Gimnástica «Claro que se puede salir adelante» Julio Engonga, Lolo Herrera y Nando posan en El Malecón. / Luis Palomeque Julio Engonga, Lolo Herrera y Nando Vidiella están convencidos de que es factible el objetivo de la permanencia en Segunda B Tres referentes de la Gimnástica analizan la situación del equipo y piden «el amor de la hinchada» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Domingo, 30 diciembre 2018, 08:49

La victoria ante el Sporting B en Mareo con la que la Gimnástica cerró la jornada 18, última del año, permite ver las cosas con otra perspectiva en el cuadro blanquiazul. Pese a la situación complicada que todavía vive el equipo, el optimismo es ahora el sentimiento imperante, pues con ese resultado volvió a salir de los puestos de descenso, lo que resulta todo un alivio. Los aficionados están pendientes del equipo y entre ellos algunos de los hombres que formaron parte de él en anteriores etapas. Lolo Herrera, Julio Engonga y Nando Vidiella son historia viva del club. Los tres apuestan por mantener el optimismo y la fe en el equipo. «Claro que se puede salir adelante», apuntan. Y es que todos coinciden en que el apoyo de los aficionados es clave y en muchos momentos «se tiene que notar ese amor de la hinchada», tal y como lo llama Julio Engonga, como el año pasado en el play off de ascenso a Segunda B. «En el partido contra el Mallorca B vi que tanto los jugadores como la afición eran uno solo. Lo noté y es lo que tienen que hacer en los próximos partidos: Seguir de la misma manera, creer en lo que están haciendo e intentar sumar y tirar hacia adelante», dijo el exblanquiazul.

En lo que sí coinciden el exentrenador y los exjugadores es en que se debe remar en una misma dirección para alcanzar el ansiado objetivo de la permanencia. Sin embargo, deben hacerlo sin obsesionarse, ya que aún quedan muchos puntos en juego. «Es asequible y se puede sacar adelante», añadió Nando.

Lolo Herrera «El equipo acabará enderezando el rumbo»

Lolo Herrera habla de desconfianza cuando se le pregunta por los males de la Gimnástica. «Es normal al comienzo de la temporada, porque hay jugadores que nunca habían jugado en esta categoría y eso se nota, se crean dudas». Además, reconoce que «hay otros futbolistas que han tenido que acoplarse y adaptarse». Aparte, la Gimnástica empezó con un sistema y lo tuvo que variar debido a los resultados adversos. «Vieron que no les valía, les hizo perder muchos puntos y eso lo llevan arrastrando. Pero si al final sumas 19 puntos en la primera vuelta son unos números extraordinarios para conseguir la permanencia». Igualmente, asegura Lolo Herrera que «si no te marcan goles estás muy cerca de ganar, como se pudo comprobar el domingo en Gijón». Por lo que ha visto hasta ahora, reconoce el exentrenador de la Gimnástica, «tendrán que seguir sufriendo». El técnico de Campuzano cree que «les vienen mejor campos como Mareo, no tan amplios como El Malecón».

Sabe que es complicado encontrar una solución, aunque el hecho de no cometer errores le parece fundamental para ir sacando la cabeza de la zona baja de la tabla. «El sistema con el que juegan fuera de casa ya han dado con él, está claro, ya que han sacado más puntos lejos de Torrelavega». El entrenador también piensa que «para jugar en casa hay que hacerlo con diferentes jugadores a los que lo hacen fuera, porque en esta categoría jugar con los mismos futbolistas fuera y en casa es muy difícil», argumenta.

Cree que el equipo «acabará enderezando el rumbo», aunque también advierte de que existe un riesgo real de perder la categoría. Además, las estadísticas que maneja Lolo Herrera dicen que «hay muchos equipos que sufren después de las vacaciones navideñas. Lo que no sé es el porqué, pero sí que hay conjuntos que cambian el rumbo a lo negativo y por el contrario otros mejoran». También quiso referirse al mercado de invierno donde la Gimnástica ya ha echado sus redes. «Este mercado desestabiliza mucho a los equipos», dijo. Prefiere apostar por los futbolistas con los que cuenta en la actualidad el club, «porque estoy seguro de que ese vestuario lo va a sacar adelante sin ninguna duda», añade por último.

Nando Exjugador «Creo que hay una buena plantilla»

Nando Vidiella fue jugador de la Gimnástica en tres etapas diferentes y es el jugador que más veces ha vestido la elástica blanquiazul. Sigue de cerca al conjunto de la ribera del Besaya y le preocupa la situación, pero no habla en primer lugar de la desconfianza por salir de la actual tesitura, sino de liderazgo en el equipo. «No hay un jugador que marque mucho las diferencias para mantener un liderazgo dentro del grupo. Yo creo que es más un conjunto de jugadores y eso el año pasado dio sus frutos. No estoy hablando de mejores o peores futbolistas, sino de que tengan la suficiente personalidad para llevar las riendas del equipo. Creo que hay una buena plantilla. Sin embargo, he visto que lo negativo influye mucho y no les deja hacer lo que harían en condiciones normales. Quizás es la responsabilidad. Jugar en la Gimnástica es diferente y más en Segunda B. No es que haya más presión que en otros sitios, pero creo que el escudo pesa», expone.

Cruza los dedos para que el equipo salga de estas posiciones, aunque sabe que el descenso es algo que puede ocurrir. «Si lo miro a corto plazo creo que son capaces de ganar los dos próximos partidos en casa y mejorar mucho en la clasificación, porque el último partido en Gijón ha sido un gran espaldarazo para el equipo. Pero hay que tener en cuenta que todos los partidos que nos quedan van a ser muy complicados», comenta el excapitán.

Nando reconoce que es muy bonito animar al equipo y estar juntos con una sonrisa y formar una piña cuando van las cosas bien, «pero ahora es el momento de demostrar esa profesionalidad, ese orgullo. Este momento es más importante que cuando necesitaban meterse en play off el año pasado», añade.

Julio Engonga Exjugador «Es clave no pecar de nerviosismo»

Julio Engonga, conoce a la perfección este tipo de situaciones y tiene claro que el problema, más que deportivo, es ante todo anímico. «Yo creo que las victorias lo que te hacen es ser más dinámico, pero esta temporada ha costado, ya que no ha habido dos o tres partidos que se hayan podido ganar seguidos, porque es cuando los jugadores se sueltan y se relajan. Seguro que si se consigue eso veríamos otro equipo diferente. Es clave no pecar de nerviosismo y mantener la cabeza fría para salir de todo esto», explica el que fuera jugador gimnástico en dos etapas diferentes, entre los años 1992/94, y regresando de nuevo al cuadro blanquiazul en la temporada 1997/98 para finalizar su etapa como futbolista una campaña después. No es partidario de mirar en exceso la clasificación y mucho menos hacer cuentas a largo plazo. «Al igual que la semana pasada todo el mundo pensaba en los cuarenta y pico puntos para salvarse, yo soy de los que lo piensan que lo importante es el siguiente partido».

Mantener el optimismo es siempre importante y cuanto menos presión tengan que soportar los jugadores van a jugar mejor al fútbol, piensa el que fuera delantero blanquiazul. «Es algo que siempre pasa. Hay que tener en cuenta que jugar en la Gimnástica no es fácil. Siempre hemos podido ver jugadores que eran competitivos y tenían un buen nivel en otros equipos y que no han rendido cuando han venido aquí. Insisto en que lo importante es sacar dos o tres resultados consecutivos y a partir de ahí la dinámica será otra, ya que habrá mejorado el aspecto anímico», reconoce.