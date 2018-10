«La unidad del PRC va a hacer que ganemos las próximas elecciones»

Bajo el lema 'Reunión de representantes municipales' el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) celebró esta tarde un encuentro con marcado acento electoral, hasta el punto que su secretario general y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se vino arriba y aseguró que «si no ganamos las elecciones sería un fracaso». Los regionalistas eligieron las instalaciones del CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) en Torrelavega –municipio en el que Revilla recordó que se fundó el partido– para arengar a sus alcaldes, concejales y portavoces municipales a los que el presidente cántabro pidió un esfuerzo y comportarse –«aunque no somos de meter la mano», dijo– para convertirse tras los comicios de mayo en la primera fuerza política de la región.

Acompañado por los consejeros de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón; de consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria; y de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; y el secretario general de los regionalistas en Torrelavega, Francisco Javier López Marcano, el presidente cántabro insistió en que la unidad es una de las señas de identidad de su formación. «Mientras estemos unidos no nos puede ganar nadie, y tras las elecciones de mayo vamos a tener más alcaldes y más concejales que ningún otro partido, convirtiéndonos en la primera fuerza política de Cantabria», apuntó.

Revilla, que subrayó que el PRC es «un partido con la maquinaria engrasada», no quiso hacer comparaciones aunque explicó que «viendo esta sala llena, lo que quiere decir que estaremos los 41 alcaldes, además de los concejales y portavoces de todos los municipios, me gustaría ver el poder de convocatoria de otros partidos en los que hay clanes y familias, y si están unos no van otros».

Además, el presidente cántabro destacó el «amor a la tierra que sentimos los regionalistas» y que a su juicio «nos diferencia del resto de partidos». Eso y que según Revilla, los regionalistas «creemos en una cosa: la descentralización, y no solo la descentralización de Madrid como reclamamos en 1976 cuando se fundó el partido, aquí en Torrelavega, donde era yo director de una sucursal bancaria, también en Cantabria, porque somos firmes defensores de la autonomía municipal». Prueba de ello es, según el líder regionalista, el desarrollo del medio rural en la región que «se ha logrado en los últimos años gracias al trabajo del PRC» porque «este partido ha dado un cambio radical a Cantabria, y eso ha sucedido porque defendemos que el dinero no se debe invertir en función del número de los habitantes, sino en función de las necesidades de cada población».

En su defensa acérrima del medio rural y el municipalismo, Revilla habló de la importancia de dotar a los pueblos de servicios, como carreteras, colegios, centros de salud... así como la recuperación en esta legislatura por parte del Gobierno cántabro del Fondo de Cooperación Municipal, y que adelantó que tiene intención de «blindar» para que «no vengan otros y se lo carguen».

Para el presidente regional otro de los logros del Partido Regionalista es la consolidación y despegue de la industria agroalimentaria que «ha crecido hasta el punto que hay más de 600 empresas en un sector que el año pasado significó 1.400 millones de euros de facturación en la región». En este sentido, avanzó que la recuperación industrial es «un síntoma de mejora en la economía regional», y prueba de ello es según Revilla, que «ahora mismo es la industria la que tira de la economía en Cantabria». Por ello, indicó que la industria debe ser «la gran apuesta» para la próxima legislatura con dos grandes proyectos a la cabeza: el polígono de La Pasiega y la explotación de zinc en Reocín. Sobre La Pasiega –«el futuro de esta región», según el presidente– dijo que es «la mejor inversión» con dos millones de metros cuadrados a pie de la autovía, a diez minutos del puerto y del aeropuerto y con conexión con el ferrocarril. En el caso de la explotación de las minas de zinc, arrojó otro dato: un proyecto que contempla más de 500 millones de euros de inversión, con dos inversores «muy fuertes».

Un discurso de algo más de media hora que concluyó diciendo a sus compañeros de partido: «Que vaya muy bien la reunión pero ahora os dejo que me han invitado a la inauguración de una tienda de ropa de novias en Torrelavega». Antes, el secretario de Organización del PRC, Rafael de la Sierra, alabó el trabajo de los regionalistas a lo largo de esta legislatura, en especial con la celebración de los comités locales y comarcales y «ahora –subrayó– toca preparar bien el congreso regional de noviembre».