El complicado sprint final del Bathco

El sprint final de Asobal para el Bathco está lleno de contrastes. Los naranjas tienen por delante un calendario con seis partidos en el ... que caben dos duelos directos por las plazas europeas -Granollers y Atlético Valladolid- y tres -Anaitasuna, Benidorm y Guadalajara- contra equipos inmersos en la lucha por la permanencia y que ven lo que resta de campeonato como una cuenta atrás en la que cada vez hay menos opciones.

En medio de las dos aguas, los del Besaya, cuartos clasificados con 31 puntos. Casi descartado de la lucha por el subcampeonato, el Bathco necesita, como mínimo, amarrar el escalón en el que se encuentra como una especie de as en la marga de cara a las carambolas por el billete a Europa que pueden darse en la Copa del Rey. Los de Jacobo Cuétara recibirán a los segovianos de Nava (el viernes, 19.00 horas) para iniciar un sprint que irá subiendo de velocidad hasta que se clausure la Liga en Huerta del Rey contra Valladolid, ahora mismo quinto con 30 puntos.

Con el Barça pendiente de cantar el alirón, pero ya virtualmente clasificado para la Liga de Campeones, los otros dos escalones del podio se quedarán en propiedad las dos plazas confirmadas para la Liga Europea. Si los naranjas se consolidan en la cuarta posición no tendrían un acceso directo a la competición continental vía liga, pero sí existe una posibilidad, por remota que parezca. De ahí la importancia de no perder ningún puesto en la clasificación ni de esperar si habrá o no invitaciones posteriores a la cita europea.

La vía más directa del Bathco para volver a Europa es repetir su subcampeonato de Copa y que sean los azulgranas quienes levanten el trofeo al cielo de Irún. Si los naranjas no pueden reeditarlo y caen en los cuartos o en semifinales, solo quedará confiar en que alguno de los equipos que cierre la Liga con su pasaporte europeo juegue esa final contra el Barça. Es decir, si los dos finalistas del torneo del KO tienen ya plaza europea, el pasaporte en juego pasará al cuarto clasificado de la Liga.

Recibir al Granollers en el Vicente Trueba, por segunda vez esta temporada después de eliminar a los vallesanos en la Copa del Rey, y viajar a Valladolid son los dos partidos que más peligrosos pueden parecer para los intereses torrelaveguenses en el último tramo de la Liga. Error. La implicación directa en la lucha por la permanencia de Guadalajara, Anaitasuna y Benidorm hace que el Bathco no tenga pausa para coger aire antes de enfrentar la visita a Huerta del Rey. Los tres rivales, empatados a 14 puntos, rondan el precipicio del descenso directo -Benidorm-, la promoción de descenso -Anaitasuna- y la salvación -Guadalajara- gracias al 'golaverage' entre ellos. El tiempo, que se agota para todos, hace que los de Jacobo Cuétara no puedan bajar la intensidad en unos partidos determinantes para la continuidad de cualquiera de los tres rivales en la élite del balonmano español.

Y entre tanto, el Bathco está muy cerca de romper el techo de puntos conseguidos en Asobal y establecer un nuevo récord que certifique el primer curso de Cuétara a los mandos de la nave naranja como la mejor temporada de los torrelaveguenses en la élite. Es más, con los 31 que ya acumula, solo necesita uno más para conseguirlo e ir aumentado en las jornadas que resten el nuevo límite. Con la carga de partidos acumulados desde agosto, cuando comenzaron con la Supercopa Ibérica, las citas de la Liga Europea, las de Liga y la Copa, al Bathco le resta un complicado sprint final .