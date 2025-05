Ese bicho contagioso al que el racinguismo le ha cogido tanto cariño. Que era un cachorro allá por el mes de agosto. Que engordó ... como una bestia en la primera mitad del otoño y se puso a dieta antes de las navidades. El sonido de sus pasos a rebufo ha ido marcando el ritmo. Del equipo y de los aplausos. Lo de Cartagena ha dejado tocado a todo el mundo. También al animal verdiblanco, que ahora protesta como perro delante de comedero. Como Tamagotchi que pita. Insistente. Tiene hambre. Mucha. También tiene solución, pero si no le alimentan, planta el culo en el suelo y se niega a seguir adelante. Justo ahora que el destino, la Primera División, se ve allá al fondo. Racing, está en tus manos. O, mejor dicho, en tus piernas. La ilusión que 'nos persigue' quiere comer y el Oviedo es un manjar más que apetecible.

Colmillo. Colmillo echa de menos la parroquia verdiblanca después del colmo de Cartagonova. Si la ilusión tiene hambre, el equipo debe demostrar que tiene aún más. Que se comería a Cazorla y compañía por las patas con tal de tocar la élite del fútbol nacional. Está a tiro, pero el comodín de la paparda ha sido gastado.

Ampliar

Los resultados de los rivales no ayudan, pero es que eso, aunque suene a tópico, ahora mismo no es lo más importante. Ganó el Levante al Elche. También el Mirandés. La cosa se complica si el Racing no vence. Por eso, lo único que debe preocupar es lo propio.

Ha llegado el momento de que los que vayan a morir por el ascenso, que saluden. Aunque, como dicen desde el club, subir de categoría no sea una obligación. Pero es un sueño y merece la pena dejárselo todo en el 'prao' por lograrlo.

Si echan la vista atrás y se trasladan al momento en el que la ilusión, gorda, no entraba en los Campos de Sport, recordarán a los futbolistas verdiblancos alegres. Eran los más rápidos, los más fuertes, los más guapos... La tensión y la presión han apagado el disfrute. Y, si este equipo no se lo pasa bien, sufre y no rinde igual. Decía Paulo Coelho que «sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar». Suena bien, pero hay un tipo que sabe mucho de esto. Pueden leer la siguiente frase con la canción que da entrada a Jokin Ezkieta al terreno de juego. El talismán sonoro de los Chicago Bulls. «Algunas personas quieren que algo ocurra; otras sueñan con que pasará; otras hacen que suceda». Michael Jordan dixit. Pues eso, que se note.

El otro duelo se juega en lo ambiental Los enfrentamientos entre Racing y Oviedo siempre tienen un envoltorio interesante y, en esta ocasión, con el añadido además de todo lo que hay en juego. Así que en lo ambiental se disputará otro duelo que, seguro, tendrá incidencia directa en lo futbolístico. La afición verdiblanca se congregará de nuevo, en este caso a las 12.00 horas, en los aledaños de los Campos de Sport para recibir al autobús del equipo, que llegará al estadio procedente de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. La hinchada racinguista se ha levantado rápido después del varapalo de Cartagena, para empujar también a sus futbolistas en la recuperación, sabedora de que la situación sigue siendo buena y que la plantilla no pasa por su mejor momento a apenas un mes del desenlace definitivo. Mientras tanto, a los Campos de Sport llegarán más de millar y medio de seguidores asturianos. 1.200 son seguros, con las entradas que el Racing mandó a Oviedo dentro del acuerdo de reciprocidad entre clubes. A partir de ahí, entran los contactos y la imaginación. Las entradas restantes las han adquirido los abonados verdiblancos, pero habrá muchos que tengan amigos, conocidos o familiares en el bando rival. El horario no favorece a la hostelería de Santander, ya que dificulta que los hinchas foráneos puedan comer o tomar algo con tranquilidad antes del encuentro. El partido ha sido declarado de 'Alto Riesgo' por el importante desplazamiento visitante y por los antecedentes de incidentes entre ultras de ambos equipos, que ojalá no se repitan en esta ocasión. En la última visita del Oviedo a los Campos de Sport el encuentro se celebró con normalidad y buen ambiente. Como debe ser, por otra parte.

Lo de Cartagena tiene que traer cambios en el once. No puede ser de otra forma. Hay que mover el árbol para que no impida ver el bosque. Las principales dudas se centran en la posición de Álvaro Mantilla y en el doble pivote. La presencia del cachonero en el once parece innegociable en un momento en el que hace falta apretar los dientes. Pero ante el Oviedo puede trasladarse al lateral derecho, porque Michelin está lejos de su mejor nivel y para probar cosas distintas en el centro de la zaga. Si se cumple esa modificación, entre Javi Castro, Manu Hernando y el retorno de Javi Montero se disputarán las dos plazas en el eje de la defensa. Si no, Mantilla estará en el centro junto a otro de sus compañeros y quizá Marco Sangalli podría entrar en la banda.

