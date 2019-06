Golf Carolina Jiménez, primera finalista del Gran Premio de El Diario Montañés Varios jugadores del Másters, durante la primera jornada de la prueba, que arrancó el sábado. / Sane La jugadora gana el Másters de Mataleñas y logra el pasaporte a la final que se celebrará en Pedreña | La golfista se postuló como clara vencedora ya desde la primera jornada de la prueba y vestirá la codiciada chaqueta azul LEILA BENSGHAIYAR Lunes, 10 junio 2019, 11:22

El Gran Premio de Golf El Diario Montañés conoció ayer a su primera finalista. Carolina Jiménez se hizo con el primer puesto del podio en el Másters de Mataleñas y vestirá la codiciada chaqueta azul con que se distingue al vencedor de esta clásica prueba santanderina. Además, la golfista se ganó con su primer puesto el pasaporte directo a la Gran Final del Gran Premio que se diputará el próximo 15 de septiembre en el Real Golf de Pedreña con un máximo de 24 jugadores. Allí ser verá las caras con el resto de ganadores de las cinco pruebas que restan por disputar: el Torneo Social Nestares (13 de julio), el Torneo Social Real Golf de Pedreña (27 de julio), el Torneo Social Abra de Pas (3 de agosto), el Torneo Social Ramón Sota (11 de agosto) y el Torneo Social Petrium Golf, en La Junquera (25 de agosto).

Sane

Carolina se postuló como clara ganadora del Másters ya en la primera jornada. La golfista marcó un ritmo difícil de seguir por el resto de contendientes y ya el sábado se situó en cabeza con una tarjeta con 61 golpes. De cerca la acechaba Nuria Sanz, que ya sabe lo que es vestir la chaqueta azul, ya que se hizo con ella en 2012. Sanz, con 64 golpes, buscaba repetir triunfo y apurar sus opciones en la segunda jornada para enfundarse de nuevo la prenda. Pero no pudo ser. La segunda jornada, la de ayer, en la que participaron los 40 primeros clasificados el sábado, no dejó cambios en el primer puesto de la tabla a pesar de la lluvia a la que se enfrentaron los golfistas. La llovizna no hizo mella en Carolina que, con una tarjeta de 67 golpes, defendió el liderato y se llevo el Másters con 128 golpes tras la suma de los dos días de competición.

GP EL DIARIO MONTAÑÉS Torneo Social Nestares 13 de julio en Nestares. Torneo Social Real Golf de Pedreña 27 de julio en Real Golf de Pedreña. Torneo Social Abra de Pas 3 de agosto en Golf Abra de Pas. Torneo Social Ramón Sota 11 de agosto en Golf Ramón Sota. Torneo Social Petrium Golf 25 de agosto en La Junquera. Gran Final 15 de septiembre en Real Golf de Pedreña. 1 Carolina Jiménez 128 golpes 2 Juan Barros 136 3 Álvaro Gutiérrez 136 4 Nuria Sanz 138 5 Guillermo Gil 140

Sorpresas

El resto de la clasificación sí deparó sorpresas. Juan Barros se alzó con la segunda plaza con una tarjeta total de 136 golpes (68-68) después de escalar desde la novena plaza que obtuvo el sábado y la tercera posición fue para Álvaro Gutiérrez con 136 golpes (67-69). El golfista ascendió desde el puesto 14 de la primera jornada para arrebatar el último puesto del podio a Nuria Sanz, que finalmente quedó cuarta con 138 golpes (64-74). Por su parte, Guillermo Gil fue quinto con 140 golpes (69-71).

La prueba, que abrió el calendario del Gran Premio es de sobra conocida por los aficionados a este deporte por ser ya un torneo emblemático y con solera. Tanto es así que más de un centenar de golfistas acudieron fieles a la cita con Mataleñas un año más. Como es tradición se disputó en modalidad Medal Play y en esta edición con un hándicap limitado de juego de 16.3 para caballeros y 14.7 para damas.