Zahara: "El directo es el espacio de la magia y la verdad, mi lugar favorito del mundo" Zahara en concierto La cantante visita Cantabria por primera vez para presentar 'Santa' en el Santander Music Festival PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 4 agosto 2016, 11:40

Sabina le cantaría aquello de 'El caso de la rubia platino', aunque es Pancho Varona uno de tantos compañeros que declaran su admiración por Zahara (Úbeda, 1983). Lleva más de diez años sobre los escenarios pero es en la última etapa cuando ha conquistado su espacio propio. Radio, televisión, series web, moda. Nada se le resiste. 'Santa' (GoZZ, 2015) es su último trabajo publicado. Camaleónica, divertida y con las ideas claras, este jueves visitará Cantabria por primera vez, dentro de la primera jornada del Santander Music Festival (00.30), dispuesta a demostrar que es un animal de directo.

- ¿En qué momento siente que se ha producido el boom Zahara?

- Siempre me he considerado una artista muy versátil, he tenido muchos formatos y he sabido adaptarme a todo, pero gracias a 'Santa', por primera vez se ha hecho visible esa capacidad. El fan ya sabía que en un concierto se lo pasaba bien, pero el promotor no. Hacía falta un disco donde se mostrara esa posibilidad de adoptar distintos estilos para llegar a otros lugares. Y me alegro mucho. También era necesario, a nivel personal, tener un disco que refleja el directo como es.

- En 'Santa' hay un salto hacia una versión más electrónica y "discotequera"

- El cambio no iba buscando hacer un disco más eléctrico para que me llamaran de otras partes Ha sido un trabajo muy lento de preproducción con Sergio Sastre. Hemos dedicado casi dos años a grabar las canciones. Eso nos ha permitido ser más honestos con ellas y no tener ningún complejo. Cuando lo tuvimos todo grabado nos gustó mucho el resultado. Hay un hilo conductor y un sonido general.

- En dos años cambia el estilo y la propia vida

- Sin duda. Ya salí de la zona mental que dio lugar a 'La pareja tóxica' (2011), que era un dramón, Todas las canciones hablan de despedidas y aquí tengo otras cosas que contar. Eso no quita que lo que escribo ahora tenga también un poco de mierda (ríe). A no ser que estés deprimido o similar, siempre tienes un pie en cada parte y momentos mezclados.

- ¿Cómo haría el resumen del camino que la ha traído hasta aquí?

- Soy muy cíclica, me doy cuenta. Este disco creo que resume muy bien toda mi carrera a través de la experiencia. 'Interior noche' evoca lo que hacía hace diez años; tomas en directo, fallos de interpretación. Está lo artificial, lo mágico de 'La Fabulosa historia'; en 'Caída Libre' la diversión, la tristeza en 'El Frio' o 'Inmaculada decepción'. Siempre he querido hacer las cosas a mí manera, lo he intentado en todos los discos... aunque en uno no me dejaran (ríe)

- Sueles colaborar con otros compañeros, pero ¿a quienes escucha?

- Son tan bonitos que nadie se enfadará porque lo diga: Morgan. Te voy a contar un secreto que nadie sabe pero lo puedes publicar. Quique (González) me envío la maqueta de 'Charo' hace tres años, diciéndome que si la grababa algún día contaría conmigo. Cuando fue a grabar, me dijo que iba a llamar a Nina y me alegro muchísimo porque ¡yo no habría podido hacerlo la cuarta parte de bien!.

-¿Reniega de su formación clásica como muchos?

- No reniego porque creo que gracias a que lo aprendí en el conservatorio, y me aburría mucho, hoy hago canciones. Esa es la verdad. Hice el Grado Profesional, que fue muy largo y muy tedioso. No tenía que ver con la música sino con las matemáticas. No veía cómo aplicar poner la mano 'así' para hacer una canción. Ahora creo que saber armonía, solfeo, guitarra clásica...me hace tener buena postura, me facilitan hacer lo que hago, aunque no sea buena guitarrista.

-¿No es buena tocando la guitarra?

- No, pero porque tampoco creo que sea mi instrumento. La guitarra me acompaña. Es como las ruedas de una bici; me ayuda a hacer una canción.

- ¿Y cuál es su instrumento?

- La voz. Es lo que estudio, lo que cuido, lo que sigo formando, lo trabajo... Entre otras cosas, he aprendido a cantar para mí y gustarme.

