvieron las finales europeas de rugby en la ciudad vecina en 2018. «Eso sí que se notó».