Los pescadores de Santander se reafirman y no habrá procesión marítima del Carmen

No habrá procesión marítima de la Virgen del Carmen en el Barrio Pesquero de Santander. Los pescadores lo tenían claro desde hace semanas, cuando ... trasladaron al Puerto que suspendían la celebración por la avería del puente levadizo de Raos. Pero cuando la alcaldesa, Gema Igual, supo su posicionamiento, trató de concertar una reunión para hacerles cambiar de opinión. La cita se ha producido, por fin, este viernes, aunque el resultado no ha sido el esperado por la regidora. Como recalca Agustín Trueba, secretario de la Cofradía de Pescadores, «el sector pesquero sigue en la misma postura, este año no habrá procesión marítima el día del Carmen».

Como continúa Trueba, en la reunión no han querido tratar el asunto de la procesión, ya que su postura estaba clara, sino que han aprovechado para trasladar al Puerto y a la alcaldesa las «deficiencias existentes para la actividad pesquera en el Puerto de Santander». A la reunión acudieron representantes del sector pesquero con puerto base en Santander, compradores de la Lonja de Santander, la alcaldesa y el presidente del Puerto. Antes del encuentro, Igual recalcó «sería una pena» que con la apertura del puente el mismo día 16 «no lleven a la Virgen». «Les entiendo y, además, creo que debemos de generar confianza entre las instituciones para volver a pedírselo», insistió la regidora, quien señaló que están «en continuo contacto» para «mejorar» sus condiciones aunque matizó que eso compete al Puerto. Por su parte, Díaz afirmó que «lamentamos profundamente» la posición negativa del sector pesquero e insisitó en que se seguirá trabajando en la reparación de la avería del puente y con el sector «para tener las menores afecciones posibles». Además, apuntó que se espera que esté reparado a finales de agosto.

