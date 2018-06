Laura Revuelta y los pioneros del surf en Cantabria ya tiene sus estrellas en Somo

Laura Revuelta, la que está considerada como la primera mujer surfista de España, y los que fueron pioneros de este deporte en Cantabria , allá por los años 60, ya tienen sus estrellas en el 'Paseo de las Estrellas del Surf' de Somo. Éstas se suman a la dedicada a Pablo Gutiérrez, con la que se inauguró hace un año junto a la playa del arenal de Ribamontán al Mar que ha apostada por ser un referente en este deporte.

«Me siento abrumada por este reconocimiento. Aunque, realmente, creo esta estrella no es sólo para mí, sino también para Zalo Campa, con quien siempre he formado equipo», admitía la deportista. «Me gustaría también compartir este homenaje con todas las mujeres que han sido pioneras en sus campos y que no han tenido la oportunidad de recibir un reconocimiento como yo ahora».

Los surfistas homenajeados han descubierto sus estrellas este jueves por la mañana, en un acto al que han acudido el consejero de Industria del Gobierno cántabro, Francisco Martín, el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón y los presidentes de las federaciones Cántabra y Española de Surf, Carlos García y Óscar García, respectivamente, además de familiares, responsables de escuelas y establecimientos relacionados con este deporte y otros surfistas.

Los protagonistas de la jornada han descubierto las estrellas que llevan su nombre y que están en el paseo que hay entre el Centro de Surf de la localidad y la propia playa.

El acto contó con una nutrida representación de precursores del surf regional, leyendas vivas de este deporte a quien el municipio de Ribamontán al Mar ha querido reunir en Somo –algunos se reencontraron después de más de dos décadas– para rendir homenaje a los «pioneros del surf» y dejar su huella en una segunda estrella.

Nombres como José Manuel Gutiérrez Mecolay, Juan Giribet, Manuel Martínez 'Lolis», los hermanos Fiochi, José Manuel Merodio, Carlos Beraza o Zalo Campa, personajes que, ya sea desde el Centro de Investigaciones Submarinas (1962), el Surf Club España (1967) o el Surf Club Sardinero (1968), sentaron las bases de un deporte que cuenta actualmente con más de 500.000 practicantes en España. Todos ellos han recibido este reconocimiento por «su labor en la difusión de este deporte y su aportación durante décadas para que Cantabria y, especialmente, Ribamontán al Mar, se hayan convertido en un referente a nivel nacional e internacional», ha señalado el consejero Martín.

«Los pioneros a quien hoy homenajeamos son el origen de lo que actualmente supone el surf en la playa de Somo. Un municipio entero volcado en este deporte e industria turística», explicaba Francisco Asón, Alcalde de Ribamontán al Mar.