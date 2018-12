Silvia Prellezo de la Riva | Poeta «Busco provocar en el lector sosiego dentro del caos» La poeta cántabra presentará hoy su segundo título en la librería DLibros de Torrelavega. :: luis palomeque La autora cántabra Silvia Prellezo de la Riva presenta hoy su segundo poemario, 'La intimidad del armisticio', en la librería DLibros de Torrelavega ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Viernes, 14 diciembre 2018, 08:00

El amor y la guerra pueden parecer realidades antagónicas, pero en el fondo tienen mucho en común: el encuentro, la tensión, la ruptura, el orgullo, el respeto, la hostilidad... Tras publicar 'Drama y nitroglicerina', la autora cántabra Silvia Prellezo de la Riva presenta este viernes su segundo poemario, 'La intimidad del armisticio', en la librería DLibros de Torrelavega a partir de las 19:30 horas. Editado por 'Libros del Aire', el poemario juega con la perspectiva y la paradoja para ofrecer una mirada tan íntima como certera sobre la esencia de las relaciones humanas.

-¿En qué momento y por qué surgió la inquietud de escribir su nuevo libro?

-'La intimidad del armisticio' comenzó a tomar forma incluso antes de que se publicase mi primer libro 'Drama y nitroglicerina'. Si bien había ido desarrollando algunos poemas, hubo uno en concreto que fue el eje principal que dio cuerpo a este libro. Este poema que comento es 'Armisticio', en él cual, a pesar de rozar la prosa, se encabalgan los versos de una manera sutil para darle al lector una sensación de sosiego dentro del caos. Conceptualmente, la inquietud que me llevó a desplegar la semejanza entre conceptos relacionados con la guerra y el ámbito de la reconstrucción emocional. Fue el ir encontrando nexos de unión muy similares en aspectos tan dispares como el amor y la guerra lo que motivó esta obra. La victoria, la derrota, la firma de tratados de paz, la pérdida de la patria, la devastación, etcétera. Son fases que pueden relacionarse íntimamente al concepto del amor.

«¿Qué acto hay más íntimo que el de un hombre renunciando y deponiendo las armas»

-¿Cuáles son los ejes centrales de 'La intimidad del armisticio'?

-Este libro es una metáfora continua en la que se expresa el amor a través de las distintas fases de una realidad tan divergente como es la guerra. El concepto de armisticio, es decir, la firma de un tratado de paz entre dos partes beligerantes, es un acto que hace que ambos ganen desde un punto de vista de estabilidad y a su vez renuncien a ciertas prerrogativas o privilegios que pueden venir de la mano de la victoria. ¿Qué acto más íntimo que el del hombre renunciando y deponiendo las armas? ¿Qué mayor intimidad la de dos personas cediendo por amor?

-'La intimidad del armisticio' constituye su segundo poemario tras 'Drama y nitroglicerina', que obtuvo muy buenas críticas. ¿Qué distingue ambos trabajos? ¿Ha habido una evolución en su poesía?

-'Drama y nitroglicerina' es una explosión, es pura pasión hecha verso y se encuadra, desde el punto de vista de género poético, en el de poesía amatoria. Juega más con la emoción irracional. En cambio, 'La intimidad del armisticio' pretende dejar en el lector esa sensación de ir recorriendo un camino lentamente hasta alinear la balanza entre razón y sentimiento. Desde el punto de vista técnico, para este segundo libro he buceado mucho en la palabra no sólo desde el punto de vista estético sino también desde el punto de vista semántico para fortalecer las diferentes ideas y conceptos que se desarrollan en cada poema.

-¿Qué ha aprendido de ellos y de si misma escribiendo su nuevo título?

-Este libro me ha obligado a observar atentamente los distintos actores de la vida a la hora de enfrentarse al amor. De alguna manera, de experiencias aparentemente muy dispares o de la reacción de caracteres supuestamente extremos, se pueden percibir distintas actuaciones que nos muestren el camino adecuado para llegar al equilibrio. Para mí escribir este libro ha sido una gran fuente de aprendizaje no sólo a nivel técnico si no también a nivel emocional, ya que he pretendido que no fuera simplemente una explosión de versos. Quería llegar a una cohesión y un desarrollo que acercara a este título al concepto de poesía metafísica.

-¿Dónde y cuándo va a ser la presentación?

-La presentación del libro será hoy viernes, a las 19.30 horas, en la librería DLibros de Torrelavega. Estaré acompañada del editor del libro, Carlos Alcorta.

-¿Cómo es la edición de su segundo título?

-El libro ha sido editado por 'Libros del Aire' de la mano del poeta y editor Carlos Alcorta, con el que trabajé para la edición de mi primer libro en la editorial Septentrion y con el que he participado en otras iniciativas. Para mí es un placer que 'La intimidad del armisticio' se encuadre dentro de una colección en la que se han publicado libros de autores como Javier Bozalongo o María Ángeles Chavarría.