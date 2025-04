El futbolista del Tropezón que propinó un cabezazo al árbitro pide perdón

La desmedida reacción del futbolista del Tropezón, Miguel Ángel García 'Miguelín', al finalizar el partido que enfrentaba a los de Tanos con la Cultural de ... Guarnizo (Campos de El Pilar) con el árbitro González Barruetabeña puede pasarle factura al club taniego. El futbolista, que no estaba convocado para el partido y que se encontraba en la grada, propinó un cabezazo al colegiado después de bajar al terreno de juego y recriminarle su actuación. 'Miguelín' pidió perdón el lunes a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter) de su club por los lamentables hechos. No solo el club se enfrenta a una sanción, sino que lógicamente el propio futbolista recibirá un castigo severo.

El acta del árbitro refleja que el jugador fue identificado por el delegado del Tropezón y la redacción apunta que: «El jugador del equipo visitante, que se adentró al terreno de juego detrás del banquillo del equipo visitante, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Como te encuentre te voy a matar, hijo de puta'. Tras esto, se acercó hacia mi persona propinándome un cabezazo». Por su parte, en el comunicado, el arrepentido jugador asumió su error y pidió disculpas. «Hoy estoy aquí para asumir la responsabilidad total de mis actos y ofrecer una disculpa pública y sincera. Al finalizar el partido cometí un error gravísimo. No hay justificación ninguna para la violencia y menos aún en un ámbito que debe de ser de respeto, deportividad y ejemplo para todos». De esta manera empieza su escrito, que prosigue solicitando el perdón del colegiado. «Quiero pedir perdón, en primer lugar, al árbitro. También a mis compañeros de equipo, al club que represento y, por supuesto, a todos los aficionados que esperaban un comportamiento ejemplar por mi parte. Reconozco que he fallado no sólo como deportista, sino como persona», reconoció.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, se refirió ayer a los hechos y admitió que «dejan en muy mal lugar a los verdaderos valores del fútbol y del deporte en general». Por su parte, el presidente de la Cultural, José Luis López, se sintió extrañado «dado que el partido fue muy normal», y destacó el correcto comportamiento del colegiado e insistió en que no es «capaz de entender eso que pasó al final», asegura.

Ampliar 'Miguelín', arriba de negro, en el momento de propinar el cabezazo al árbitro DM

Las frases Jugador del Tropezón «Quiero pedir perdónal árbitro. También a mis compañeros y a todos los aficionados» Presidente de la FCF «Los hechos dejan en muy mal lugar a los verdaderos valores del fútbol y del deporte en general»

Presidente del CTA «Condena enérgica ya que atenta no solo contra la integridad del árbitro sino contra los valores»

El presidente del Comité de Árbitros, Adolfo Vázquez, condenó enérgicamente cualquier acto de violencia y «más aún el generado en un terreno de juego que atentan no sólo contra la integridad física de un colegiado sino también sobre los valores».

En el Tropezón, que ha señalado a El Diario Montañés en su comunicado por relatar los hechos tal y como han sucedido y se pueden apreciar en el vídeo del encuentro, hay preocupación también por su jugador Raúl Bordas, quien fue expulsado en el minuto 89 ya que una vez acabado el encuentro «intentó agredir al entrenador del equipo local, no consiguiéndolo debido a que fue retenido por miembros del cuerpo técnico de ambos equipos», según reseñó el colegiado González Barruetabeña en el acta.