- Uno de sus rasgos es la pulcritud en la interpretación técnica y vocal

- Me alegro mucho, qué honor. Creo que soy muy meticulosa y me gusta hacer las cosas bien. Tengo amigos y músicos en mi banda que me dicen que su forma de tocar es fruto de mucho estudio y mucho trabajo, no solo talento. Yo no le dedico ese tiempo a la guitarra, se lo dedico a mi show. Que funcione a todos los niveles y si hay una carencia suplirla. Que lo que pasa en el escenario sea muy profesional. No lo concibo de otra forma.

- ¿Es usted carne de directo?

- Es mi parte favorita. Componer me gusta pero me agota. Terminas una canción y sientes alegría y tristeza a la vez. Has vaciado muchas cosas. Es como salir de un laberinto. Grabar es la parte que menos me gusta y menos me interesa a todos los niveles. Técnicamente es muy tediosa. Hay gente muy freaki de efectos y sonidos. Yo no; ojalá fuera llegar y tocar. Además, grabas cuando la canción no la has tocado aún con tu banda. Si lo grabáramos un año después, haríamos discazos, porque ya sabríamos cómo funciona todo mejor. Se graba bien pero es una tristeza dejarlo inmortalizado sabiendo que lo vas a mejorar. El directo es el espacio de la verdad y la magia. Es mi lugar favorito del mundo. No creo que pueda ser de otra manera.

- Ha sido hasta chica de calendario

- (Ríe) Pero es un calendario benéfico que sirve para mantener la web (zaharamania.net y dar visibilidad a Noemí Elías que es una fotógrafa alucinante. No haría un calendario para nadie más. Está pensado para integrarse totalmente con las canciones.

- ¿Lleva bien el peso de la imagen?

- Cuando yo decido donde quiero salir y cómo quiero posar, me parece maravilloso. Por suerte, con los fotógrafos que he trabajado siempre he sido yo quien decide. Lo complejo es cuando viene un medio y te hace salir como no te apetece. Yo puedo salir con transparencias a tocar, pero si me lo manda una revista preguntaré por qué. No solo hay una estética, hay una información alrededor. Si solo es una foto, posando como no quieres transmitir, ahí es lo delicado. En mi calendario sería capaz de salir desnuda, me da igual (que no lo haría) si yo lo decido.

- Está tocando otros palos como series web, moda o televisión. ¿Qué le queda?

- Tengo surte; hago todas estas cosas porque soy un culo inquieto y me encantan los retos. Cuando me sale algo, quiero pasar a otra cosa. ¿Has actuado alguna vez? No, pero lo intento. Me lo paso muy bien y trato de aplicar lo que aprendo a mi profesión. Que me sirva. Me fliparía hacer una buena peli con un director que sepa trabajar con gente que no sabe actuar. Si alguno lo lee ¡estoy aquí!

- En su aparición en el libro sobre los Beatles ('Revolver. El disco de los Beatles que revolucionó el rock') los define como extraterrestres

- Es algo que siempre he pensado. Cuando te paras a analizar las canciones de los Beatles y a escuchar cada disco es que en todos ellos encuentras mega canciones y se han inventado todas las melodías. Los demás les copiamos. Pienso: esto no es posible. No es como el tipo de melodía de alguien. Ellos son la melodía por excelencia, más luego arreglos, coros, estructuras... Saben hacer canciones de verdad y además van evolucionando. No pueden ser de aquí. Tiene que tener ayuda externa y yo no creo en deidades pero sí en fuerzas alienígenas.

- Ha hecho del humor una seña de identidad

- Es que no me queda otra. Cuando empezaba a tocar en Madrid no era así. Si me equivocaba me hundía y empecé a darme cuenta de que no era para tanto. No salvo vidas; si me equivoco no pasa nada. Comencé a tomármelo de otra forma y vi la luz. Incorporar el fallo al show hacía que no hubiera fallo. Hay cosas que medito antes por si me pasan y otras me salen solas. Lo que no quita que a veces me equivoque y me quiera ir a mi casa. Lo mejor que puedes hacer en esta profesión para ser tú es reírte de ti mismo. Si a la gente se le olvidan los errores de los políticos, ¿cómo no me lo van perdonar a mí que solo soy una pobre cantante?

- ¿Se puede tener como referentes a Bowie y Bob Esponja y al mismo tiempo?

- (Ríe) ¡Claro! Forma parte del ser humano. Ves a señores hechos y derechos cazando Pokemon y luego se van al cine a ver una película griega con subtítulos en japonés. Me gustan las cosas bien hechas y también la gilipollez sin ningún sentido. Es moverte un poco en todo. Bowie me aporta cosas que 'Padre de Familia' no y al revés.