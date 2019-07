«Cuando tengamos la auditoría pondré mi cargo a disposición del socio» Tomás Bustamante, durante la anterior Asamblea. / Luis Palomeque El presidente de la Gimnástica, Tomás Bustamante, se reitera en la Asamblea en que «realizar unas elecciones ahora es ilegal» JOSÉ COMPOSTIZO Jueves, 18 julio 2019, 07:19

El instituto Marqués de Santillana de la capital del Besaya volvió a ser el escenario de la segunda Asamblea Extraordinaria consecutiva de la Gimnástica treinta y cuatro días después de celebrarse la primera ante unos 200 socios. La cita fue convocada por el presidente del club Tomás Bustamante, pero el mandatario no la afrontó solo. El directivo Marcos Argumosa y la responsable de la cantera, Silvia Pecoustam, le flanquearon en una reunión en la que se trataron los mismos dos puntos que ya se abordaron en la primera Asamblea del 13 de junio: la campaña de socios y la convocatoria de elecciones.

El club propuso los precios para los abonos de la nueva temporada, pero lo expuesto no llegó a aprobarse. Se sugirió una cantidad de 165 euros en la Tribuna para los socios y un coste de 120 euros para los jubilados. En el caso de las Preferencia s se ofertó un precio 120 euros, 90 los jubilados, 85 para los socios y 65 para los jubilados en los fondos. Además, la propuesta de la directiva sugería que la grada joven tuviese un valor de 55 euros, los simpatizantes un precio de 35 euros, mientras que los discapacitados abonarían el 50% de las cuotas.

Tras un breve debate donde intervinieron Bustamante, el exjugador Siro del Barrio y algunos socios se procedió a la votación. El recuento arrojó 63 votos a favor de la propuesta del club, 70 en contra y cuatro abstenciones, por lo que la proposición de la directiva blanquiazul no pudo salir adelante con lo que se prorrogaron los precios de la última campaña que el equipo estuvo en Tercera División, según marca la ley. «Estos precios serán subidos a la página oficial del Club a partir de mañana -por hoy-», señaló Bustamante.

Los precios de los abonos serán los mismos que en la última campaña en Tercera

Punto problemático

A continuación se llegó al punto caliente de la Asamblea. El más peliagudo, donde se debatía sobre «la conveniencia de petición de convocatoria de elecciones a la presidencia del club con su correspondiente calendario electoral». Tomás Bustamante escuchó al exjugador de la Gimnástica Siro del Barrio, quien dirigiéndose al presidente de la entidad le dijo: «Si has puesto dinero te lo tenemos que devolver, pero tienes que demostrar que has puesto 290.000 euros». Alegando, además, que se le había acusado de algunas cosas que no son verdad, señaló que él no había «malmetido en el vestuario esta temporada». Tras esta intervención varios socios tomaron la palabra. Uno de ellos propuso a la Asamblea realizar unas elecciones, pero Bustamante volvió a recalcar que es «ilegal».

El presidente replicó a los socios presentes que cuando ellos llegaron «la deuda del club era de 1.340.000 euros y ahora tras cuatro años y medio en la Gimnástica vamos a presentar una deuda de 640.000 euros». Además Bustamante incidió de nuevo en que «no se puede votar este punto porque es ilegal». Lo que sí aseguró el mandatario gimnástico es que «cuando el club tenga la auditoría cerrada» pondrá su cargo «a disposición del socio».