El Bar del Puerto se lleva el 'campanu' por 7.100 euros

«7.100 euros a la una, 7.100 euros a las dos y…7.100 euros a las tres». El 'campanu' de este año ... de 5,380 kilos, 82 centímetros de altura y 39 de circunferencia pescado el sábado por Nekane Arias, se lo llevó ayer el Bar del Puerto en una subasta celebrada en el restaurante Nuevo Molino de Puente Arce. Antonio Núñez Seoane, el propietario del establecimiento santanderino, apuntó que ha pujado en esta subasta para mantener «la tradición, porque mi padre compró bastantes en su momento». «Él ya no está y es una manera de honrarle y recordarle», añadió. «Estaba dispuesto subir hasta los 8.000 euros y al final nos lo hemos llevado sin necesidad de pujar tanto», continuó el dueño de este local situado en Puertochico, quien aseguró que lograr el primer 'campanu' de la temporada, y de España, «supone mucha publicidad» para el negocio.

Núñez Seoane, que no pensaba que se iba a llevar al rey de los salmones, vivió la puja entre el público, dando instrucciones a través de su móvil a José Manuel López, quien fue el encargado de levantar la mano en cada ronda. Según explicó el propietario del Bar del Puerto, y ahora también del 'campanu' de 2025, el motivo de no pujar personalmente fue por cuestión de tiempo. «He estado trabajando hasta tarde y no pude venir antes, que alguien pujase por mí era la única forma de poder participar en la subasta», relató con una sonrisa y con la satisfacción de haber logrado su objetivo.

Con la cesta del 'campanu' en su mano, Núñez Seoane fue agradeciendo las múltiples felicitaciones de las más de 200 personas que acudieron a la puja y también de los representantes de los otros restaurantes que intentaron sin éxito llevarse el trofeo. Ahora ya amigos de nuevo, tras una trepidante y emocionante disputa, los hosteleros comentaron el duelo vivido ayer en el Nuevo Molino. Y es que, el Bar del Puerto se midió contra el restaurante Olivia, de Santander; Nolula, de Torrelavega; Ronquillo, de Ramales de la Victoria; La Casuca del Gorbea, de Torrelavega; Miramar, de Santander; PezGlobo, de Suances, y El Tinglao, de Miengo.

«Estoy muy contenta y feliz»

Por su parte, Nekane Arias, pescadora del 'campanu', admitió seguir «como en una nube». De entrada, sabía que contaba con una recompensa de 2.000 euros (el precio de salida), pero «no esperaba para nada llegar a esta cantidad, los 7.100 euros, y estoy muy feliz y contenta», dijo la joven afincada en Ramales desde que tenía 12 años. «Que el 'campanu' lo capture una mujer, es un ejemplo de que nosotras también tenemos peso en la pesca», añadió.

También fue protagonista ayer en Puente Arce Ángel Fernández Ruiz, homenajeado por su exitosa trayectoria, ya que se ha llevado el 'campanu' en seis ocasiones en Cantabria y otras dos a nivel nacional.