Las claves Racing El equipo de José Alberto necesita un cambio de imagen desde el primer minuto tras la derrota ante el descendido colista

Oviedo Los azules se encuentran justo por detrás del Racing en la clasificación, a sólo un punto de distancia en la lucha por el ascenso

Racing La posición de Álvaro Mantilla, que puede ir al lateral derecho, y el doble pivote, centran las dudas del once que puede presentar el equipo verdiblanco

Oviedo El cuadro carbayón no pierde desde que llegaron al banquillo Paunovic y el exracinguista Arzeno. Suman seis encuentros sin conocer la derrota

Mientras tanto, en la sala de máquinas la competencia es alta. Maguette Gueye es el que anda más fresco de todos, pero en Cartagena completó su peor partido, con diferencia, de los últimos meses. Unai Vencedor y Aritz Aldasoro son los otros traseros en este juego de las sillas. Claro, eso si el míster mantiene la propuesta habitual. Si opta por reforzar el centro del campo ante un Oviedo con potencial en esa parcela, quizá podría perder el sitio Pablo Rodríguez en la mediapunta y abrir hueco para un tercer mediocentro. Meseguer, a priori, no entra dentro de las quinielas.

Como los nombres de Íñigo Vicente y Andrés Martín ya están puestos en la pizarra porque son inamovibles, lo otro que queda por saber es si Karrikaburu o Arana. Arana o Karrikaburu. Parece que el canario puede tener su turno, después de varias titularidades consecutivas del navarro. Y es que, es uno de los futbolistas que el Racing necesita recuperar para poder aspirar a todo en este tramo final de la competición.

Enfrente, el otro perseguidor del Racing, además de la ilusión. El Oviedo pisa los talones y no pierde desde que cambió de entrenador. Rivalidad en una batalla ya de por sí decisiva. Ganar puede eliminar un enemigo.

José Alberto, Miquel, Jokin, Álvaro, Saúl, Pol, Javier, Lago, Aritz, Juan Carlos, Íñigo, Andrés, Maguette, Ekain, Marco, Roberto, Clément, Manuel, Jon, Suleiman, Unai, Pablo, Víctor, Francisco Javier, Jeremy, Mario, Íñigo... La ilusión tiene hambre. Denle de comer.

El segundo capítulo de Cazorla

A Santi Cazorla el tendón le dio una segunda oportunidad. Estuvo a punto de retirarle del fútbol y casi de una vida normal. Los médicos llegaron a poner en riesgo que el asturiano volviese a andar. Pero, no sólo camina, sino que sigue repartiendo clases en los campos de fútbol. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y como el campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 vio lo que estuvo a punto de ver marchar, se ha aferrado al segundo capítulo de su carrera deportiva. Con 40 años, en casa, alarga todo lo que le pueda quedar de fútbol. 28 partidos disputados, 21 de ellos como titular, tres goles y cuatro asistencias.

Con el brazalete carbayón en el brazo, hoy apunta de nuevo a la titularidad. «Estamos bien, venimos en una buena dinámica y volvimos a ganar fuera. Ahora toca un partido muy importante ante un rival directo. Somos optimistas, estamos haciendo las cosas bien», dijo el asturiano esta semana.

Tiene experiencia en miles de batallas y sabe que en los Campos de Sport habrá que «controlar el aspecto mental. El ambiente será espectacular y aunque juguemos fuera tendremos ahí a nuestra gente. Estamos mentalizados para lo que nos vamos a encontrar».

Cazorla espera «un partido difícil, sin duda. El Racing está arriba por méritos propios. De centro del campo en adelante tienen gente como Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana o Karrikaburu, que marcan diferencias en la categoría, hay que tenerlos controlados. En casa siempre están bien, pero llegamos en un momento idóneo».

Sobre lo que puede afectar a los verdiblancos la derrota de Cartagena, el atacante azulón cree que «cuando vienes de ganar afrontas mejor la semana, pero supongo que ellos ya han pasado página. Quedan cuatro finales para todos y yo creo que no se va a notar que vengan de perder».

Y en cuanto a la lucha por el ascenso, el asturiano afirma que llegan «con la plantilla rindiendo a un nivel individual alto. Eso nos hace ser optimistas. Ojalá podamos mantener este nivel, se trata de sumar, estar todos en la misma y dejar el ego a un lado, porque nos estamos jugando mucho, un sueño. El ambiente está siendo espectacular y así se consiguen los objetivos».