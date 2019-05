La Semana Internacional se consolida como «la gran cita del cine en Santander»

Las 'guerreras del cine' creen que «ha llegado el momento de reducir la brecha de género en el sector»

Los datos sobre la desigualdad del género y descompensación, tanto en la participación como en las funciones desempeñadas en el ámbito audiovisual y en la producción cinematográfica iberoamericana son alarmantes. Por eso ayer, la Semana Internacional de Cine en Santander quiso dar voz a algunas de las mujeres que viven el cine en primera persona desde distintos ámbitos del oficio. Junto con la directora general de la Mujer en Cantabria, Alicia Renedo, todas ellas pusieron de manifiesto la importancia del trabajo de la mujer en un mundo eminentemente masculino y en el que entre las 100 películas más taquilleras de la Historia solo tres han sido dirigidas por mujeres. Son 'Las guerreras del cine' tal y como se llamó a este coloquio que se celebró en el Centro Botín. Moderado por la actriz Alejandra Toussaint, contó con la participación de Elena Lázaro, propietaria de la agencia de representación Mucho Arte Management; María F. Armenteros, de Mediapro; Marta Tarín, gestora cultural en la Fundación Academia de las Artes y el Cine; Merry Colomer, productora asociada de Morena Films y Pilar Benito directora general de esta misma productora.

Como invitada especial, la representantes de actores Katrina Bayones, que horas después, durante la gala de clausura, recogería el Premio 'Las dos orillas' del festival, quiso poner un mensaje de optimismo pues según explicó la presencia de la mujer está cada vez más presente en comparación cuando ella comenzó a trabajar. «Tengo muchos años de experiencia y he visto un gran cambio desde mis inicios, pero lo que la mujer ha logrado ha sido a base de mucho esfuerzo. En esta profesión a las mujeres no nos vale con ser buenas, tenemos que ser y demostrar que somos las mejores».

De sus vivencias personales reconoció que es consciente de que en el mundo de la representación artística «tengo fama de malvada, de fría y calculadora; mientras que a muchos compañeros hombres que tienen el mismo comportamiento que yo se les considera serio y eficaces».

Por último quiso lanzar un mensaje a las mujeres presentes en la mesa y en la sala: «Tenemos que festejar el llegar a donde hemos llegado. Hemos conseguido mucho pero no caigáis en la misma trampa que he caído yo que para estar donde estoy he trabajado siempre en el lado masculino», señaló.

Sus compañeras de mesa fueron aportando datos sobre la situación actual. «Las mujeres representan un 24% del total del cine frente a los hombres que representan un 76%», dijo Elena Lázaro. «Y tampoco abundan en las áreas de dirección, producción, guión... mientras que predominan en diseño de vestuario (86%) y maquillaje y peluquería (72%)» Los datos que proporcionó Lázaro forman parte del informe elaborado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) en 2017.

Marisa F. Armenteros destacó que «no todas las mujeres pensamos igual, pero sí participamos igual. Nuestro reto es que las mujeres en el cine y en la televisión lleguemos a ser las que elijan».

Marta Tarín apuntó que el número de mujeres productoras es aún escaso mientras que Pilar Benito pidió a los gobiernos nuevas políticas de igualdad de género, unas normas que para Merry Colomer «deberían arrancar en el sistema educativo». Todas ellas concluyeron en que «ha llegado el momento de reducir la brecha del género en el sector».