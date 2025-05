Cómo el Racing puede activar la economía de Santander

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 11 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

No es solo fútbol. Es una calle llena un sábado por la tarde, una reserva de hotel colgada del cartel 'completo', una terraza en Cañadío ... que hierve en conversaciones regadas por cervezas y una cámara que enfoca a El Sardinero y proyecta a Santander en los cinco continentes. El ascenso del Racing no se mide solo en puntos, se traduce en movimento, en PIB, en identidad. «Cuando el Racing gana, ganamos todos», resumen Eduardo Lamadrid, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. Y no es una metáfora. «Supone una inyección directa de actividad y una oportunidad única para crecer», comenta Lamadrid. Y es que el fútbol no puede relegarse a un mero entretenimiento. Es un motor económico de primer orden. Lo saben bien en Granada, donde el descenso a Segunda División del equipo rojiblanco la temporada pasada supuso un revés de 40 millones de euros, según estimaciones del tejido empresarial local.

EN SU CONTEXTO 21,7 millones Es el impacto del ascenso de Valladolid, un 0,15% del PIB provincial, y 250 millones un hipotético ascenso del Zaragoza. ESPEJO PARA SANTANDER: Los datos están extraídos de dos estudios de 2022 que relizaron las Cámaras de Comercio de Valladolid y Zaragoza.

300 euros por persona y por noche solo en el gasto de directivos y equipos técnicos visitantes, según el estudio de la UC de 2016. Hoy, esa cifra subiría exponencialmente.

760.000 euros fue el gasto total en alojamiento y restauración en Santander en la última temporada en Primera, la 2011-12.

50 millones El Racing estima que en caso de ascender a la élite pasaría de una cifra de negocio de 17 o 18, la actual, a superar los 50 millones.

20% El club valora que los ingresos por tienda, abonos y entradas podrían rondar un aumento de entre el 15 y el 20%. Lo que deja claro es que en ningún caso el precio de los carnés va a damnificar al socio. También lo tienen claro en Valladolid. Allí, un estudio de 2022 de la Cámara de Comercio cifró en 21,7 millones el impacto del ascenso del Valladolid, lo que supone un 0,15% del PIB provincial. Y lo saben, aunque lo hayan olvidado por un tiempo, en Santander. Porque ya en 2016, la Universidad de Cantabria puso cifras a lo que hoy vuelve a estar sobre la mesa. 'El informe de impacto económico del Real Racing Club' calculó que, en su última temporada en Primera, la 2011-12, el gasto total en alojamiento y restauración fue de más de 760.000 euros. Eso sin contar el impacto indirecto —en torno al millón— que se genera por el arrastre de ese gasto sobre otros sectores. Y eso, además, con precios de hace casi una década. En 2025, la cifra solo puede crecer. Más información La ilusión tiene hambre

