Remo El cántabro Carlos Rodríguez pone fin a la 'era Korta' en Kaiku Carlos Rodríguez, en el centro alzando los brazos, celebra una victoria con la 'Bizkaitarra'. / Javier Cotera El nuevo entrenador de la 'Bizkaitarra', que ha dirigido a Santander y Pedreña, tiene cinco ligas y una Concha en su palmarés como remero JULEN ESUNTZA Bilbao Miércoles, 3 octubre 2018, 07:26

La Sociedad Deportiva de Remo Kaiku y el sempiterno José Luis Korta han decidido finalmente separar sus caminos tras un largo idilio. La decisión parecía cantada dado que ambas partes necesitaban un cambio de rumbo para encarar nuevas metas y, quizá por eso, la noticia no ha pillado de sorpresa a casi nadie. Ha sido una separación amistosa, de mutuo acuerdo, después de cerca de 25 años de matrimonio repartidos en dos etapas que, pese a las lógicas disputas pasajeras, se cierran con un sobresaliente como nota media. Y le sustituirá un cántabro: Carlos Rodríguez. Uno de sus pupilos a bordo de la 'Bizkaitarra' y un remero con excelente palmarés que constituye un ejemplo del 'exilio' del banco fijo cántabro en el País Vasco ante las dificultades económicas de los clubes autóctonos.

La nueva junta directiva verdinegra, encabezada por Amador Antón, asumió las riendas de la entidad hace una mes y, tras un periodo de reflexión, ha optado finalmente por el cambio de técnico en una clara «apuesta de futuro», explicó el máximo mandatario. Korta ha estado en todo momento al corriente de los movimientos de los nuevos gestores e incluso ha sido consultado sobre algunos de los entrenadores que se han barajado para relevarle.

«Esperamos que Kaiku pueda ir creciendo desde la base de la actual plantilla con el objetivo de mejorar poco a poco los resultados de esta pasada temporada», añade Antón. Para poner en marcha esta «ilusionante» nueva singladura, los responsables del club de Simondrogas han elegido al técnico cántabro Carlos Rodríguez, un hombre que conoce a la perfección el club y su idiosincrasia, tras ejercer como remero de la 'Bizkaitarra' durante un seis campañas.

A sus 45 años, Rodríguez comenzó su carrera como remero de La Maruca, en 1986, y posteriormente compitió con Ciudad de Santander (1988-2005), Pedreña (2006, 2016-2017), Urdaibai (2007-2008) y Kaiku, de 2011 a 2015. La pasada campaña también fue reclutado por Korta en el mes de febrero y, tras un decepcionante arranque en la Liga ACT, la 'Bizkaitarra' logró finalmente la salvación con holgura. Entre sus éxitos como deportista se encuentran cinco títulos de Liga -tres con Kaiku y dos con Urdaibai- y una Bandera de La Concha.

Los datos 45 años tiene el santanderino, nacido el 30 de julio de 1973 y formado en La Maruca. 17 años remó con Santander antes de pasar por Pedreña y Urdaibai para terminar en Kaiku.

El nuevo entrenador verdinegro, pese a dirigir a equipos como Ciudad de Santander y Pedreña, carece de experiencia como primer preparador en los últimos tiempos. «Es un deportista nato y le deseo la mejor de las suertes. Espero que acierte en las decisiones y arme un buen equipo porque capacitado está para hacerlo bien», aseguró Korta. Al de Ortzaika se le abre ahora un abanico de posibilidades de cara al futuro, aunque de momento «quiero disfrutar de la familia y de mis aficiones», sentencia.

A sus 69 años -en abril cumplirá 70- no descarta, no obstante, seguir en activo «si hay alguna propuesta interesante», adelanta. Y es que, «los retos siempre me han ilusionado como quedó claro cuando salí de Orio para recalar en Castro», sentencia. Sin embargo, lo que tiene en mente a corto plazo el Viejo, que es como popularmente se conoce a Korta en el mundo del remo, es centrarse en actividades como la caza durante el invierno -otra de sus grandes pasiones-. Asimismo tiene intención de prepararse para «competir en yolas de mar la próxima campaña». «Hay bastante regatas y me gustaría probar», recalca. Y para ello, el pabellón sestaotarra seguirá siendo su segunda casa. «Korta es parte de la historia de Kaiku y siempre tendrá las puertas abiertas», adelanta Amador Antón.

En su segunda etapa en la entidad verdinegra -retornó en 2008 de la mano del entonces presidente José Manuel Monje-, el de Ortzaika ha cosechado, entre otros éxitos, el ascenso a la ACT, tres coronas consecutivas de Liga (2011, 2012 y 2013) y dos banderas de La Concha (2009 y 2012).