La veteranía en Pico Jano es un grado

La subida de Bárcena de Pie de Concha, que cumple ya su octava edición, concentra pese al mal tiempo a más de un centenar de raiders

Quizá sea lo de menos, en una convocatoria nacida para fomentar el deporte, la naturaleza y las grandes travesías, al abrigo de una tendencia que ya es planetaria. Quizá no tenga importancia para aquellos más interesados en disfrutar del paisaje y en el reto personal que constituyen desafíos como la Subida a Pico Jano. Todo un reto que en solo siete años (la de ayer era la octava edición) se ha forjado un nombre en Cantabria.

Pero a buen seguro que él no opinará lo mismo. Francisco Gutiérrez se proclamó ayer vencedor de la Subida a Pico Jano después de dos horas, dos minutos y doce segundos de agonía. Los que le sirvieron para cruzar la línea de meta por delante de Víctor García, a quien aventajó en 1.25, y a Ander Cangas, que llegó a 2.59. Vanessa Peláez (2.33.14) fue la campeona femenina con una 28ª plaza absoluta y una amplia ventaja, nada menos que siete minutos y 59 segundos, sobre Lucía Ibáñez.

Ese fue el desenlace de otro de los grandes trails de montaña locales, disputado a renglón seguido del Desafío Cantabria, y que en este caso llevó la competición a Bárcena de Pie de Concha, donde más de un centenar de deportistas desafiaron a un tiempo muy desapacible para afrontar el reto de las travesías y la verticalidad. Claro que con un comienzo tan madrugador ya no cabía echarse atrás, sino aceptar la aventura.

Y así fue como 91 impenitentes terminaron la competición absoluta con más nombres en el palmarés. Porque en una cita en la que le veteranía es más que nunca un grado, destinada a fondistas y sufridores, González se anotó también el triunfo en veteranos, como le corresponde a su edad, mientras que Verónica González fue la mejor entre las mujeres en esta misma categoría. Y entre los senior, Vanessa Peláez y Víctor García fueron los mejores.

A ese cerca de centenar de atletas se unieron los niños, otros de los grandes protagonistas, aunque ellos no se tuvieron que embarcar en la aventura de montaña. Y ademas, otros 45 marchadores, encabezados por Rafael del Prado, que dedicó poco más de tres horas en llegar a la meta por delante de José Manuel González y Álvaro Fernández. Una clasificación mucho menos competitiva en la que la mejor fémina fue Esher Gutiérrez tras dedicar algo menos de cuatro horas y cuarto en completar el recorrido.

Claro que este tipo de competiciones se plantean como una competición y un desafío personal, con la llegada a meta como principal objetivo y, en la mayor parte de los casos, sinónimo de éxito. Porque se compite contra uno mismo. Pero a buen seguro que a Francisco Gutiérrez no le parece nada mal que se deje claro que ayer ganó en Bárcena de Pie de Concha. Y que lo hizo en un día en que el tiempo no se lo puso nada sencillo, por cierto, y ante deportistas mucho más jóvenes que no le pudieron seguir el ritmo.