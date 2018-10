Bolos El Bahía de Cádiz cierra la temporada Víctor González se ha proclamado campeón de los dos circuitos. :: sane Se trata del último concurso valedero para el Circuito de Puntos, del que restan por decidir algunas plazas para el próximo Nacional ASER FALAGÁN Santander Jueves, 11 octubre 2018, 19:16

El sábado termina la temporada. Al menos de manera formal. Y por primera vez en un puñado de años, en el orden y la fecha prevista, sin que la lluvia haya obligado a aplazar ni el concurso de Barcelona ni el de Cosío. Eso, claro, siempre que el tiempo no impida que este fin de semana se dispute el Trofeo Bahía de Cádiz, último concurso valedero para el Circuito de Puntos (el de Bolos ya está finalizado) y que reunirá por última vez en 2018 en competición oficial a los bolistas de Primera Categoría. O a la mayoría, por expresarlo con más corrección, porque aunque las características de la competición obligan a celebrar las tiradas clasificatorias inmediatamnete antes de la fase final, es habitual que algunos tiradores opten por no afrontar el largo desplazamiento a Cádiz. En especial aquellos que ya no necesitan los puntos para clasificarse para el próximo campeonato de España. En el lado contrario, quienes aún luchan por una plaza se tomarán la competición como una de las más importantes de la temporada. No es para menos, puesto que se jugarán estar en la próxima Semana Bolística.

Lo que no está en juego es el campeonato del Circuito. Víctor lo ganó hace tiempo. Ha vencido los dos, de hecho. Si bien Óscar González suma más victorias individuales en 2018, si se tienen en cuenta todas las competiciones (campeonatos, Circuito, condicionados e invitaciones), el astillerense ha ganado más pruebas puntuables: nueve, frente a las siete del Junco y las cinco de Jesús Salmón.

Algunos jugadores ya están en Cádiz y otros llegarán hoy mismo, cuando comienzan las tiradas clasificatorias. Para esta jornada están inscritos Germán Peña, Pablo Lavín, Alberto Ceballos, Manuel Diego, Adrián Díaz, Javier Cacicedo, Raúl de Juana, Mario Borbolla, José Manuel González, Chin Velasco, Gabi Cagigas, Noel Gómez, Óscar Salmón, Alfonso Díaz, Fran Rucandio, Víctor González y Rubén Haya.

Víctor González, Rubén Haya y Gabi Cagigas, entre los jugadores que inician hoy la competición

Mañana deben tirar Marcos Saro, Javi Puente, David Penagos, Mario Herrero, Iván Gómez, Isaac Navarro, Raúl Pérez, Ramón Pelayo, David Gandarillas, Carlos Gandarillas, Mario Ríos, Jesús Salmón, Óscar González, Jonathan García, Alfonso González, Isaac López, Mario Pinta, José Carlos Alonso, Carlos García, David Cecín, Alberto Díaz y Federico Díaz.

Es decir, todas las grandes figuras excepto Lolo Lavid y Rubén Rodríguez, a la espera de la posible baja de algunos otros tiradores que se hayan inscrito en previsión de necesitar los puntos o tener el calendario disponible, pero que al final opten por no viajar hasta Cádiz.

El Circuito de Puntos, que es el que todavía no ha finalizado, tiene a Víctor González como campeón matemático. El segundo clasificado es Jesús Salmón y la tercera posición es para Óscar González. Lolo Lavid y Pedro Gutiérrez completan el 'top 5'.