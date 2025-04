El primer 'campanu' femenino

Nada hacia presagiar a Nekane Arias cuando se dirigía de madrugada el sábado hacia el río Pas en Puente Viesgo que iba a hacer historia. ... Esta pescadora nacida en Bilbao, pero afincada en Ramales de la Victoria desde los 12 años, conseguía varios hitos de golpe: pescar el 'campanu', que además era su primer salmón, y ser la primera mujer de la historia en lograrlo. Hasta el momento, según confirmó ayer la Consejería de Pesca, todos los afortunados habían sido hombres.

La historia de Nekane es la de muchos aficionados en la región que comparten un mismo sueño. Pescar actualmente un salmón, tal y como se comporta la especie, con menos capturas cada año y entradas a los ríos cada vez más tardías, es todo un logro. «Que el 'campanu' lo capture una mujer, es un ejemplo de que nosotras también tenemos peso en la pesca», afirmó orgullosa el pasado sábado.

No fue una tarea fácil, pues cada vez resulta más complicado 'engañar' a estos peces. Tuvo que luchar durante un buen rato, pero al final lo consiguió en el pozo La Central. Con su caña llevó a tierra un ejemplar de 5,380 kilogramos de peso, 82 centímetros de longitud y 39 de circunferencia. «Media hora antes se me escapó uno y luego he vuelto a poner cebo y ha picado. No pensé que era el 'campanu', pero vaya si lo es, pesa más de cinco kilos y lo luchó bien, tenía mucha fuerza. ¡Todavía me duelen los brazos!», añadía a continuación. «Me he puesto muy nerviosa. Me ha costado quince minutos sacarlo y meterlo en el redeño», concluía.

Su hazaña no terminó ahí, pues para los registros también quedará que su 'campanu' fue también el nacional, pues la pesca en Asturias no se abría hasta el domingo –la veda en Cantabria llevaba abierta abierta desde el 1 de abril–. Se da la circunstancia, además, de que en la comunidad vecina nunca una mujer ha conseguido este galardón. Sí que habían logrado tres mujeres sacar el primer salmón de dos ríos diferentes, pero no el primero de la temporada: dos en el Esva, en los años 2010 y 2011, y el más reciente en el Eo, en 2019.

El tercero de los premios para Nekane fue el económico. La normativa regional, que prohíbe la venta de los salmones sacados del río, sí permite que el primero sea subastado. Y así sucedió el pasado domingo. El precio mínimo de salida era de 2.000 euros, pero los más de cinco kilos de 'campanu' se pagaron finalmente a 7.100 euros, que fueron los que desembolsó el santanderino Bar del Puerto.

En la subasta, participó también por primera vez en la historia, tal y como se destacó durante el acto, una mujer empresaria. Noelia González, del Restaurante Nolula de Torrelavega, pujó hasta los 7.000 euros. Se le 'escapó' por sólo 100.