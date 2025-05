Cabeza, corazón y fútbol

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a toda esta plantilla y a su cuerpo técnico. Habéis devuelto la ilusión a toda Cantabria, ... y eso es algo que solo se puede sentir viendo el estadio lleno cada domingo, vibrando con cada jugada y celebrando cada gol que mete el equipo.

No obstante, no debemos olvidar de dónde venimos, porque no hace tanto tiempo estábamos en situaciones difíciles, jugando en Segunda B o ascendiendo a Segunda para después volver a los infiernos al año siguiente. En el fútbol unas veces se acierta y otras no, pero lo que es innegable, es que esta camiseta sí que la merecéis. Y ahora, más que nunca, los racinguisas tenemos que estar con nuestros jugadores. Yo no soy nadie para dar consejos, pero quiero compartir con la plantilla y cuerpo técnico, además de con toda la afición verdiblanca, una frase que me dijo un entrenador hace bastantes años y que se me quedó grabada: «En momentos como este, los partidos se ganan primero con la cabeza, luego con el corazón (cojones para los de EGB) y, al final, con el fútbol».

En estas situaciones tan decisivas, donde está en juego tanto, el primer factor es cuidar la cabeza. Es esencial mantener la calma y el foco en lo que realmente importa: lo deportivo. Nada debe distraernos más allá del terreno de juego. Luego, el corazón. Aquí, cuando las fuerzas están al límite, se necesita un extra de coraje y determinación. Hay que ir siempre un paso más allá, como nos enseñaron en los tiempos duros.

Y por último, el fútbol. Este equipo ha demostrado que tiene capacidades sobradas de juego. Es el momento de dejar todo sobre el campo, de desplegar ese talento que nos ha hecho soñar durante toda la temporada y que nos ha unido como nunca. Nada más. Pase lo que pase, siempre estaremos apoyando. Juntos, más que nunca, y a por el ascenso.