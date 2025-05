Sanidad desata el conflicto al pagar solo a médicos el plus de guardia si están de baja La exclusión de la medida del resto de categorías, incluidos los médicos de SUAP y 061, lleva a los sindicatos a convocar concentraciones el día 16 en los centros sanitarios

Ana Rosa García Santander Domingo, 11 de mayo 2025, 07:49 Comenta Compartir

Quién iba a pensar que una mejora en las condiciones laborales de los médicos, que cobrarán el complemento de la guardia continuada incluso cuando estén ... de baja –así no les mermará el sueldo mientras estén convalecientes–, iba a acabar desatando un nuevo conflicto sanitario en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Si el equipo de César Pascual no contempló las posibles consecuencias, los sindicatos CSIF, CC OO y ATI se han encargado de recordarle la «discriminación» que supone ese reconocimiento para los facultativos del hospital, pero no para el resto de categorías que también realizan atención continuada, como enfermería, TCAE, técnicos superiores, celadores, auxiliares administrativos y resto de personal.

El malestar es tal que ya hay un calendario de movilizaciones para a «decir alto y claro que la sanidad somos todos y que la Presidenta y el Consejero no son los caciques de ningún cortijo», como apunta CSIF. Las tres organizaciones sindicales convocan a los profesionales a concentrarse el 16 de mayo (13.30 horas) a las puertas de los centros sanitarios «para reclamar una baja laboral sin pérdida salarial para todos». Desde CC OO no descartan ninguna acción contundente, «incluso la posibilidad de una huelga», «porque este Gobierno está buscando tener contentos a unos pocos con soberbia y prepotencia, dejando a los pies de los caballos y humillando a la mayor parte de profesionales, que también son imprescindibles». La mecha se ha encendido, igual que hace un año al firmarse el pacto sanitario solo con el Sindicato Médico, tras la reunión de seguimiento de dicho acuerdo la pasada semana. La foto de la presidenta María José Sáenz de Buruaga y el titular de Salud con los miembros del Sindicato Médico ha reavivado la indignación entre el resto de organizaciones con representación en la mesa sectorial, «el espacio legalmente establecido para negociar» y que «han vuelto a ignorar», como censura CC OO, que exige al Gobierno que rectifique de inmediato su «política discriminatoria» e incluya al resto de sindicatos para abordar de forma integral las condiciones laborales de todos los profesionales, «sin exclusiones ni tratos de favor». Desde CSIF hacen hincapié en que «ni siquiera todos los médicos se beneficiarán de esa modificación de la Ley 9/2010», introducida a través de la ley de simplificación administrativa. «Se crean médicos de primera y de segunda, al dejar fuera de la mejora a los de equipos de Atención Primaria, SUAP y 061, así como a los médicos de urgencia hospitalaria». CSIF lamenta que «avances tan importantes y positivos» se conviertan en medidas «indignantes e irrespetuosas», que «no hacen más que ahondar en el grave problema de falta de profesionales médicos en la Atención Primaria y de las urgencias de hospital de Cantabria al excluirles de las mejoras en el abono de todos sus complementos (atención continuada, prolongación de jornada y autocobertura) durante una baja sobrevenida». Además de la protesta del próximo viernes, CSIF cita a los profesionales a concentrarse el día 19 (16.00 horas) frente al Parlamento de Cantabria. Para ATI, el nivel de «ninguneo» y «desprecio» del Gobierno cántabro es tal, al aprobar mejoras «solo para los médicos» y «al margen de la mesa sectorial», que convoca, además, huelga intermitente en horario de 10.00 a 12.00 horas en la sanidad cántabra para los días 21, 22, 26, 27 y 28 de mayo. «No solo los médicos son el motor del sistema. Los demás profesionales también son esenciales. Si un colectivo profesional falla, se va al garete el sistema», recuerda ATI, sindicato que critica «el auténtico derroche» de dinero público para pagar a los médicos (peonadas), «dejando para el resto de categorías las migajas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión