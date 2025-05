Solo tres salmones en mes y medio

Rafa Torre Poo Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los pescadores más veteranos de Cantabria no dan crédito. No recuerdan un comienzo de temporada del salmón tan malo como el actual. Un mes y ... medio después de la apertura de la veda, solo se han izado a tierra tres, y los tres en el río Pas. Ni el Asón ni el Nansa ni el Deva se han estrenado aún. Algo inédito que no es ajeno al resto de la cornisa Cantábrica. Asturias, por ejemplo, que es la cuenca salmonera por excelencia del país, acumula únicamente once capturas: nueve en el Nalón-Narcea y dos el Sella-Piloña. El Cares-Deva (este último, en su vertiente asturiana), otros de los grandes referentes, también continúa a cero.

Los pescadores no se alarman, pues saben que la tendencia del salmón atlántico durante los últimos años es así. «Es que todas las comunidades están igual. Hay que esperar a que vaya avanzando la temporada», afirma con optimismo Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca de Cantabria. La campaña comenzó el pasado 31 de marzo. Y lo hizo con buenos presagios para los ribereños. El caudal de los ríos se mostraba mejor que nunca. Hasta las últimas lluvias caídas, que han elevado considerablemente la turbidez del agua, tanto el nivel como la visibilidad han sido excelentes. Al 'campanu' le costó salir. Hubo que esperar trece días. La pescadora ramaliega Nekane Arias hizo historia al conseguir varios hitos de golpe: pescar al rey de los ríos, que además supuso su primer salmón, y además ser la primera mujer de la historia en lograrlo. Madrugó. Lo sacó a las nueve menos cuarto de la mañana en el coto de Puente Viesgo. Pesó 5,830 kilogramos, midió 82 centímetros de largo, 39 de circunferencia y lo engañó con cebo mixto. Gracias a su pericia, se pudo celebrar la ya tradicional fiesta del salmón en Piélagos. Se embolsó 7.100 euros en la subasta, los que pagó el Bar del Puerto, de Santander, para poder llevárselo a su cocina. 11 salmones se han izado en lo que va de temporada en Asturias: otro mal dato. Desde entonces, apenas ha habido novedades. Casi hubo que esperar otro mes, hasta el pasado sábado, 10 de mayo, para encontrar a otro pescador con suerte. El segundo salmón de la temporada fue capturado en el conocido pozo de Covanchón, también en el Pas, a las diez y media de la mañana. Dio 5 kilos y 45 gramos en la báscula y midió 76 centímetros de largo. También fue engañado con cebo mixto, según los datos recogidos por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Las claves En Cantabria Los tres ejemplares izados han sido más bien pequeños; el último no llegó a los cinco kilos En Asturias Ríos emblemáticos como el Cares, el Esva o el Eo tampoco han conseguido dar ningún salmón El tercer y último pez también salió de agua del río Pas. Lo hizo este mismo martes, a la una menos diez de la tarde, en el pozo La Central de Puente Viesgo. Los Agentes del Medio Natural reflejaron que pesó 4,875 kilogramos y midió un centímetro menos que el anterior: 75. El cebo utilizado fue de quisquilla y lombriz. Los aficionados a la pesca del salmón aún guardan esperanzas de que la temporada remonte. «El otro día en el Pas había entre ocho y diez ejemplares, y en Puente Viesgo ya se han soltado (después de picar) tres o cuatro», explica Borbolla, que ve el vaso medio lleno. «El año pasado salieron casi una veintena la última semana. También hay que tener en cuenta que cada ejercicio el salmón entra más tarde en los ríos. Pasa lo mismo en el resto de Europa, incluso en Escocia e Irlanda. Así que, mientras llegan, paciencia. No nos queda otra », añade. La apertura de la veda del salmón se extiende hasta el próximo 30 de junio, ya que cerrarla antes solo es posible si se alcanza el cupo máximo -algo prácticamente imposible dadas las circunstancias-: 25 ejemplares en el Pas, 25 en el Asón, 10 en el Nansa y otros 10 en el Deva. Para hacerse una idea del calamitoso inicio de temporada, Cantabria cerró la campaña de 2024 con un total de 48 ejemplares capturados. Eso sí, 17 de los peces fueron izados durante la última semana de la campaña. Son datos que están muy alejados, tanto en el tiempo como en el número, de la temporada de 1969, cuando se pescaron más de 2.000. De hecho, la última en la que se superó el centenar fue en la de 2016. Los que esperan ansiosos al día de hoy son los aficionados a la pesca de la trucha, pues la normativa establece que ayer (jornada no hábil para la pesca) se abría la veda para la captura de este pez en los cuatro ríos salmoneros: Asón, Pas, Nansa y Deva. Así que a partir de hoy se verán más cañas en las riberas, aunque esta modalidad necesita caudales más bajos y con menos turbidez.