La ilusión tiene hambre Las peñas del Racing, volcadas con el equipo El estudio de Valladolid afirma que los aficionados visitantes gasta una media de 60 euros en hostelería y 140 en alojamiento en cada partido. Respecto a los profesionales, la Cámara estima que el gasto de los equipos técnicos y directivos ronda una media de 400 euros en cada encuentro. Ángel Suárez, que es el responsable de buena parte del ocio nocturno en Santander –con locales como Rocambole, Rosé, Luciano, La Tienduca, Coppola, Floridita...–, gestiona sus negocios y, además, es el representante del sector en la Asociación de Hostelería, lo ve con claridad. «En Primera todo se va a multiplicar exponencialmente». Su experiencia no es teórica. En los últimos años ha visto cómo se llenaban los bares con la llegada de aficiones hermanas. «Cuando viene el Sporting, para los hosteleros de la ciudad es de los mejores días del año y da igual en qué fecha te caiga. Ha habido años en los que ha caído en enero, o en épocas un poco más bajas, y a poco que acompaña el tiempo se convierten en días fantásticos, tanto de ambiente como de facturación», cuenta Suárez, que espera que pase lo mismo si le toca venir, por ejemplo, al Athletic. El acenso del Racing no solo llenaría El Sardinero, también los hoteles de la ciudad. «Cada partido en casa atrae no solo a aficionados locales, sino también a seguidores de otros equipos que se desplazan, llenan hoteles, comen en nuestros restaurantes y consumen en nuestros bares», detalla Lamadrid. En su visión, el Racing en Primera «es una palanca para dinamizar la economía, para generar empleo y para poner a Santander y a toda la región en el mapa mediático». Los datos avalan ese entusiasmo. La Cámara de Comercio de Zaragoza cifró en 2022 en 250 millones de euros el impacto de un hipotético ascenso a Primera del Zaragoza, de los cuales 48 irían directamente al club. La visibilidad, el tirón mediático, las retransmisiones a escala global, los contratos televisivos... Todo suma. Según el estudio de la UC, solo en el gasto de directivos y equipos técnicos visitante rondaba los 300 euros por persona y por noche. Hoy, esa cifra subiría exponencialmente debido a la inflación. Y lo haría en una ciudad que «está de moda», como dice Ángel Suárez. Ramón López es el dueño de la Taberna del Herrero, que cuenta con tres locales enSantander y uno en Valladolid. Gracias a este último tiene bien tomado el pulso a lo que significa en términos económicos vivir un ascenso desde dentro. «La cosa cambia completamente. Cuando vienen equipos como el Athletic o el Real Madrid, la afluencia de público en el centro cambia radicalmente». Y no se trata solo de restauración. «También lo notan los taxistas, los comercios. Hemos detectado que viene gente que no va al fútbol, pero que acompaña en el viaje y que aprovecha para hacer turismo, compras... El nombre de Santander como marca sale ganando», analiza López. La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, también subraya ese potencial. «La presencia del Racing en la élite proyectará el nombre de Santander a nivel estatal e internacional, fomentando el turismo, dinamizando la economía local y reforzando nuestro sentimiento de identidad y pertenencia». La regidora añade que sería además «un aliciente para seguir mejorando las instalaciones del estadio», como ya se ha hecho en los últimos años gracias al convenio de colaboración que mantienen el consistorio y el club. «Los partidos de Primera se ven en todo el mundo. Y a los del Real Madrid no es que vengan de la capital, es que vienen de los alrededores. De Bilbao, de Palencia, de Asturias... Porque quieren ver al equipo», remarca Ángel Suárez. A eso se suma la posibilidad de crear paquetes turísticos con las aficiones rivales. «Cuando venga el Athletic va a venir un montón de gente, porque compañeros hosteleros de allí ya así me lo trasladan, e incluso hemos comentado el poder hacer cosas para movilizar a las aficiones», avanza. «Hay más gente, otro ambiente, el aperitivo, la comida... Todo eso es gasto», remarca Ramón López. Las cifras del Racing La experiencia en Segunda ya deja señales. El Racing ha logrado llenar El Sardinero en más de trece ocasiones y la asistencia media al estadio es de 19.815. Pero lo que le espera en Primera si logra el ascenso es un salto cuantitativo bestial en términos económicos. El club estima que pasaría de una cifra de negocio de 17 o 18 millones en Segunda —sin contar extradordinarios como traspasos o el millón de Tanlongo, por ejemplo– a superar los 50. Una cifra orientativa porque se incluye el ingreso por derechos televisivos y este fluctúa cada año, pero la previsión es que ese canon en Primera multiplique por seis o por siete la cifra que se percibe actualmente. En el resto de apartados la cosa no cambiaría tan radicalmente. Por ejemplo, ya se ha alcanzado el número máximo de abonados este curso, con lo que el estadio no se puede llenar más. Eso sí, lo que el Racing tiene muy claro es que de ninguna manera se va a damnificar al abonado con el incremento del precio de los carnés. El costo no va a subir una barbaridad. No se dará un hachazo al bolsillo del socio. Será un incremento normal, adecuado a la franja más modesta de los equipos de Primera. En el caso de la tienda, la venta de abonos y las entradas, el Racing espera un volumen de entre el 15 y el 20%, pero donde sí espera que las cifras crezcan es en la publicidad. Es normal. El escaparate es mayor. Por eso aunque el club tiene ya todos los soportes cubiertos con sus anunciantes, aguarda la irrupción de casas nacionales e internacionales. Anunciantes grandes que dejen cifras más elevadas en este sector.

