En la playa, hoy se habla de medusas

Hay tertulia en la playa del Sardinero, en Santander. ¿Y de qué se habla? Pues de medusas, como no puede ser de otra forma. De carabelas portuguesas ... . De su color azul, similar a esas botellas de agua de una conocida marca. De sus tentáculos... de sus enormes tentáculos que pueden llegar a medir un par de metros. Y de su llegada a las playas de Cantabria. 84 picaduras en los últimos siete días, contaba ayer este mismo periódico, y con algunos arenales atentos para izar la bandera que avisa a los bañistas de que tengan máxima precaución. Eso sí, ayer, día tranquilo. Ni un solo avistamiento, informaban los socorristas de Cruz Roja. Hoy y los próximos... quién sabe. Así, que todos atentos en las playas cántabras para evitar posibles y dolorosas picaduras.

«Yo vi una tirada en la arena, pero estos dos últimos días nada de nada; no sé si es que no se dejan ver o es que no hay», afirma un bañista en El Sardinero. «Eran pequeñitas, como mucho te podían provocar una urticaria», tranquiliza uno de los socorristas. «Ayer estuve en una comida familiar, que son muy alarmistas, y no se hablaba de otra cosa», sostiene otro bañista que se une a la conversación. «A mí me dijeron que si te toca el brazo, te lo agarra y te lo deja paralizado», añade.

Las frases de los bañistas Isabel «Estuve en una comida familiar, que son muy alarmistas, y no se hablaba de otra cosa»

José «Las medusas parecen un barco con el mástil y las velas de color azul, y además flotan en el agua»

Emilio «Ayer los socorristas sacaron a unas cuantas carabelas, pero hoy no he visto ninguna»

¿Y hay preocupación entre los bañistas? Más que preocupación, prevención, por si acaso. Con la buena noticia de que estas falsas medusas son fáciles de ver. «Yo sí que tengo más cuidado a la hora de bañarme, pero tampoco demasiado», afirma otro paseante playero. Y sobre todo, lo que hay es mucha curiosidad: «Entiendo que se las denomine así, porque parecen como un barco con el mástil y las velas de color azul y además flota por encima del agua, es muy vistosa».

Para acabar, recordemos lo básico. ¿Qué hacer se si ve una carabela portuguesa? No tocarla y alejarse de la zona; acudir y dar aviso al puesto de socorro y, si no hay socorristas, no tocarla y comprobar que no hay restos de tentáculos cerca.

¿Y si pica? Retirar con un guante o pinzas los tentáculos o restos de la carabela; limpiar la zona con agua del mar o suero fisiológico, pero nunca con agua dulce; aplicar en la zona afectada agua caliente; evitar rascar y frotar la zona; y ante posibles vómitos, mareos o persistencia del dolor, acudir a un centro médico.