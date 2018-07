Un cuarto de millón para la permanencia

«Es un proyecto precioso»

Tomás Bustamante no tiene ninguna duda de lo que le espera a la Gimnástica. «Va a ser un año muy bonito porque vuelve la ilusión por el fútbol a Torrelavega y se mantiene ese espíritu que se despertó tras conseguir el ascenso a Segunda B», explica el máximo mandatario blanquiazul. Esta temporada «se va a vivir de forma mucho más intensa gracias a que los rivales del grupo no están muy lejos en su mayoría y eso facilita que los aficionados se desplacen con el equipo». Bustamante define la temporada de regreso a Segunda B como «un proyecto precioso del que estamos cuidando cada detalle para que cada quince días El Malecón sea una fiesta del fútbol no sólo para nuestros aficionados, también para los que vengan a acompañar a sus respectivos equipos ». El presidente torrelaveguense augura «una campaña apasionante porque salvo cuatro equipos como son Logroñés, Mirandés, Racing y Barakaldo, y salvo que se cuelen dos o tres filiales como es el caso del Sporting B, Bilbao Athletic o Real Sociedad B, entre el resto de participantes prima la igualdad». Así, en la directiva blanquiazul «queremos que cada día sea una fiesta para Torrelavega y que se implique tanto la ciudad como la hostelería de la comarca». De momento, en las oficinas del club están inmersos en la campaña de socios del club y cerrando los últimos flecos de una pretemporada de cinco semanas que concluirá con el arranque de la competición oficial el fin de semana del 25 y 26 de agosto. Desde la orilla del Besaya, Bustamante asegura que esta temporada «el objetivo es asentar al equipo y reducir la deuda».