Lorenzo González: «Hoy ser ganadero exige tanto conocimiento como ser economista o abogado»

Ganadero de vocación y convicción, Lorenzo González es también una figura clave en el sector agroganadero cántabro. Preside la cooperativa Comillas-Ruiseñada, la Federación de ... Razas Cárnicas de Cantabria y la Asociación Nacional de Criadores de Tudanca. Además, ejerce como alcalde de Valdáliga. Pero ante todo, se define con claridad: «Primero ganadero. Ganadero de tudanca, además». Esta semana es el protagonista de la entrevista 'En la mesa con...' que se puede visionar al completo en la web de El Diario Montañés.

Hijo de un pequeño ganadero y constructor, Lorenzo decidió muy pronto que la construcción no era lo suyo. «Lo mío, mi afición, es ser ganadero. Nunca pensé en política ni en meterme en estos telares, esto fue surgiendo», recuerda. Actualmente maneja una cabaña de unas 380 reses entre grandes y pequeñas, principalmente de raza tudanca.

González destaca el nivel de profesionalización que ha alcanzado el sector: «Hoy el ser ganadero es una profesión como ser abogado o economista. Tienes que tener muchas facetas y mucho cerebro para sacar adelante tu explotación». Subraya el ejemplo de Valdáliga, que cuenta con explotaciones punteras en el ámbito de la leche: «Lo que tenemos ahora mismo es la élite. No voy a decir de España: europea».

En lo económico, atraviesan un buen momento, al menos en el sector cárnico. «Estamos bien, yo diría que muy bien. Lo importante es que nos mantengan los precios, porque es la manera de sobrevivir y hacer crecer la economía», señala. Pero deja clara una reivindicación común del sector: «El ganadero no quiere subvenciones. Quiere que se le pague el producto a lo que cuesta producirlo. Nada más».

En cuanto a su faceta como presidente de la cooperativa Comillas-Ruiseñada, González tomó el cargo hace dos años por iniciativa propia. «No me convencieron. Lo hice yo a mala hostia», afirma con franqueza. «No me gustaba cómo giraba el entorno que había en aquellos momentos·.

Desde su llegada, la cooperativa ha mejorado notablemente. «Ahora mismo goza de una salud espléndida. Hemos crecido un 15% en ventas, que es muy difícil. Y eso ha sido gracias a un gran fichaje como gerente, Miguel, que mira por el ganadero y por la cooperativa». También han bajado precios de piensos, mejorado las condiciones del personal –más de 30 empleados– y han recuperado la confianza de muchos socios: «Habíamos perdido mucho y vamos recuperando».

Para González, las cooperativas son un pilar esencial del sector primario. «Ofrecen asesoramiento, tienda, servicios veterinarios... Lo tienes todo englobado. Son vocación de servicio. No vienen a ganar dinero, vienen a ayudar al ganadero».

Pero el relevo generacional le preocupa. «Es muy jodido. Tiene que gustarte, nacer con esa vocación. Es un trabajo duro, muy esclavo. Llueva o haga sol, tienes que estar. Y no es fácil conseguir gente para el campo».

No podía faltar en la conversación el conflicto con el lobo, tema sobre el que González se expresa con dureza: «Mucho daño no: muchísimo. Y estoy muy dolido con los ecologistas. Nosotros nunca quisimos acabar con el lobo, pero ahora que ya no está en el Lespre, que nos respeten». Critica la falta de control poblacional y las trabas judiciales: «A ver si acabamos con estos chiringuitos. El gobierno ha hecho un control por debajo de la realidad. Que los ecologistas traigan el suyo».

La entrevista finaliza con una clara sensación de compromiso, honestidad y pasión por su tierra y su oficio. Lorenzo González, con su verbo directo, es hoy una de las voces más representativas del sector ganadero cántabro.