El terror psicológico de 'Hereditary' y lo nuevo de Jason Reitman, en cines

Viernes, 22 junio 2018, 00:02

El terror más perturbador llega a los cines con 'Hereditary', en una semana en la que el Jason Reitman regresa con 'Tully', una comedia sobre la maternidad protagonizada por Charlize Theron, y la primera comedia romántica protagonizada por un adolescente homosexual en 'Con amor, Simón'.

Hereditary Terror psicológico en estado puro

El terror psicológico llega con 'Hereditary', la ópera prima de Ari Aster que narra la historia de Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos que después de la muerte de su madre, con la que nunca tuvo muy buena relación, comienza a percibir experiencias paranormales. La protagonista es Toni Collete, la madre de la conocida cinta de terror 'El sexto sentido'.

Tully Una comedia que reflexiona sobre la maternidad

Charlize Theron interpreta a una sacrificada madre que tiene que hacerse cargo de sus tres hijos en 'Tully', una película con un pie en el drama y otro en la comedia que reflexiona sobre temas como la maternidad, la depresión posparto, la crisis matrimonial y los desafíos de la vida adulta.

Dirigida por Jason Reitman ('Juno', 'Up In The Air', 'Young Adult'), esta es la segunda colaboración del director con la actriz, que comparte escena con Mackenzie Davis, quien interpreta a una niñera que hará que esta joven madre se replantee su vida.

El orden divino El sufragio femenino en Suiza

La lucha de las mujeres suizas por el derecho a voto en 1971 es el argumento principal de 'El orden divino', una cinta dirigida por Petra Volpe, en la que además de hablar sobre el sufragio femenino también reflexiona sobre temas como la liberación sexual o la igualdad de género en el ámbito familiar.

La película, rodada en uno de los pueblos más tradicionales de Suiza, ha tenido una gran acogida en el país y ha sido tres veces galardonada en el Festival de Tribeca en la categoría de cine internacional.

Con amor, Simón Una comedia 'queer' adolescente

Simon Spier es un joven de 16 años que no se atreve a revelar su homosexualidad en 'Con amor, Simón', una película dirigida por Greg Berlanti en la que se exploran temas como la búsqueda de la identidad, la aceptación y la integración y está considerada como la primera comedia romántica típicamente adolescente protagonizada por un homosexual.

Bajo el lema 'Todo el mundo merece un gran amor', está interpretada por Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp o Logan Miller, entre otros.

78/52. La escena que cambió el cine Una revisión de 'Psicosis'

Alexandre O Philippe disecciona la icónica escena de la ducha de 'Psicosis' de Alfred Hitchcock en '78/52. La escena que cambió el cine', un documental que explora una de las escenas más importantes de la historia del cine en la que participan el cineasta Peter Bogdanovich, Guillermo del Toro o Jamie Lee Curtis, hija de Janet Leigh, protagonista de «Psicosis».

La película, que según su director revolucionó el cine al decidir matar a la protagonista a los 40 minutos, obtuvo el premio de Mejor Documental en la pasada edición del Festival de Sitges.

Superagente canino Cine familiar y perruno

Max es un Rotweiller oficial de policía en 'Superagente canino', una disparatada comedia en la que junto el perro y un agente humano del FBI deberán unir sus fuerzas para infiltrarse en un certamen canino en las Vegas y rescatar a bebé oso panda que ha sido robado.

Tras 'Scooby- Doo' y 'Los pitufos', Raja Gosnell dirige esta película familiar que cuenta con un reparto formado por Will Arnett, Ludacris o Stanley Tucci , entre otros.

Granny's Dancing On The Table La imaginación contra la violencia doméstica

Eini es una joven que ha crecido en total aislamiento de la sociedad debido a la personalidad extremadamente obsesiva de su padre, quien le hace creer que el mundo exterior es horrible y que llevará a la protagonista a crear un mundo interior y llegar al punto de casi perder el sentido en 'Granny's Dancing On The Table'.

Tras pasar por numerosos festivales, como el de Toronto y San Sebastián, esta obra sueca mezcla stop motion con imagen real para ofrecer una amarga historia que lucha contra el machismo, la violencia doméstica y la exclusión social, bajo la dirección de Hanna Sköld.

El mundo es suyo Humor y pijerío se aúnan

Secuela de 'El Mundo es nuestro', los 'compadres' Alfonso Sánchez y Alberto López vuelven a la gran pantalla con su desvergonzado humor para reírse de la clase alta de España, esta vez interpretando a Rafi y Fali, quienes, a través de sus embrollos y líos, realizan una sátira desenfadada de la sociedad ibérica.

Al igual que en la película anterior, Alfonso Sánchez dirige y crea 'El mundo es suyo' con artistas como Andrés Calamaro y Siempre Así en la banda sonora.

Nadie nos mira El suplicio de un inmigrante

«Es demasiado caucásico para parecer latino» y tiene «un acento demasiado cerrado para parecer estadounidense», así comienzan los problemas de Nico, un actor argentino que trata de triunfar en Nueva York y que no puede encajar por su aspecto físico en 'Nadie nos mira', dirigida por Julia Solomonoff. Poco después, acabará trabajando como cuidador de un bebé y descubrirá, a través de las historias de otras niñeras inmigrantes, el terrible suplicio que puede esconder la inadaptación en una gran ciudad.

Las guardianas El lado femenino en la guerra

Adaptación de la novela homónima de Ernest Pérochon, narra la historia de Hortense durante la Gran Guerra, en el momento que las mujeres, 'Las guardianas', tenían que defender sus tierras de los estadounidenses debido a que sus hombres estaban en el campo de batalla.

Dirigida y escrita por Xavier Beauvois, propone un drama feminista que presenta un hecho silenciado en los conflictos bélicos, con Nathalie Baye, Laura Smet y Olivier Rabourdin en el elenco.

Miss Kiet's Children El valor de la educación en los niños refugiados

'Miss Kiet's Children' es un documental que retrata el trabajo de la maestra Kiet Engels con niños refugiados en Holanda, tratando de resolver los problemas de adaptación de los pequeños en un lugar nuevo y desconocido mediante la confianza, el amor y el respeto.

El largometraje, dirigido por Peter Lataster y Petra Lataster-Czisch, apuesta por la singularidad de no tener voz en off o entrevistas, dejando que el espectador reflexione a través de la observación.